Sebagaimana diungkapkan oleh Federasi Sepak Bola Pantai Gading dan mengutip beberapa kabar yang dilansir oleh The Athletic, penyerang tengah milik Eintracht Frankfurt – yang pada musim lalu dipinjamkan ke Nice – ditolak visanya untuk masuk ke Kanada, menjelang pertandingan hari Sabtu melawan Jerman di Toronto, karena terlibat dalam penyelidikan terkait dugaan pengaturan skor. Berikut pernyataan dari Federasi Sepak Bola Pantai Gading: “Sampai saat ini, belum ada pemberitahuan resmi mengenai adanya proses hukum terhadapnya. Elye Wahi tetap menjadi pemain penting dalam tim nasional Pantai Gading”.