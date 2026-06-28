Dengan selesainya enam pertandingan terakhir babak penyisihan grup, yang digelar antara larut malam kemarin hingga dini hari waktu Italia, akhirnya kita mengetahui nama-nama semua tim nasional yang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026: Tim-tim yang lolos ke babak gugur adalah: MEKSIKO, AFRIKA SELATAN (Grup A), SWISS, KANADA, BOSNIA (Grup B), BRASIL, MAROKO (Grup C), AS, AUSTRALIA, PARAGUAY (Grup D), JERMAN-PANTAI GADING, EKUADOR (Grup E), BELANDA, JEPANG, SWEDIA (Grup F), BELGIA, MESIR (Grup G), SPANYOL, KAP VERDE (Grup H), PRANCIS, NORWEGIA, SENEGAL (Grup I), ARGENTINA, AUSTRIA, ALJIRIA (Grup J), KOLOMBIA, PORTUGAL, REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO (Grup K), INGGRIS, KROASIA, GHANA (Grup L).
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Piala Dunia 2026, semua pasangan pertandingan babak 16 besar: dimulai dengan Afrika Selatan vs Kanada, melawan siapa Argentina, Prancis, Jerman, Inggris, Portugal, dan Spanyol akan bertanding
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Belum sempat menyimpan hasil-hasil terakhir dari babak pertama kompetisi ini, kini sudah waktunya untuk memasuki pertandingan-pertandingan pertama yang menentukan lolosnya tim ke babak 16 besar. Dua tim nasional pertama yang akan memperebutkan tempat di antara 16 besar adalah Afrika Selatan dan Kanada, yang akan saling berhadapan pada hari Minggu, 28 Juni, pukul 21.00, di Los Angeles. Pertandingan terakhir babak 16 besar akan mempertemukan Kolombia dan Ghana, yang dijadwalkan pada hari Sabtu, 4 Juli, pukul 03.00 dini hari di Kansas City.
Berikut jadwal lengkapnya
AFRIKA SELATAN-KANADA
AFRIKA SELATAN-KANADA - 28 Juni 2026, pukul 21.00 di Los Angeles
BRASIL JEPANG
BRASIL-JEPANG - 29 Juni 2026, pukul 19.00 di Houston
JERMAN-PARAGUAY
JERMAN-PARAGUAY - 29 Juni 2026, pukul 22.30 di Boston
BELANDA-MAROKO
BELANDA-MAROKO - 30 Juni 2026, pukul 03.00, di Monterrey
PANTAI GADING-NORWEGIA
PANTAI GADING-NORWEGIA - 30 Juni 2026, pukul 19.00 di Dallas
PRANCIS-SWEDIA
PRANCIS-SWEDIA - 30 Juni 2026, pukul 23.00 di New York/New Jersey
MEKSIKO-EKUADOR
MEKSIKO-EKUADOR - 1 Juli 2026, pukul 03.00 di Kota Meksiko
INGGRIS-REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO
INGGRIS vs. REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO - 1 Juli 2026, pukul 18.00 di Atlanta
BELGIA-SENEGAL
BELGIA-SENEGAL - 1 Juli 2026, pukul 22.00 di Seattle
AMERIKA SERIKAT-BOSNIA
AMERIKA SERIKAT-BOSNIA - 2 Juli 2026, pukul 02.00 di San Francisco
SPANYOL-AUSTRIA
SPANYOL-AUSTRIA - 2 Juli 2026, pukul 21.00 di Los Angeles
PORTUGAL-KROASIA
PORTUGAL-KROASIA - 3 Juli 2026, pukul 01.00 di Toronto
SWISS-ALJAZAIR
SWISS-ALJAZAIR - 3 Juli 2026, pukul 05.00 di Vancouver
AUSTRALIA-MESIR
AUSTRALIA-MESIR - 3 Juli 2026, pukul 20.00 di Dallas
ARGENTINA-CAPE VERDE
ARGENTINA-CAPO VERDE - 4 Juli 2026, pukul 00.00 di Miami
KOLOMBIA-GHANA
KOLOMBIA-GHANA - 4 Juli 2026, pukul 03.30 di Kansas City