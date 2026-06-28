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Piala Dunia 2026, semua pasangan pertandingan babak 16 besar: dimulai dengan Afrika Selatan vs Kanada, melawan siapa Argentina, Prancis, Jerman, Inggris, Portugal, dan Spanyol akan bertanding

World Cup

Ke-16 pertandingan yang dijadwalkan pada 28 Juni hingga 4 Juli

Dengan selesainya enam pertandingan terakhir babak penyisihan grup, yang digelar antara larut malam kemarin hingga dini hari waktu Italia, akhirnya kita mengetahui nama-nama semua tim nasional yang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026: Tim-tim yang lolos ke babak gugur adalah: MEKSIKO, AFRIKA SELATAN (Grup A), SWISS, KANADA, BOSNIA (Grup B), BRASIL, MAROKO (Grup C), AS, AUSTRALIA, PARAGUAY (Grup D), JERMAN-PANTAI GADING, EKUADOR (Grup E), BELANDA, JEPANG, SWEDIA (Grup F), BELGIA, MESIR (Grup G), SPANYOL, KAP VERDE (Grup H), PRANCIS, NORWEGIA, SENEGAL (Grup I), ARGENTINA, AUSTRIA, ALJIRIA (Grup J), KOLOMBIA, PORTUGAL, REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO (Grup K), INGGRIS, KROASIA, GHANA (Grup L).

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    Belum sempat menyimpan hasil-hasil terakhir dari babak pertama kompetisi ini, kini sudah waktunya untuk memasuki pertandingan-pertandingan pertama yang menentukan lolosnya tim ke babak 16 besar. Dua tim nasional pertama yang akan memperebutkan tempat di antara 16 besar adalah Afrika Selatan dan Kanada, yang akan saling berhadapan pada hari Minggu, 28 Juni, pukul 21.00, di Los Angeles. Pertandingan terakhir babak 16 besar akan mempertemukan Kolombia dan Ghana, yang dijadwalkan pada hari Sabtu, 4 Juli, pukul 03.00 dini hari di Kansas City.


    Berikut jadwal lengkapnya

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  • AFRIKA SELATAN-KANADA

    AFRIKA SELATAN-KANADA - 28 Juni 2026, pukul 21.00 di Los Angeles

  • BRASIL JEPANG

    BRASIL-JEPANG - 29 Juni 2026, pukul 19.00 di Houston


  • JERMAN-PARAGUAY

    JERMAN-PARAGUAY - 29 Juni 2026, pukul 22.30 di Boston


  • BELANDA-MAROKO

    BELANDA-MAROKO - 30 Juni 2026, pukul 03.00, di Monterrey

  • PANTAI GADING-NORWEGIA

    PANTAI GADING-NORWEGIA - 30 Juni 2026, pukul 19.00 di Dallas

  • PRANCIS-SWEDIA

    PRANCIS-SWEDIA - 30 Juni 2026, pukul 23.00 di New York/New Jersey

  • MEKSIKO-EKUADOR

    MEKSIKO-EKUADOR - 1 Juli 2026, pukul 03.00 di Kota Meksiko

  • INGGRIS-REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO

    INGGRIS vs. REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO - 1 Juli 2026, pukul 18.00 di Atlanta


  • BELGIA-SENEGAL

    BELGIA-SENEGAL - 1 Juli 2026, pukul 22.00 di Seattle


  • AMERIKA SERIKAT-BOSNIA

    AMERIKA SERIKAT-BOSNIA - 2 Juli 2026, pukul 02.00 di San Francisco

  • SPANYOL-AUSTRIA

    SPANYOL-AUSTRIA - 2 Juli 2026, pukul 21.00 di Los Angeles


  • PORTUGAL-KROASIA

    PORTUGAL-KROASIA - 3 Juli 2026, pukul 01.00 di Toronto

  • SWISS-ALJAZAIR

    SWISS-ALJAZAIR - 3 Juli 2026, pukul 05.00 di Vancouver

  • AUSTRALIA-MESIR

    AUSTRALIA-MESIR - 3 Juli 2026, pukul 20.00 di Dallas

  • ARGENTINA-CAPE VERDE

    ARGENTINA-CAPO VERDE - 4 Juli 2026, pukul 00.00 di Miami

  • KOLOMBIA-GHANA

    KOLOMBIA-GHANA - 4 Juli 2026, pukul 03.30 di Kansas City