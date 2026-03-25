Piala Dunia, AS memberlakukan jaminan masuk sebesar hingga 15 ribu euro untuk masuk ke negara tersebut: lima pemain tim nasional menghadapi kendala

Namun, peraturan tersebut berisiko menimbulkan dampak samping yang serius bagi ajang sepak bola besar tersebut. Menurut laporan The Athletic, masalah utama ini secara langsung menyangkut para pelaku di lapangan: para pemain dan staf pelatih. Aturan tersebut, pada kenyataannya, saat ini tidak memberikan pengecualian bagi atlet profesional, yang karenanya akan berada dalam situasi paradoksal di mana mereka harus membayar jaminan sebesar antara 5.000 hingga 15.000 dolar AS untuk dapat berpartisipasi dalam turnamen. Jumlah tersebut memang akan dikembalikan saat mereka meninggalkan negara tersebut sesuai dengan masa berlaku visa, namun tetap saja hal ini menjadi hambatan yang signifikan dari segi organisasi dan birokrasi.



