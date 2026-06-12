Piala Dunia, Infantino mengejek Italia: “Kita bisa memperluasnya menjadi 64 tim, mungkin dengan begitu Italia bisa lolos. Atau mungkin kita perluas menjadi 208 tim untuk melihat apakah mereka bisa lolos”

Piala Dunia 2026 telah dimulai, yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di tiga negara (Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada), sebuah keputusan yang sangat didukung oleh Presiden FIFA, Gianni Infantino. Dipuji sekaligus dikritik, pemimpin tertinggi sepak bola dunia ini tengah berbicara kepada berbagai media mengenai turnamen yang baru saja dimulai.





Di antara berbagai wawancara yang diberikan oleh pria asal Swiss dengan akar Italia yang jelas ini, ada satu wawancara dengan saluran televisi Brasil CazéTV yang menjadi perbincangan hangat. Dalam wawancara tersebut, ia membahas tim nasional Italia dan fakta bahwa mereka telah gagal lolos ke Piala Dunia selama tiga edisi berturut-turut. Ia melakukannya dengan lelucon yang menyindir Azzurri.