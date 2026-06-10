Piala Dunia 2026, Pertandingan Pembuka: Mengapa Meksiko, bukan AS, yang membuka Piala Dunia? Lokasi, stadion, waktu, siaran di TV gratis, dan siaran langsung

Jawaban atas pertanyaan tersebut cukup jelas. Karena AS menjadi tuan rumah sebagian besar pertandingan turnamen, termasuk final, ketiga negara tuan rumah bersama dan FIFA sepakat untuk membiarkan Meksiko memulai turnamen. Selain itu, di antara ketiga negara tuan rumah, Meksiko memiliki sejarah sepak bola yang paling kaya. Pertandingan akan digelar di lapangan legendaris.

Pasalnya, Meksiko dan Afrika Selatan akan bertanding di Stadion Azteca di Kota Meksiko. Stadion ini dianggap sebagai salah satu katedral sepak bola paling legendaris di dunia. Pertandingan pembuka sudah pernah digelar di sini pada tahun 1970 dan 1986. Dengan demikian, ini adalah stadion pertama di dunia yang akan menjadi tuan rumah pertandingan pembuka Piala Dunia untuk ketiga kalinya.

Di sisi lain, Kanada, di Toronto melawan Bosnia-Herzegovina, dan AS, di Los Angeles melawan Paraguay, juga akan menggelar pertandingan pembuka kandang mereka masing-masing beserta upacara pembukaannya pada hari-hari berikutnya. Berikut ringkasannya: