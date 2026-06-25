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Piala Dunia Antarklub semakin besar! Lebih banyak tim dari Liga Premier akan ikut serta dalam kompetisi yang diperluas ini seiring FIFA menandatangani kesepakatan baru
FIFA dan EFC bersatu untuk tahun 2029
FIFA telah setuju untuk membentuk usaha patungan dengan kelompok lobi tersebut guna menyelenggarakan Piala Dunia Antarklub, yang menurut laporan The Guardian berpotensi membuka lebih banyak slot bagi klub-klub Liga Premier, dengan total 48 tim diperkirakan akan berlaga saat turnamen tersebut digelar kembali pada tahun 2029.
EFC, yang dipimpin oleh presiden Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi, mewakili lebih dari 700 klub Eropa dan telah memiliki usaha patungan serupa dengan UEFA untuk kompetisi-kompetisi kontinental. FIFA dilaporkan terkesan dengan kinerja komersial EFC atas nama UEFA, yang pendapatan media dan sponsornya untuk Liga Champions serta kompetisi klub lainnya telah meningkat sekitar 25% selama siklus empat tahun ke depan, mulai tahun 2027.
- Getty Images Sport
Membuka pintu bagi klub-klub raksasa Inggris
Usulan perluasan ini muncul setelah beberapa klub ternama absen dari turnamen perdana yang diikuti 32 tim tersebut, di mana juara Inggris, Spanyol, dan Italia tidak ikut serta karena FIFA membatasi partisipasi hanya untuk empat mantan juara Liga Champions dan delapan klub dengan koefisien UEFA tertinggi. Selain itu, terdapat batasan maksimal dua klub per negara.
EFC dilaporkan ingin batasan tersebut dicabut guna memastikan tim-tim terbesar dari liga-liga top Eropa mendapatkan tempat, sehingga membuka peluang bagi Arsenal, Liverpool, dan Manchester City, yang saat ini semuanya berada di delapan besar koefisien UEFA. Dengan meningkatkan jumlah peserta dari Eropa, penyelenggara yakin nilai komersial turnamen ini akan melonjak tajam, sehingga menyelesaikan masalah-masalah sebelumnya terkait penjualan hak siar televisi.
Ada imbalan finansial yang sangat besar yang dipertaruhkan
Dorong utama di balik perluasan ini tak diragukan lagi adalah faktor finansial, mengingat Chelsea telah membuktikan betapa menguntungkannya turnamen ini. Chelsea meraup sekitar £84 juta dari kemenangan mereka di turnamen perdana yang diikuti 32 tim tahun lalu, sehingga mendorong klub-klub besar Eropa lainnya untuk mendesak FIFA agar turnamen ini diperluas guna meningkatkan peluang kualifikasi mereka.
Meskipun hadiah uang sebesar £740 juta telah dibayarkan—dengan Chelsea sebagai juara diperkirakan meraup sekitar £84 juta—masih ada masalah yang harus diselesaikan terkait pembayaran solidaritas. Fokus EFC saat ini adalah menyepakati formula redistribusi untuk £185 juta yang harus dibayarkan kepada klub-klub di seluruh dunia sebagai pembayaran solidaritas dari turnamen tahun lalu, yang, sebagaimana telah dilaporkan, belum dibayarkan.
- AFP
Menyelesaikan perselisihan internal
Kerja sama ini mencerminkan perbaikan yang signifikan dalam hubungan antara FIFA dan klub-klub elit Eropa. Sebelum penyelenggaraan edisi pertama Piala Dunia Antarklub yang diperluas di AS—yang FIFA bersikeras untuk dikelola sendiri—terdapat ketegangan antara kedua organisasi tersebut, namun hubungan keduanya kini telah membaik. Hal ini termasuk kembalinya Real Madrid ke dalam lingkaran EFC setelah mereka secara resmi menarik diri dari proyek Liga Super.
Setelah masalah terkait pembayaran tahun 2025 diselesaikan, fokus akan sepenuhnya beralih ke edisi 2029. Enam konfederasi belum mencapai kesepakatan mengenai bagaimana dana solidaritas sebesar £185 juta tersebut harus didistribusikan. Setelah hal itu terselesaikan, perhatian kemungkinan besar akan beralih ke pembahasan mengenai Piala Dunia Klub berikutnya pada tahun 2029 dan kemungkinan perluasannya menjadi 48 tim.