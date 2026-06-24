Piala Dunia 2026, Peta Turnamen: Tim-tim peringkat ketiga mana saja yang saat ini lolos dan bagaimana pasangan pertandingan di babak 32 besar? Peringkat tim-tim peringkat ketiga, kemungkinan skenario untuk babak 32 besar, serta lawan-lawan Jerman

Secara keseluruhan, terdapat 495 (!) kombinasi berbeda yang menentukan delapan negara mana saja yang akan bertahan hingga akhir turnamen. Untuk setiap kombinasi ini, FIFA telah menetapkan aturan tetap yang menentukan jalannya turnamen selanjutnya dan, antara lain, menghindari pertandingan ulang dari babak penyisihan grup pada putaran awal babak gugur. Keputusan ini pada akhirnya dihitung oleh komputer yang telah diprogram untuk mengantisipasi segala kemungkinan.

Oleh karena itu, dalam diagram turnamen juga tercantum beberapa lawan potensial bagi tim-tim peringkat ketiga untuk masing-masing delapan juara grup. Dalam kasus Jerman, misalnya, lawan-lawannya adalah tim-tim peringkat ketiga dari Grup A, B, C, D, dan F. Dengan demikian, muncullah berbagai kemungkinan. Faktanya, kemungkinan Timnas Jerman bertemu dengan tim peringkat ketiga dari Grup C atau D di babak 32 besar jauh lebih besar daripada bertemu dengan tim peringkat ketiga dari Grup A, B, atau F.

Di sini Anda dapat menemukan daftar lengkap probabilitas lawan yang akan dihadapi tim nasional Jerman. Pada bagian berikut, kami akan menunjukkan kepada Anda pertandingan-pertandingan apa saja yang kemungkinan akan terjadi di babak 16 besar berdasarkan situasi terkini ...