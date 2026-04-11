Piala Dunia jadi angin segar bagi Neymar, karena Carlo Ancelotti memberi isyarat bahwa ia bersedia membawa bintang Brasil itu ke Piala Dunia - dengan satu syarat
Ancelotti tetap membuka peluang
Neymar terus berjuang mengatasi masalah cedera sejak kembali dari cedera robek ligamen anterior cruciatum (ACL) dan absen dalam 10 pertandingan awal musim ini setelah menjalani operasi artroskopi pada lutut kirinya pada bulan Desember. Ia kemudian kembali bermain, namun beberapa kali tidak dimasukkan dalam skuad Santos karena masalah kebugaran dan sanksi skorsing. Namun, Ancelotti menegaskan bahwa pintu tetap terbuka bagi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brasil tersebut. Berbicara kepada L’Equipe, pelatih asal Italia itu mengakui status Neymar sambil menjelaskan secara rinci apa yang harus dilakukan mantan pemain Barcelona dan PSG itu untuk memastikan tempatnya di Amerika Utara.
Tantangan kebugaran fisik
Ancelotti telah menegaskan bahwa meskipun bakat tidak pernah dipertanyakan, kesiapan fisik adalah prioritas mutlak dalam pemilihan skuadnya. Manajer tersebut menekankan bahwa tidak akan ada perlakuan khusus bagi para pemain bintang jika mereka tidak mampu memenuhi tuntutan ketat turnamen besar.
“Neymar mampu kembali. Saya sudah mengatakan ini beberapa kali, dan sangat jelas: Saya hanya akan memanggil pemain yang siap secara fisik,” kata Ancelotti dengan tegas. “Setelah cedera lututnya (pada Desember), Neymar telah pulih dengan baik; dia mencetak gol. Dia perlu terus bergerak ke arah itu dan meningkatkan kebugarannya. Dia berada di jalur yang benar.”
Sebuah legenda yang sedang diteliti
Dengan 79 gol dalam 128 pertandingan, Neymar tetap menjadi sosok penting dalam sejarah Selecao, dan Ancelotti sangat menyadari keinginan publik untuk melihat sang penyerang ini mencoba sekali lagi merebut trofi yang selama ini belum pernah ia raih sepanjang kariernya. “Neymar adalah bagian dari, dan akan terus menjadi bagian dari, sejarah sepak bola Brasil. Dia sangat berbakat, dan wajar jika orang-orang percaya bahwa dia dapat membantu kami memenangkan Piala Dunia berikutnya. Saat ini, dia sedang dievaluasi oleh Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF) dan oleh saya sendiri, dan dia masih memiliki waktu dua bulan untuk menunjukkan bahwa dia memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk bermain di Piala Dunia berikutnya,” jelas sang manajer.
Pertandingan kandang yang krusial menjadi ajang
Kesempatan bagi Neymar untuk membuktikan kemampuannya dimulai segera melalui sejumlah pertandingan penting di kancah domestik bersama Santos. Ia diperkirakan akan memimpin lini serang pada Sabtu ini dalam laga bergengsi Kejuaraan Brasil melawan Atlético-MG di Vila Belmiro. Jika Neymar mampu mempertahankan performa terbaiknya dan terhindar dari cedera lebih lanjut, impian untuk tampil sekali lagi di Piala Dunia masih sangat terbuka lebar.