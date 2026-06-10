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Qatar v IR Iran - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Piala Dunia: Iran, jika dari tribun terdengar yel-yel yang 'di luar batas', kami akan menghentikan pertandingan

Iran
World Cup

Teheran melontarkan peringatan menjelang dimulainya kejuaraan dunia

Ahmad Donyamali, Menteri Olahraga dan Pemuda Republik Islam, menjelang Piala Dunia FIFA 2026, telah memperingatkan tentang apa yang ia sebut sebagai "kemungkinan insiden di tribun stadion", dengan menyatakan bahwa hal tersebut dapat memengaruhi jalannya turnamen.


Manajer tim akan memiliki "kewajiban", jika terjadi hal tersebut, untuk menghentikan pertandingan. Menurut Iranwire, yang mengutip situs web olahraga Iran 'Varzh 3', menteri tersebut menekankan bahwa Iran akan "sangat sensitif" terhadap pemasangan bendera tidak resmi atau teriakan slogan protes selama kompetisi berlangsung.


  • "Jika di stadion tempat kami bertanding terlihat bendera atau simbol yang berbeda dari simbol Republik Islam Iran — pernyataan Donyamali yang dikutip oleh France Presse dan dilaporkan di Italia oleh Ansa — atau jika terdengar yel-yel yang melanggar aturan, manajer tim tentu wajib menghentikan pertandingan."


    "Merupakan tanggung jawab penyelenggara untuk mengatasi situasi tersebut," tambahnya. Peraturan FIFA, seperti yang diingatkan AFP, melarang simbol-simbol politik selama pertandingan Piala Dunia. Sebelumnya, Mehdi Taj, presiden Federasi Sepak Bola Iran, telah menulis surat kepada presiden FIFA meminta agar diambil langkah-langkah untuk mencegah terulangnya insiden serupa.


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