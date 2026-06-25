Piala Dunia Antarklub semakin besar! Lebih banyak tim dari Liga Premier akan ikut serta dalam kompetisi yang diperluas ini seiring FIFA menandatangani kesepakatan baru

FIFA telah setuju untuk membentuk usaha patungan dengan kelompok lobi tersebut guna menyelenggarakan Piala Dunia Antarklub, yang menurut laporan The Guardian berpotensi membuka lebih banyak slot bagi klub-klub Liga Premier, dengan total 48 tim diperkirakan akan berlaga saat turnamen tersebut digelar kembali pada tahun 2029.

EFC, yang dipimpin oleh presiden Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi, mewakili lebih dari 700 klub Eropa dan telah memiliki usaha patungan serupa dengan UEFA untuk kompetisi-kompetisi kontinental. FIFA dilaporkan terkesan dengan kinerja komersial EFC atas nama UEFA, yang pendapatan media dan sponsornya untuk Liga Champions serta kompetisi klub lainnya telah meningkat sekitar 25% selama siklus empat tahun ke depan, mulai tahun 2027.