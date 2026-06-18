Di Piala Dunia 2026, kasus Partey kembali mencuat setelah insiden sebelumnya yang melibatkan mantan gelandang Atlético Madrid, Arsenal, dan tim nasional Ghana tersebut, yang tidak dapat tampil dalam pertandingan antara timnasnya melawan Panama karena tidak mendapat izin masuk ke Kanada akibat kasus kekerasan seksual yang menjeratnya. Nasib serupa juga menimpa penyerang Pantai Gading, Elye Wahi, yang tidak akan bisa diturunkan oleh timnya dalam pertandingan berikutnya melawan Jerman.
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Piala Dunia, Pantai Gading pun mengalami kasus serupa "Thomas Partey": Elye Wahi diselidiki terkait pengaturan skor, tidak akan bermain dalam laga di Kanada melawan Jerman, apa yang sebenarnya terjadi
WAHI DIHENTIKAN
Sebagaimana diungkapkan oleh Federasi Sepak Bola Pantai Gading dan mengutip beberapa kabar yang dilansir oleh The Athletic, penyerang tengah milik Eintracht Frankfurt – yang pada musim lalu dipinjamkan ke Nice – ditolak visanya untuk masuk ke Kanada, menjelang pertandingan hari Sabtu melawan Jerman di Toronto, karena terlibat dalam penyelidikan terkait dugaan pengaturan skor. Berikut pernyataan dari Federasi Sepak Bola Pantai Gading: “Sampai saat ini, belum ada pemberitahuan resmi mengenai adanya proses hukum terhadapnya. Elye Wahi tetap menjadi pemain penting dalam tim nasional Pantai Gading”.
TETAP DI AMERIKA SERIKAT
Yang tampaknya pasti adalah bahwa Wahi, yang telah tampil sebagai starter dalam laga perdana Piala Dunia ini untuk Pantai Gading melawan Ekuador, harus tetap tinggal di markas besar di Amerika Serikat sementara rekan-rekannya akan bertolak untuk menghadapi Jerman pada Sabtu nanti. Namun, ia akan kembali tersedia sebagai pemain inti untuk pertandingan terakhir fase grup melawan Curaçao, yang akan digelar di Philadelphia.