Sambaran petir menjadi salah satu faktor dalam Piala Dunia kali ini. Seperti yang sudah terjadi setahun lalu selama Piala Dunia Antarklub, badai dan hujan lebat berisiko menyebabkan penundaan sementara pertandingan, seperti yang terjadi pada laga Prancis melawan Irak pada 23 Juni lalu, yang ditunda selama dua jam setelah 45 menit pertama, atau pada laga Meksiko melawan Ekuador, yang kick-off-nya ditunda.

Untuk mencegah hal serupa terjadi pada pertandingan babak 16 besar antara Meksiko dan Inggris, yang dijadwalkan pada pukul 18.00 waktu setempat pada hari Minggu, 5 Juli (pukul 02.00 waktu Italia pada hari Senin, 6 Juli), FIFA, sebagaimana dilaporkan oleh Gazzetta dello Sport, sedang mempertimbangkan untuk memajukan jadwal pertandingan guna menghindari badai yang diperkirakan akan melanda Kota Meksiko tepat pada sore hari.