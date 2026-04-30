Piala Dunia FIFA U-17 2026: Jadwal turnamen remaja tingkat dunia di Qatar telah diumumkan
Piala Dunia FIFA U-17 2026 akan dimulai pada 19 November
FIFA dan Komite Penyelenggara Lokal untuk Acara Sepak Bola (LOC) di Qatar telah mengumumkan jadwal untuk edisi 2026 Piala Dunia U-17 FIFA.
Turnamen ini akan kembali diselenggarakan di Qatar mulai 19 November 2026 hingga 13 Desember 2026.
Ini akan menjadi yang kedua dari lima edisi berturut-turut Piala Dunia U-17 yang diselenggarakan oleh Qatar - dari tahun 2025 hingga 2029.
Dan seperti tahun lalu pada 2025, semua pertandingan akan digelar di Aspire Zone, yang memiliki beberapa lapangan kelas dunia di Kompleks Kompetisi yang canggih.
Akan diikuti oleh 48 tim, melanjutkan kesuksesan edisi 2025
Edisi turnamen tahun 2026 akan diikuti oleh 48 tim, sama seperti tahun lalu. Pengundian akhir Piala Dunia U-17 FIFA 2026 akan digelar di Zurich pada 21 Mei.
Sebanyak 104 pertandingan akan digelar dalam kompetisi ini, dengan beberapa pertandingan diadakan setiap hari di kompleks Aspire Zone.
Konsep terpusat ini merupakan salah satu kunci keberhasilan turnamen pada tahun 2025, dengan lebih dari 197.460 penonton yang hadir dalam 104 pertandingan selama 15 hari pertandingan.
Dengan para bintang masa depan berkumpul di kompleks tersebut untuk memamerkan kemampuan mereka, tidak sedikit pula pemandu bakat yang hadir, dengan edisi 2025 menarik lebih dari 130 pemandu bakat sepak bola dari klub-klub terkemuka di dunia.
Hal serupa juga dapat diharapkan pada edisi 2026.
Semua mata tertuju pada para bintang generasi berikutnya
Qatar telah menyiapkan panggung bagi para bintang muda masa depan, dengan nama-nama seperti Mateus Mide (Portugal), Johannes Moser (Austria), Samuele Inacio (Italia), Hamza Abdelkarim (Mesir), Jesse Bisiwu (Belgia), dan Nathan De Cat (Belgia) yang mencuri perhatian tahun lalu.
Portugal-lah yang keluar sebagai juara tahun lalu, setelah final yang berlangsung sengit melawan Austria, dengan Anisio Cabral menjadi pencetak gol terbanyak turnamen tersebut.
Tahun ini, akan ada bintang-bintang baru yang beraksi di seluruh kawasan Aspire Zone di Qatar.
Final akan digelar di Stadion Internasional Khalifa
Final turnamen ini akan digelar di Stadion Internasional Khalifa, sama seperti edisi 2025 di mana 38.901 penonton menyaksikan Portugal meraih gelar juara.
Menariknya, tahun ini menandai 50 tahun sejak Stadion Internasional Khalifa diresmikan pada tahun 1976. Stadion ikonik ini telah menjadi tuan rumah pertandingan-pertandingan selama Piala Dunia FIFA 2022, selain berbagai ajang olahraga bergengsi lainnya.