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Around FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Piala Dunia 2026, Peta Turnamen: Tim-tim peringkat ketiga mana saja yang saat ini lolos dan bagaimana pasangan pertandingan di babak 32 besar? Peringkat tim-tim peringkat ketiga, kemungkinan skenario untuk babak 32 besar, serta lawan-lawan Jerman

World Cup
Germany

Fase grup Piala Dunia semakin mendekati akhir dengan cepat. Setelah itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah, babak 16 besar akan digelar. Namun, negara mana saja yang akan saling berhadapan? Pengenalan aturan baru yang memungkinkan delapan tim peringkat ketiga terbaik juga lolos ke babak gugur membuat sistem ini semakin rumit. Di sini, Anda akan terus mendapatkan informasi terkini mengenai negara-negara peringkat ketiga mana saja yang saat ini berpotensi lolos, serta konstelasi atau pasangan pertandingan apa saja yang akan terbentuk di babak 32 besar.

Dengan bertambahnya jumlah negara peserta menjadi 48, untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia akan diadakan babak 16 besar. Hal ini juga berarti bahwa selain juara dan runner-up grup, total delapan tim peringkat ketiga grup akan lolos ke babak gugur. Hal ini ditentukan berdasarkan peringkat eksternal. 

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Bagaimana kondisi terkini klasemen negara-negara peringkat ketiga, skenario apa saja yang mungkin terjadi di babak 32 besar, dan siapa saja yang mungkin akan dihadapi Jerman, simak penjelasannya di bawah ini. 

  • Piala Dunia 2026, Peta Turnamen: Tim-tim peringkat ketiga mana saja yang saat ini lolos dan bagaimana pasangan pertandingan di babak 16 besar? Peringkat tim-tim peringkat ketiga - tabelnya

    Tidak mengherankan, peringkat tim-tim yang menempati posisi ketiga di klasemen terpisah terutama ditentukan oleh jumlah poin yang dikumpulkan pada fase grup. Selanjutnya, bobot penentuannya adalah sebagai berikut: 

    • Selisih gol dan jumlah gol yang dicetak: Sudah dikenal dari Bundesliga. 
    • Penilaian Fair Play: Yang menjadi penentu di sini adalah jumlah poin minus yang lebih sedikit. Satu poin minus diberikan untuk kartu kuning, tiga poin untuk kartu kuning-merah, dan empat poin untuk kartu merah. Siapa pun yang menerima kartu kuning dan merah dalam satu pertandingan akan membuat negaranya kehilangan lima poin.
    • Peringkat Dunia FIFA: Jika hal tersebut tidak menentukan, maka peringkat di daftar peringkat dunia yang akan digunakan. Jika terjadi seri di sini, peringkat sebelumnya akan digunakan secara berurutan hingga keputusan tercapai.
      • Tabel terkini tim peringkat ketiga di grup (per 24 Juni 2026): Peringkat
    • TimGrupPertandinganGolPoin
      1Bosnia dan HerzegovinaB35:64
      2SwediaF26:63
      3SkotlandiaC21:13
      4KroasiaL23:43
      5AljazairJ22:43
      6ParaguayD22:43
      7Kap VerdeH22:22
      8BelgiaG21:12
       /    
      9Republik CekoA22:31
      10Republik Demokratik KongoK21:21
      11EkuadorE20:11
      12SenegalI23:60
    • Di sini Anda dapat melihat klasemen di semua dua belas grup Piala Dunia.
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  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Piala Dunia 2026, Peta Turnamen: Tim mana saja yang saat ini lolos sebagai juara ketiga grup dan bagaimana pasangan pertandingan di babak 32 besar? Kemungkinan skenario untuk babak 32 besar dan lawan-lawan potensial Jerman

    Secara keseluruhan, terdapat 495 (!) kombinasi berbeda yang menentukan delapan negara mana saja yang akan bertahan hingga akhir turnamen. Untuk setiap kombinasi ini, FIFA telah menetapkan aturan tetap yang menentukan jalannya turnamen selanjutnya dan, antara lain, menghindari pertandingan ulang dari babak penyisihan grup pada putaran awal babak gugur. Keputusan ini pada akhirnya dihitung oleh komputer yang telah diprogram untuk mengantisipasi segala kemungkinan. 

    Oleh karena itu, dalam diagram turnamen juga tercantum beberapa lawan potensial bagi tim-tim peringkat ketiga untuk masing-masing delapan juara grup. Dalam kasus Jerman, misalnya, lawan-lawannya adalah tim-tim peringkat ketiga dari Grup A, B, C, D, dan F. Dengan demikian, muncullah berbagai kemungkinan. Faktanya, kemungkinan Timnas Jerman bertemu dengan tim peringkat ketiga dari Grup C atau D di babak 32 besar jauh lebih besar daripada bertemu dengan tim peringkat ketiga dari Grup A, B, atau F. 

    Di sini Anda dapat menemukan daftar lengkap probabilitas lawan yang akan dihadapi tim nasional Jerman. Pada bagian berikut, kami akan menunjukkan kepada Anda pertandingan-pertandingan apa saja yang kemungkinan akan terjadi di babak 16 besar berdasarkan situasi terkini ...

  • Piala Dunia 2026, Peta Turnamen: Tim mana saja yang saat ini lolos sebagai juara ketiga grup dan bagaimana pasangan pertandingan di babak 32 besar? Pertandingan yang mungkin terjadi di babak 32 besar

    • Pasangan potensial di babak 16 besar Piala Dunia per 24 Juni:
    Waktu (CEST)PertandinganKonfigurasi
    28 Juni, pukul 21.00Korea Selatan vs. KanadaPeringkat 2 Grup A vs. Peringkat 2 Grup B 
    29 Juni, pukul 19.00Brasil vs. Jepang Juara 1 Grup C vs. Juara 2 Grup F
    29 Juni, pukul 22.30Jerman vs. ParaguayJuara Grup E vs. Peringkat 3 Grup A/B/C/D/F
    30 Juni, pukul 03.00Belanda vs. MarokoJuara Grup F vs. Runner-up Grup C
    30 Juni, pukul 19.00Pantai Gading vs. NorwegiaJuara 2 Grup E vs. Juara 2 Grup I
    30 Juni, pukul 23.00Prancis vs. SwediaJuara 1 Grup I vs. Peringkat 3 Grup C/D/F/G/H
    1 Juli, pukul 03.00Meksiko vs. SkotlandiaJuara Grup A vs. Peringkat 3 Grup C/E/F/H/I
    1 Juli, pukul 18.00Inggris vs. AljazairJuara Grup L vs. Peringkat 3 Grup E/H/I/J/K
    1 Juli, pukul 22.00Mesir vs. Kepulauan Cape VerdeJuara Grup G vs. Peringkat 3 Grup A/E/H/I/J
    2 Juli, pukul 02.00AS vs. Bosnia-HerzegovinaJuara Grup D vs. Peringkat 3 Grup B/E/F/I/J
    2 Juli, pukul 21.00Spanyol vs. AustriaJuara Grup H vs. Runner-up Grup J
    3 Juli, pukul 01.00Portugal vs. GhanaJuara 2 Grup K vs. Juara 2 Grup L
    3 Juli, pukul 5Swiss vs. BelgiaJuara Grup B vs. Peringkat 3 Grup E/F/G/I/J
    3 Juli, pukul 20.00Australia vs. IranJuara 2 Grup D vs. Juara 2 Grup G
    4 Juli, pukul 0.00Argentina vs. UruguayJuara Grup J vs. Juara Grup H
    4 Juli, pukul 03.30Kolombia vs. KroasiaJuara 1 Grup K vs. Peringkat 3 Grup D/E/I/J/L
    • Negara-negara peringkat ketiga dicetak tebal
  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Piala Dunia 2026, Peta Turnamen: Tim-tim peringkat ketiga mana saja yang saat ini lolos dan bagaimana pasangan pertandingan di babak 32 besar? Peringkat tim-tim peringkat ketiga, kemungkinan skenario untuk babak 32 besar, serta lawan-lawan Jerman — Siaran di TV gratis dan streaming langsung

    Siaran babak 16 besar tetap dibagi antara ARD dan ZDF di televisi publik serta MagentaTV, yang menayangkan semua pertandingan Piala Dunia secara langsung. 

    Namun, saluran milik Telekom ini menayangkan enam pertandingan di babak 32 besar secara eksklusif. 

    MagentaTV menayangkan semua pertandingan Piala Dunia secara langsung.Daftar sekarang

  • Piala Dunia 2026, Peta Turnamen: Tim-tim peringkat ketiga mana saja yang saat ini lolos dan bagaimana pasangan pertandingan di babak 32 besar? Peringkat tim-tim peringkat ketiga, kemungkinan skenario untuk babak 32 besar, serta lawan-lawan Jerman — ikhtisar semua grup

    Grup AMeksikoAfrika SelatanKorea SelatanRepublik Ceko
    Grup BKanadaSwissBosnia dan HerzegovinaQatar
    Grup CBrasilMarokoSkotlandiaHaiti
    Grup DAmerika SerikatTurkiParaguayAustralia
    Grup EJermanEkuadorPantai GadingCuraçao
    Grup FBelandaJepangSwediaTunisia
    Grup GBelgiaMesirIranSelandia Baru
    Grup HSpanyolUruguayArab SaudiKepulauan Cape Verde
    Grup IPrancisSenegalNorwegiaIrak
    Grup JArgentinaAustriaAljazairYordania
    Grup KPortugalKolombiaUzbekistanRepublik Demokratik Kongo
    Grup LInggrisKroasiaGhanaPanama
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