Piala Dunia para elit: empat tim teratas dalam peringkat FIFA lolos ke semifinal, dan semuanya sudah pernah menjadi juara dunia

Setelah babak perempat final usai, susunan semifinal Piala Dunia 2026 pun telah ditentukan: Prancis vs Spanyol, yang akan digelar pada Selasa pukul 21.00, dan Inggris vs Argentina, yang dijadwalkan pada Rabu pukul 21.00. Hal yang menarik adalah bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia, empat tim teratas dalam peringkat FIFA semuanya lolos ke semifinal, dengan urutan sebagai berikut: 1) Argentina, 2) Spanyol, 3) Prancis, dan 4) Inggris.





Prediksi pun terwujud: keempat tim nasional ini memang menjadi favorit sejak awal, baik di mata media, suporter, maupun bandar taruhan, dan mereka berhasil memenuhi ekspektasi serta harapan tersebut. Argentina, Spanyol, Prancis, dan Inggris memang menjadi favorit untuk meraih gelar juara, mengungguli Brasil, Portugal, dan Jerman.



