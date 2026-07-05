Kejutan di Piala Dunia, menjelang pertandingan babak 16 besar yang sangat dinantikan pada malam antara Senin dan Selasa antara tuan rumah Amerika Serikat dan Belgia, yang akan digelar di Stadion Seattle. Komisi Disiplin FIFA telah memutuskan untuk menangguhkan, sebagai tindakan pencegahan, kartu merah dan skorsing satu pertandingan yang dijatuhkan kepada penyerang Amerika Serikat Folarin Balogun, yang diusir dari lapangan pada babak 16 besar melawan Bosnia akibat pelanggaran terhadap Tarik Muharemovic. Hal ini berarti pemain yang saat ini bermain untuk Monaco tersebut akan tetap dapat diturunkan oleh pelatih Maurio Pochettino.
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Piala Dunia, kejutan bagi Balogun: FIFA mencabut sanksi skorsing akibat kartu merah saat melawan Bosnia, sehingga ia dapat bermain di babak 16 besar melawan Belgia
NORMA RONALDO
Berita tak terduga ini dilaporkan oleh The Athletic yang, setelah berkonsultasi dengan beberapa perwakilan FIFA, telah memperoleh konfirmasi mengenai langkah ini, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Piala Dunia terkini. Pencabutan “sebagian atau seluruhnya” dari skorsing yang diakibatkan oleh tindakan disiplin di lapangan diatur dalam Pasal 27 FIFA, yang menyatakan bahwa Komisi Disiplin berwenang mencabut skorsing sebagai tindakan pencegahan, asalkan pihak yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran baru dengan tingkat keparahan yang sama dalam jangka waktu tertentu yang dapat menyebabkan pencabutan skorsing tersebut. Contoh terbaru dan terkenal adalah kasus yang melibatkan Cristiano Ronaldo, yang diusir dari lapangan pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Irlandia karena menyikut lawan dan dikenai skorsing selama tiga pertandingan. Dua di antaranya dijatuhkan secara bersyarat, sehingga ia dapat tampil secara reguler di Piala Dunia yang sedang berlangsung saat ini.
POCHETTINO TERSENYUM
Folarin Balogun, yang sebelumnya diusir oleh wasit Raphael Claus – setelah mendapat masukan dari VAR – akibat pelanggaran yang sejak awal tampak sebagai insiden tak disengaja dan lebih disebabkan oleh tindakan yang ceroboh dan tidak disengaja daripada disengaja terhadap Muharemovic, akan tersedia untuk pertandingan pada Selasa, 7 Juli, dan dapat mencatatkan penampilan keempatnya di Piala Dunia edisi ini, di mana ia telah mencetak 3 gol. Beberapa hari terakhir ini, FIFA telah menjelaskan bahwa, secara regulasi, tidak ada cara apa pun untuk mengajukan banding formal guna membatalkan skorsing tersebut; satu-satunya jalan keluar adalah dengan menggunakan Pasal 27, yang tetap mempertahankan kartu merah yang diterima dalam pertandingan tetapi dapat secara diskresioner menangguhkan skorsing yang diakibatkannya.
UCAPAN TERIMA KASIH DARI TRUMP
Tak lama kemudian, muncul reaksi dari tak lain dan tak bukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang melalui kanal media sosial andalannya—Truth—mengomentari berita tentang Balogun: “Terima kasih kepada FIFA karena telah melakukan hal yang benar dan memperbaiki ketidakadilan besar ini.” Yang semakin memperbesar kasus ini dan memicu kecurigaan bahwa di balik keputusan ini terdapat bentuk pengaruh politik adalah laporan dari rekan seprofesi di Talksport, Ben Jacobs, yang menyatakan bahwa Trump secara pribadi menelepon Ketua FIFA Gianni Infantino untuk menekan agar sanksi yang dijatuhkan kepada Balogun dicabut. Versi ini tentu saja tidak dikonfirmasi oleh FIFA.
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