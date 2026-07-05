Piala Dunia, kejutan bagi Balogun: FIFA mencabut sanksi skorsing akibat kartu merah saat melawan Bosnia, sehingga ia dapat bermain di babak 16 besar melawan Belgia

Berita tak terduga ini dilaporkan oleh The Athletic yang, setelah berkonsultasi dengan beberapa perwakilan FIFA, telah memperoleh konfirmasi mengenai langkah ini, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Piala Dunia terkini. Pencabutan “sebagian atau seluruhnya” dari skorsing yang diakibatkan oleh tindakan disiplin di lapangan diatur dalam Pasal 27 FIFA, yang menyatakan bahwa Komisi Disiplin berwenang mencabut skorsing sebagai tindakan pencegahan, asalkan pihak yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran baru dengan tingkat keparahan yang sama dalam jangka waktu tertentu yang dapat menyebabkan pencabutan skorsing tersebut. Contoh terbaru dan terkenal adalah kasus yang melibatkan Cristiano Ronaldo, yang diusir dari lapangan pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Irlandia karena menyikut lawan dan dikenai skorsing selama tiga pertandingan. Dua di antaranya dijatuhkan secara bersyarat, sehingga ia dapat tampil secara reguler di Piala Dunia yang sedang berlangsung saat ini.