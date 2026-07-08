Piala Dunia 2026, semua pemain sudah mendapat peringatan: siapa yang berisiko mendapat kartu kuning di semifinal

Setiap kartu kuning yang diterima selama babak penyisihan grup telah dihapuskan sebelum babak 16 besar. Langkah kedua dilakukan setelah babak perempat final, sehingga memastikan tidak ada pemain yang harus absen di babak terakhir Piala Dunia hanya karena pelanggaran yang dilakukan di semifinal, kecuali jika terjadi tindakan drastis seperti pengusiran langsung.