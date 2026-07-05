Piala Dunia, kasus Balogun semakin meluas: apakah ada percakapan telepon antara Trump dan Infantino sebelum pencabutan sanksi? Tanggapan FIFA

Salah satunya diangkat kembali oleh rekan kami di Talksport, Ben Jacobos, yang melaporkan adanya kontak langsung antara Trump dan Gianni Infantino, presiden FIFA, agar kasus Folarin Balogun ditinjau ulang sehingga penyerang Monaco tersebut dapat dipanggil oleh pelatih Mauricio Pochettino untuk pertandingan pada Selasa, 7 Juli (pukul 2) di Kansas City melawan Belgia, yang akan menentukan siapa yang lolos ke perempat final Piala Dunia kali ini. Di atas turnamen ini, bayangan besar Presiden Amerika Serikat semakin terasa, yang pada 19 Juli mendatang akan menghadiri upacara penyerahan piala kepada tim juara bersama Infantino. Hal ini melanggar protokol yang telah berlaku hingga edisi turnamen kali ini. FIFA, ketika ditanya mengenai kasus Balogun, tentu saja tidak mengonfirmasi laporan Talksport, dan menegaskan kemandirian mutlak Komisi Disiplin yang telah mengambil keputusan terkait hal tersebut.