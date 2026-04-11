Piala Dunia jadi angin segar bagi Neymar, karena Carlo Ancelotti memberi isyarat bahwa ia bersedia membawa bintang Brasil itu ke Piala Dunia - dengan satu syarat

Ancelotti telah menegaskan bahwa meskipun bakat tidak pernah dipertanyakan, kesiapan fisik adalah prioritas mutlak dalam pemilihan skuadnya. Manajer tersebut menekankan bahwa tidak akan ada perlakuan khusus bagi para pemain bintang jika mereka tidak mampu memenuhi tuntutan ketat turnamen besar.

“Neymar mampu kembali. Saya sudah mengatakan ini beberapa kali, dan sangat jelas: Saya hanya akan memanggil pemain yang siap secara fisik,” kata Ancelotti dengan tegas. “Setelah cedera lututnya (pada Desember), Neymar telah pulih dengan baik; dia mencetak gol. Dia perlu terus bergerak ke arah itu dan meningkatkan kebugarannya. Dia berada di jalur yang benar.”