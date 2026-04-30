Piala Dunia FIFA U-17 2026: Jadwal turnamen remaja tingkat dunia di Qatar telah diumumkan

FIFA dan Komite Penyelenggara Lokal untuk Acara Sepak Bola (LOC) di Qatar telah mengumumkan jadwal untuk edisi 2026 Piala Dunia U-17 FIFA.

Turnamen ini akan kembali diselenggarakan di Qatar mulai 19 November 2026 hingga 13 Desember 2026.

Ini akan menjadi yang kedua dari lima edisi berturut-turut Piala Dunia U-17 yang diselenggarakan oleh Qatar - dari tahun 2025 hingga 2029.

Dan seperti tahun lalu pada 2025, semua pertandingan akan digelar di Aspire Zone, yang memiliki beberapa lapangan kelas dunia di Kompleks Kompetisi yang canggih.



