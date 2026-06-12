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MEXICO-FBL-WC-2026-PRESSERAFP
Simone Gervasio

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Piala Dunia, Infantino mengejek Italia: “Kita bisa memperluasnya menjadi 64 tim, mungkin dengan begitu Italia bisa lolos. Atau mungkin kita perluas menjadi 208 tim untuk melihat apakah mereka bisa lolos”

Italy
World Cup

Pernyataan Presiden FIFA.

Piala Dunia 2026 telah dimulai, yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di tiga negara (Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada), sebuah keputusan yang sangat didukung oleh Presiden FIFA, Gianni Infantino. Dipuji sekaligus dikritik, pemimpin tertinggi sepak bola dunia ini tengah berbicara kepada berbagai media mengenai turnamen yang baru saja dimulai.


Di antara berbagai wawancara yang diberikan oleh pria asal Swiss dengan akar Italia yang jelas ini, ada satu wawancara dengan saluran televisi Brasil CazéTV yang menjadi perbincangan hangat. Dalam wawancara tersebut, ia membahas tim nasional Italia dan fakta bahwa mereka telah gagal lolos ke Piala Dunia selama tiga edisi berturut-turut. Ia melakukannya dengan lelucon yang menyindir Azzurri.

  • "Mari kita lihat bagaimana Piala Dunia dengan 48 tim ini akan berlangsung. Jelas ini adalah ajang yang sangat besar. Kami sudah membahas kemungkinan 64 tim, untuk lebih melibatkan seluruh dunia. Usulan itu sudah diajukan di Dewan FIFA, tapi sementara itu mari kita nikmati edisi pertama Piala Dunia dengan 48 tim ini. Mungkin Italia akan lolos dengan 64 tim… kita bisa sampai ke 208 untuk melihat apakah mereka lolos," katanya sambil bercanda dan tertawa kecil. Hal ini merujuk pada fakta bahwa, pada kenyataannya, ada sedikit lebih dari 200 tim nasional yang terdaftar secara resmi di FIFA.

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  • Seperti yang telah disebutkan, Piala Dunia kali ini adalah yang pertama dengan 48 tim, atau 16 tim lebih banyak daripada edisi-edisi sebelumnya. Namun, format baru yang diperluas ini mungkin akan diperluas lagi di masa depan. Bahkan, telah diusulkan untuk memperluasnya menjadi 64 tim nasional. Ide ini secara resmi diajukan oleh CONMEBOL pada tahun 2025 untuk Piala Dunia 2030: total akan ada 128 pertandingan, dengan 16 grup yang masing-masing terdiri dari 4 tim. Untuk saat ini, belum ada tindakan konkret, tetapi di masa depan turnamen ini mungkin akan diperluas lagi, sehingga memungkinkan lebih banyak tim nasional untuk lolos. Termasuk Italia.