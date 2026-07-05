Ini adalah kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya dan dipastikan akan memicu kontroversi serta perdebatan, yaitu keputusan Komisi Disiplin FIFA untuk menangguhkan sementara sanksi skorsing satu pertandingan yang semula dijatuhkan kepada penyerang Amerika Serikat Folarin Balogun setelah ia mendapat kartu merah langsung dalam pertandingan terakhir melawan Bosnia akibat pelanggaran yang ditinjau melalui VAR terhadap bek Sassuolo, Tarik Muharemovic. Akibat perubahan keputusan ini, penyerang tengah tersebut akan dapat diturunkan secara reguler dalam pertandingan babak 16 besar melawan Belgia.
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Piala Dunia, kasus Balogun semakin meluas: apakah ada percakapan telepon antara Trump dan Infantino sebelum pencabutan sanksi? Tanggapan FIFA
PASAL 27
FIFA, yang berdasarkan peraturan tidak dapat meninjau banding apa pun terkait keputusan disiplin—meski kontroversial—yang diambil oleh wasit di lapangan, justru—sesuai Pasal 27—memberikan kemungkinan untuk mencabut sanksi skorsing secara keseluruhan atau sebagian dalam kasus-kasus khusus seperti yang dialami Balogun. Keputusan bersejarah ini juga disambut gembira oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang melalui akun Truth-nya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada FIFA. Dan terkait dugaan tekanan yang dilancarkan oleh pemerintahan Amerika Serikat terhadap petinggi organisasi sepak bola dunia tersebut, berbagai spekulasi sudah mulai bermunculan.
MISTERI PANGGILAN TELEPON
Salah satunya diangkat kembali oleh rekan kami di Talksport, Ben Jacobos, yang melaporkan adanya kontak langsung antara Trump dan Gianni Infantino, presiden FIFA, agar kasus Folarin Balogun ditinjau ulang sehingga penyerang Monaco tersebut dapat dipanggil oleh pelatih Mauricio Pochettino untuk pertandingan pada Selasa, 7 Juli (pukul 2) di Kansas City melawan Belgia, yang akan menentukan siapa yang lolos ke perempat final Piala Dunia kali ini. Di atas turnamen ini, bayangan besar Presiden Amerika Serikat semakin terasa, yang pada 19 Juli mendatang akan menghadiri upacara penyerahan piala kepada tim juara bersama Infantino. Hal ini melanggar protokol yang telah berlaku hingga edisi turnamen kali ini. FIFA, ketika ditanya mengenai kasus Balogun, tentu saja tidak mengonfirmasi laporan Talksport, dan menegaskan kemandirian mutlak Komisi Disiplin yang telah mengambil keputusan terkait hal tersebut.
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