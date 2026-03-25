Piala Dunia, daftar lagu terpopuler: Waka Waka mendominasi, berikut posisi lagu "Un'Estate Italiana" dari Italia '90

Daftar lengkap 10 lagu terpopuler sepanjang masa di Piala Dunia.

Antusiasme menjelang Piala Dunia mulai terasa: Italia, pada Kamis malam, harus mencapai targetnya dengan melewati babak play-off melawan Irlandia Utara di semifinal dan, jika lolos, menghadapi pemenang laga Bosnia-Wales di final.

Namun sebelum mengetahui apakah timnas Italia asuhan Gattuso lolos, mari kita mundur ke masa lalu, memutar ulang rekaman, dan menikmati kembali emosi dari edisi-edisi sebelumnya Piala Dunia berkat musik, sambil menikmati kembali daftar lagu-lagu paling populer dalam sejarah PialaDunia.

Peluncuran lagu "Lighter" secara resmi menandai dimulainya pengalaman Piala Dunia bagi para penggemar di seluruh dunia (pencarian untuk 'Jelly Roll World Cup Song' meningkat sebesar 110%) dan para ahli dari Live Football Tickets telah menyusun daftar lagu-lagu paling terkenal sepanjang masa (yang dirilis sebagai lagu tema Piala Dunia) dengan menganalisis jumlah penayangan di YouTube, streaming di Spotify, BPM, energi, serta kemampuannya untuk menghibur dan membuat orang menari.

Dari situ, terciptalah daftar lagu resmi paling populer sepanjang masa untuk PialaDunia.

  • 9.

    Judul: The Time of Our Lives

    Edisi: 2006, Jerman

    YouTube: 10.324.287

    Spotify: 5.132.078

    Hiburan dan kemampuan membuat orang menari: 24

    BPM: 88

    Energi: 59

    Hasil akhir: 4,47

  • 8.

    Boom

    2002, Korea Selatan & Jepang

    77.000

    251.591

    58

    120

    79

    5,1

  • 7.

    Gloryland

    1994, Amerika Serikat

    477.000

    500.331

    42

    134

    43

    5,48

  • 6.

    Musim Panas di Italia (To Be Number One)

    1990, Italia

    19.000.000

    54.975.377

    51

    118

    73

    5,66

  • 5.

    Cup of Life (Piala Kehidupan)

    1998, Prancis

    47.777.816

    55.284.210

    71

    128

    91

    7,75

  • 4.

    Ayo, ayo (Lebih Baik Bersama)

    2022, Qatar

    143.692.639

    57.299.736

    73

    129

    83

    8,12

  • 3.

    Nikmati Hidup

    2018, Rusia

    52.568.143

    163.759.528

    58

    144

    94

    8,37

  • 2.

    Kita Bersatu (Ole Ola)

    2014, Brasil

    1.012.377.633

    403.580.974

    59

    125

    94

    8,37

  • 1.

    Kebakaran, kebakaran

    2010, Afrika Selatan

    4.469.905.051

    82.049.654

    76

    127

    87

    8,49