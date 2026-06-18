Piala Dunia FIFA 2026 memecahkan rekor jumlah penonton dan pemirsa televisi, seiring timnas AS, Meksiko, dan Kanada memicu minat yang luar biasa

Piala Dunia FIFA 2026 terus menarik minat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hingga 17 Juni, lebih dari 1,5 juta penonton telah menyaksikan pertandingan di seluruh Amerika Utara.

Pada 16 Juni saja tercipta rekor Piala Dunia, dengan 281.223 penggemar menghadiri pertandingan. Pertandingan Argentina melawan Aljazair menarik penonton hingga kapasitas penuh sebanyak 69.045 orang di Kansas City, sementara pertandingan Prancis melawan Senegal menarik 80.545 penonton di New York/New Jersey. Pertandingan Norwegia melawan Irak dan Austria melawan Yordania juga mengisi stadion hingga lebih dari 98 persen kapasitas.



