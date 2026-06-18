Di Piala Dunia 2026, kasus Partey kembali mencuat setelah insiden sebelumnya yang melibatkan mantan gelandang Atlético Madrid, Arsenal, dan tim nasional Ghana tersebut, yang tidak dapat tampil dalam pertandingan antara timnasnya melawan Panama karena tidak mendapat izin masuk ke Kanada akibat kasus kekerasan seksual yang menjeratnya. Nasib serupa juga menimpa penyerang Pantai Gading,Elye Wahi, yang tidak diberi kesempatan untuk bergabung dengan timnya dalam pertandingan berikutnya melawan Jerman. Namun, pada malam hari tanggal 18 Juni, terjadi titik balik dan dokumen yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut akhirnya tiba: pada akhirnya, sang penyerang dapat turun ke lapangan.
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Piala Dunia, Pantai Gading pun mengalami kasus serupa "Thomas Partey": Elye Wahi sedang diselidiki terkait dugaan pengaturan skor, namun ia akan tetap bermain di Kanada melawan Jerman. Apa yang sebenarnya terjadi?
WAHI DIHENTIKAN
Sebagaimana diungkapkan oleh Federasi Sepak Bola Pantai Gading dan mengutip beberapa kabar yang dilansir oleh The Athletic, penyerang tengah milik Eintracht Frankfurt – yang pada musim lalu dipinjamkan ke Nice – ditolak visanya untuk masuk ke Kanada, menjelang pertandingan hari Sabtu melawan Jerman di Toronto, karena terlibat dalam penyelidikan terkait dugaan pengaturan skor. Berikut pernyataan dari Federasi Sepak Bola Pantai Gading: “Sampai saat ini, belum ada pemberitahuan resmi mengenai adanya proses hukum terhadapnya. Elye Wahi tetap menjadi pemain penting dalam tim nasional Pantai Gading”.
TETAP DI AMERIKA SERIKAT
Karena alasan inilah Wahi, yang sebelumnya telah tampil sebagai starter dalam laga perdana Pantai Gading di Piala Dunia ini melawan Ekuador, seharusnya tetap tinggal di markas besar di Amerika Serikat sementara rekan-rekannya berangkat untuk menghadapi Jerman pada Sabtu nanti.
Namun, pada malam harinya, penyerang Pantai Gading tersebut berhasil memperoleh visa untuk masuk ke Kanada dan akan siap diturunkan oleh timnasnya dalam laga melawan Jerman. Masalah ini teratasi berkat sebuah dokumen yang dikirimkan oleh Kejaksaan Marseille kepada pihak berwenang Kanada, yang kemudian mengizinkan pemain tersebut masuk ke negara tersebut.