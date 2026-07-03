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England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Piala Dunia: Pertandingan Meksiko vs Inggris kemungkinan dimajukan karena risiko badai dan petir. Pertandingan Brasil vs Norwegia mungkin ditunda

Mexico vs England
Mexico
England
World Cup

Pertandingan Meksiko-Inggris mungkin akan dimajukan waktunya karena adanya sambaran petir.

Sambaran petir menjadi salah satu faktor dalam Piala Dunia kali ini. Seperti yang sudah terjadi setahun lalu selama Piala Dunia Antarklub, badai dan hujan lebat berisiko menyebabkan penundaan sementara pertandingan, seperti yang terjadi pada laga Prancis melawan Irak pada 23 Juni lalu, yang ditunda selama dua jam setelah 45 menit pertama, atau pada laga Meksiko melawan Ekuador, yang kick-off-nya ditunda.

Untuk mencegah hal serupa terjadi pada pertandingan babak 16 besar antara Meksiko dan Inggris, yang dijadwalkan pada pukul 18.00 waktu setempat pada hari Minggu, 5 Juli (pukul 02.00 waktu Italia pada hari Senin, 6 Juli), FIFA, sebagaimana dilaporkan oleh Gazzetta dello Sport, sedang mempertimbangkan untuk memajukan jadwal pertandingan guna menghindari badai yang diperkirakan akan melanda Kota Meksiko tepat pada sore hari.

  • RISIKO PETIR

    Pada sore hari Minggu, 5 Juli, diperkirakan akan terjadi badai di Mexico City. Kondisi cuaca yang buruk tersebut dapat membuat wasit menunda dimulainya pertandingan atau membatalkannya. Untuk menghindari langkah-langkah tersebut yang akan menimbulkan banyak ketidaknyamanan, FIFA dan kedua federasi sedang mempertimbangkan untuk memajukan jadwal pertandingan.

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  • JADWAL BARU

    Rencananya, pertandingan akan dimajukan enam jam, sehingga akan digelar pada pukul 12 siang waktu setempat, atau pukul 20.00 waktu Italia, pada hari Minggu, 5 Juli. Keputusan akhir belum diambil, tetapi FIFA dan federasi-federasi sepak bola sedang berupaya mencari solusi terbaik.

  • BRASIL-NORWEGIA DITUNDA SELAMA SETENGAH JAM

    Sebagaimana dilaporkan oleh The Athletic, salah satu konsekuensi dari kemungkinan dimajukannya jadwal pertandingan Meksiko vs Inggris adalah penundaan pertandingan Brasil vs Norwegia. Pertandingan yang dijadwalkan pada pukul 16.00 waktu setempat — pukul 22.00 waktu Italia — mungkin akan dimajukan setengah jam untuk menghindari risiko agar akhir pertandingan yang satu dan awal pertandingan yang lain tidak bertepatan, seperti yang disampaikan oleh juru bicara Federasi Sepak Bola Brasil: "Perubahan itu mungkin terjadi, kami sedang menunggu keputusan FIFA."

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