Piala Dunia: Haaland kembali mencetak dua gol, pemain Torino Pedersen juga mencetak gol, Norwegia mengalahkan Senegal 3-2 dan melaju ke babak 16 besar

Jika Leo Messi dan Kylian Mbappé memanggil, Erling Haaland tentu tak bisa mengabaikannya. Penyerang tengah Manchester City ini mencetak dua gol berturut-turut untuk kedua kalinya di Piala Dunia ini, naik ke peringkat ke-4 dalam daftar pencetak gol (menyamai pemain Prancis tersebut dan kembali tertinggal 1 gol dari "La Pulga"), serta menjadi pencetak gol Norwegia paling produktif sepanjang sejarah Piala Dunia. Namun yang terpenting, ia memastikan, satu putaran lebih awal, lolosnya tim nasional asuhan Solbakken ke babak 16 besar, setelah mengalahkan Senegal 3-2 di MetLife Stadium, New York.





MESSI SEMAKIN MENJADI LEGENDA: DUA GOL KE GAWANG AUSTRIA, IA MENJADI PENCETAK GOL TERBAIK SEPANJANG SEJARAH PIALA DUNIA