Piala Dunia: Iran, jika dari tribun terdengar yel-yel yang 'di luar batas', kami akan menghentikan pertandingan

Ahmad Donyamali, Menteri Olahraga dan Pemuda Republik Islam, menjelang Piala Dunia FIFA 2026, telah memperingatkan tentang apa yang ia sebut sebagai "kemungkinan insiden di tribun stadion", dengan menyatakan bahwa hal tersebut dapat memengaruhi jalannya turnamen.





Manajer tim akan memiliki "kewajiban", jika terjadi hal tersebut, untuk menghentikan pertandingan. Menurut Iranwire, yang mengutip situs web olahraga Iran 'Varzh 3', menteri tersebut menekankan bahwa Iran akan "sangat sensitif" terhadap pemasangan bendera tidak resmi atau teriakan slogan protes selama kompetisi berlangsung.



