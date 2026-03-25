Beberapa bulan menjelang dimulainya Piala Dunia mendatang, muncul sebuah isu sensitif yang berpotensi berkembang menjadi kasus internasional yang sesungguhnya, dengan dampak tidak hanya di bidang olahraga, tetapi juga di bidang logistik dan ekonomi. Yang menjadi sorotan adalah beberapa tim nasional Afrika yang telah memastikan lolos ke ajang tersebut, beserta para pendukungnya yang bersemangat untuk mengikuti tim mereka ke luar negeri.
Piala Dunia, AS memberlakukan jaminan masuk sebesar hingga 15 ribu euro untuk masuk ke negara tersebut: lima pemain tim nasional menghadapi kendala
NEGARA-NEGARA YANG TERLIBAT
Secara rinci, Aljazair, Kepulauan Cape Verde, Senegal, Pantai Gading, dan Tunisia termasuk dalam daftar sekitar 50 negara yang warganya, untuk mendapatkan visa masuk ke Amerika Serikat, diwajibkan membayar jaminanyang sangat mahal, hingga maksimum 15 ribu euro. Ini merupakan langkah yang diperkenalkan dalam rangka kebijakan imigrasi yang diluncurkan selama pemerintahan Donald Trump, dengan tujuan yang dinyatakan untuk memerangi imigrasi ilegal.
UANG JAMINAN BAGI PARA PEMAIN SEPAK BOLA: APA YANG TERJADI?
Namun, peraturan tersebut berisiko menimbulkan dampak samping yang serius bagi ajang sepak bola besar tersebut. Menurut laporan The Athletic, masalah utama ini secara langsung menyangkut para pelaku di lapangan: para pemain dan staf pelatih. Aturan tersebut, pada kenyataannya, saat ini tidak memberikan pengecualian bagi atlet profesional, yang karenanya akan berada dalam situasi paradoksal di mana mereka harus membayar jaminan sebesar antara 5.000 hingga 15.000 dolar AS untuk dapat berpartisipasi dalam turnamen. Jumlah tersebut memang akan dikembalikan saat mereka meninggalkan negara tersebut sesuai dengan masa berlaku visa, namun tetap saja hal ini menjadi hambatan yang signifikan dari segi organisasi dan birokrasi.
FIFA BERAKSI
Masalah ini kini sedang dibahas oleh FIFA, yang tengah terlibat dalam negosiasi intensif dengan pihak berwenang Amerika Serikat untuk mencari solusi yang setidaknya dapat melindungi delegasi resmi. Tujuannya adalah memperoleh pengecualian yang memungkinkan para pemain dan anggota staf terhindar dari kewajiban membayar jaminan, sehingga memastikan partisipasi yang lancar bagi tim nasional yang terlibat.
LALU, BAGAIMANA DENGAN PARA PENGEMAR?
Situasinya tampak berbeda, dan jauh lebih rumit, bagi para pendukung. Bagi mereka, saat ini, kemungkinan adanya pengecualian tampaknya masih jauh. Dan hal ini berisiko berdampak signifikan terhadap kehadiran penonton di tribun, yang sudah tertekan oleh biaya perjalanan antarbenua yang tinggi serta penyelenggaraan yang sama sekali tidak mudah. Ancaman nyata adalah berkurangnya partisipasi justru dari para pendukung yang, secara historis, berkontribusi menjadikan Piala Dunia sebagai perayaan global penuh warna, gairah, dan identitas.