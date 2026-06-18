Karena alasan inilah Wahi, yang sebelumnya telah tampil sebagai starter dalam laga perdana Pantai Gading di Piala Dunia ini melawan Ekuador, seharusnya tetap tinggal di markas besar di Amerika Serikat sementara rekan-rekannya berangkat untuk menghadapi Jerman pada Sabtu nanti.





Namun, pada malam harinya, penyerang Pantai Gading tersebut berhasil memperoleh visa untuk masuk ke Kanada dan akan siap diturunkan oleh timnasnya dalam laga melawan Jerman. Masalah ini teratasi berkat sebuah dokumen yang dikirimkan oleh Kejaksaan Marseille kepada pihak berwenang Kanada, yang kemudian mengizinkan pemain tersebut masuk ke negara tersebut.