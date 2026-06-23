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Erling Haaland(C)Getty Images

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Piala Dunia: Haaland kembali mencetak dua gol, pemain Torino Pedersen juga mencetak gol, Norwegia mengalahkan Senegal 3-2 dan melaju ke babak 16 besar

Norway vs Senegal
World Cup
Norway
Senegal

Tim asuhan Solbakken meraih kemenangan kedua berturut-turut dan kini akan menghadapi Prancis dalam laga head-to-head untuk memperebutkan posisi teratas di grup

Jika Leo Messi dan Kylian Mbappé memanggil, Erling Haaland tentu tak bisa mengabaikannya. Penyerang tengah Manchester City ini mencetak dua gol berturut-turut untuk kedua kalinya di Piala Dunia ini, naik ke peringkat ke-4 dalam daftar pencetak gol (menyamai pemain Prancis tersebut dan kembali tertinggal 1 gol dari "La Pulga"), serta menjadi pencetak gol Norwegia paling produktif sepanjang sejarah Piala Dunia. Namun yang terpenting, ia memastikan, satu putaran lebih awal, lolosnya tim nasional asuhan Solbakken ke babak 16 besar, setelah mengalahkan Senegal 3-2 di MetLife Stadium, New York.


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  • SEGNA PURE PEDERSEN

    Pada akhirnya, momen paling indah adalah perayaan yang dilakukan tim Skandinavia tersebut, yang berbaris di bawah tribun yang dipenuhi para pendukungnya dan menampilkan “Viking Row” yang kini sudah sangat terkenal. Dalam kemenangan tipis atas runner-up Afrika ini, ada juga andil seorang “pemain Italia”, yaitu pemain sayap Torino Marc Pedersen, yang memecah kebuntuan pada menit ke-43 babak pertama dengan tendangan diagonal yang mengejutkan Mendy di tiang dekatnya. Kemudian muncullah “Erling Haaland Shaw”, yang pertama-tama menerima umpan dari Odegaard di awal babak kedua dan kembali menaklukkan kiper Senegal, lalu, setelah skor sementara menjadi 1-2 berkat gol Ismaila Sarr, ia memastikan kemenangan pada menit ke-58 dengan tendangan tap-in yang mudah berkat umpan dari Berg. Pada menit ke-93, Senegal berhasil memperkecil ketertinggalan lagi melalui Sarr (yang kini telah mencetak 3 gol secara keseluruhan di Piala Dunia, menyamai rekor rekan senegaranya Bouba Diop), namun tidak dapat menghindari kekalahan kedua dari dua pertandingan setelah sebelumnya kalah 1-3 dari Prancis.


    MBAPPE' DAN DEMBELE', PRANCIS MENANG MUDAH ATAS IRAK

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  • BAGAIMANA PERUBAHAN KLASEMEN

    Dengan hasil ini, klasemen Grup I menempatkan Prancis di posisi pertama setelah menang telak 3-0 atas Irak dan kini memiliki 6 poin, sama dengan Norwegia, yang telah lolos ke babak berikutnya bersama Mbappé dan rekan-rekannya: berkat selisih gol yang lebih baik, +5 berbanding +4, Les Bleus cukup meraih hasil imbang dalam pertandingan head-to-head Jumat malam untuk memastikan posisi pertama, sementara Norwegia tidak punya pilihan selain meraih kemenangan. Senegal, yang masih tertahan di 0 poin seperti Irak, masih memiliki sedikit harapan untuk lolos sebagai salah satu dari delapan tim peringkat ketiga terbaik dan melaju ke babak selanjutnya, tetapi harus mengalahkan lawan berikutnya dengan selisih setidaknya tiga gol agar selisih golnya menjadi 0 (saat ini selisih golnya -3).

  • LAPORAN PERTANDINGAN

    NORWEGIA-SENEGAL 3-2


    Pencetak gol: 43' M. Pedersen (N), 48', 58' E. Haaland (N), 53', 93' I. Sarr (S)


    NORWEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson (13' Pedersen), Ajer, Heggem (84' Ostigard), Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes (46' Berg); Sorloth (84' Bobb), Haaland, Nusa (71' Schjelderup). Pelatih: Solbakken.


    SENEGAL (4-2-3-1): Mendy (63' Diaw); Diatta, Koulibaly (72' P.M. Sarr), Niakhate, Diouf (54' Jakobs); I. Gueye, P. Gueye (54' Mbaye); I. Sarr, Camara (63' Ciss), Mané; Jackson. Pelatih: Thiaw.


    WASIT: Sampaio


    KARTU KUNING: -

    PEMAIN YANG DIKARTU MERAH: -

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