Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
WM Mexikogetty
GOAL

Diterjemahkan oleh

Piala Dunia 2026, Pertandingan Pembuka: Mengapa Meksiko, bukan AS, yang membuka Piala Dunia? Lokasi, stadion, waktu, siaran di TV gratis, dan siaran langsung

World Cup
Mexico vs South Africa
Mexico
South Africa

Pada hari Kamis, Piala Dunia akhirnya akan dimulai. Namun, mengapa pertandingan pembuka digelar di Meksiko, bukan di salah satu negara tuan rumah bersama, yaitu AS atau Meksiko? SPOX memberikan penjelasannya dan menguraikan cara menonton pertandingan tersebut secara langsung di siaran TV gratis dan melalui streaming langsung.

Pada hari Kamis, 11 Juni, akhirnya saatnya tiba: Piala Dunia di Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada akan dimulai! Pertandingan pembuka akan mempertemukan Meksiko dan Afrika Selatan — sama seperti 16 tahun lalu pada Piala Dunia di Afrika Selatan. 

MagentaTV menayangkan semua pertandingan Piala Dunia secara langsung. Daftar sekarang!

Namun, mengapa Meksiko yang membuka Piala Dunia - dan bukan AS atau Kanada? Berikut ini penjelasannya. 

  • Piala Dunia 2026, Pertandingan Pembuka: Mengapa Meksiko, bukan AS, yang membuka Piala Dunia? Lokasi, stadion, waktu, siaran di TV gratis, dan siaran langsung

    Jawaban atas pertanyaan tersebut cukup jelas. Karena AS menjadi tuan rumah sebagian besar pertandingan turnamen, termasuk final, ketiga negara tuan rumah bersama dan FIFA sepakat untuk membiarkan Meksiko memulai turnamen. Selain itu, di antara ketiga negara tuan rumah, Meksiko memiliki sejarah sepak bola yang paling kaya. Pertandingan akan digelar di lapangan legendaris. 

    Pasalnya, Meksiko dan Afrika Selatan akan bertanding di Stadion Azteca di Kota Meksiko. Stadion ini dianggap sebagai salah satu katedral sepak bola paling legendaris di dunia. Pertandingan pembuka sudah pernah digelar di sini pada tahun 1970 dan 1986. Dengan demikian, ini adalah stadion pertama di dunia yang akan menjadi tuan rumah pertandingan pembuka Piala Dunia untuk ketiga kalinya. 

    Di sisi lain, Kanada, di Toronto melawan Bosnia-Herzegovina, dan AS, di Los Angeles melawan Paraguay, juga akan menggelar pertandingan pembuka kandang mereka masing-masing beserta upacara pembukaannya pada hari-hari berikutnya. Berikut ringkasannya:

    • 11 Juni, pukul 21.00 (CEST): Meksiko vs. Afrika Selatan
    • 12 Juni, pukul 21.00 (CEST): Kanada vs. Bosnia-Herzegovina
    • 13 Juni, pukul 03.00 (CEST): AS vs. Paraguay
    • Iklan
  • AztekenstadionGetty Images

    Piala Dunia 2026, Pertandingan Pembuka: Mengapa Meksiko, bukan AS, yang membuka Piala Dunia? Lokasi, stadion, waktu, siaran di TV gratis, dan siaran langsung - Siaran di TV gratis dan siaran langsung

    Di Jerman, ada dua pilihan untuk menonton pertandingan antara Meksiko dan Afrika Selatan secara langsung. Salah satunya melalui siaran TV gratis.

    Pasalnya, ZDF akan menayangkan baik upacara pembukaan maupun pertandingan sepak bola selama 90 menit secara langsung di TV gratis. Anda dapat menyaksikannya secara langsung melalui siaran langsung di sportstudio.de.

    Selain itu, MagentaTV juga ikut serta. Berbeda dengan ARD dan ZDF, penyedia layanan dari Telekom ini menayangkan semua pertandingan Piala Dunia secara langsung, dan 44 di antaranya bahkan secara eksklusif. Semua informasi terkait dapat Anda temukan di sini. 

    MagentaTV menayangkan semua pertandingan Piala Dunia secara langsung. Daftar sekarang!

  • Piala Dunia 2026, Pertandingan Pembuka: Mengapa Meksiko, bukan AS, yang membuka Piala Dunia? Lokasi, stadion, waktu, siaran di TV gratis, dan siaran langsung — jadwal pertandingan fase grup

    TanggalWaktu (CET)PertandinganGrupSiaran
    11 Juni21.00Meksiko – Afrika SelatanAMagentaTV, ZDF
    12 Juni04.00Korea Selatan – Republik CekoAMagentaTV
    12 Juni21.00Kanada – Bosnia dan HerzegovinaBMagentaTV, ARD
    13 Juni03.00AS – ParaguayDMagentaTV
    13 Juni21.00Qatar – SwissBMagentaTV, ZDF
    14 Juni0Brasil – MarokoCMagentaTV, ZDF
    14 Juni03.00Haiti – SkotlandiaCMagentaTV, ARD
    14 Junipukul 06.00Australia – TurkiDMagentaTV
    14 Juni19.00Jerman – CuracaoEMagentaTV, ARD
    14 Juni22.00Belanda – JepangFMagentaTV
    15 Juni01.00Pantai Gading – EkuadorEMagentaTV, ARD
    15 Junipukul 4Swedia – TunisiaFMagentaTV
    15 Juni18.00Spanyol – Kepulauan Cape VerdeHMagentaTV, ARD
    15 Juni21.00Belgia – MesirGMagentaTV, ARD
    16 Juni0Arab Saudi – UruguayHMagentaTV, ZDF
    16 Juni03.00Iran – Selandia BaruGMagentaTV, ZDF
    16 Juni21.00Prancis – SenegalIMagentaTV
    17 Juni0Irak – NorwegiaIMagentaTV
    17 Juni03.00Argentina – AljazairJMagentaTV, ARD
    17 Junipukul 06.00Austria – YordaniaJMagentaTV, ZDF
    17 Juni19.00Portugal – Republik Demokratik KongoKMagentaTV, ZDF
    17 Juni22.00Inggris – KroasiaLMagentaTV, ZDF
    18 Juni01.00Ghana – PanamaLMagentaTV
    18 Juni04.00Uzbekistan – KolombiaKMagentaTV
    18 Juni18.00Republik Ceko – Afrika SelatanAMagentaTV, ZDF
    18 Juni21.00Swiss – Bosnia dan HerzegovinaBMagentaTV
    19 Juni0.00Kanada – QatarBMagentaTV
    19 Juni01.00Meksiko – Korea SelatanAMagentaTV
    19 Juni21.00AS – AustraliaDMagentaTV, ARD
    20 Juni0Skotlandia – MarokoCMagentaTV
    20 Juni02.30Brasil – HaitiCMagentaTV
    20 Juni05.00Turki – ParaguayDMagentaTV
    20 Juni19.00Belanda – SwediaFMagentaTV, ZDF
    20 Juni22.00Jerman – Pantai GadingEMagentaTV, ZDF
    21 Juni02.00Ekuador – CuracaoEMagentaTV
    21 Junipukul 06.00Tunisia – JepangFMagentaTV
    21 Juni18.00Spanyol – Arab SaudiHMagentaTV
    21 Juni21.00Belgia – IranGMagentaTV, ZDF
    22 Juni0.00Uruguay – Cape VerdeHMagentaTV
    22 Junipukul 03.00Selandia Baru – MesirGMagentaTV
    22 Juni19.00Argentina – AustriaJMagentaTV, ARD
    22 Juni23.00Prancis – IrakIMagentaTV, ARD
    23 Juni02.00Norwegia – SenegalIMagentaTV
    23 Junipukul 3Yordania – AljazairJMagentaTV
    23 Juni19.00Portugal – UzbekistanKMagentaTV, ARD
    23 Juni22.00Inggris – GhanaLMagentaTV, ARD
    24 Juni01.00Panama - KroasiaLMagentaTV
    24 Junipukul 04.00Kolombia – Republik Demokratik KongoKMagentaTV
    24 Juni21.00Swiss – KanadaBMagentaTV, ARD
    24 Juni21.00Bosnia dan Herzegovina – QatarBMagentaTV
    25 Juni0Skotlandia – BrasilCMagentaTV
    25 Juni0Maroko – HaitiCMagentaTV, ZDF
    25 Juni03.00Republik Ceko – MeksikoAMagentaTV
    25 Junipukul 3Afrika Selatan – Korea SelatanAMagentaTV
    25 Juni22.00Ekuador – JermanEMagentaTV, ARD
    25 Juni22.00Curacao – Pantai GadingEMagentaTV
    26 Juni01.00Tunisia – BelandaFMagentaTV, ARD
    26 Juni01.00Jepang – SwediaFMagentaTV
    26 Junipukul 04.00Turki – ASDMagentaTV
    26 Junipukul 4Paraguay – AustraliaDMagentaTV, ARD
    26 Juni21.00Norwegia – PrancisIMagentaTV, ZDF
    26 Juni21.00Senegal – IrakIMagentaTV
    27 Juni02.00Uruguay – SpanyolHMagentaTV
    27 Juni02.00Kap Verde – Arab SaudiHMagentaTV, ARD
    27 Juni05.00Selandia Baru – BelgiaGMagentaTV
    27 Junipukul 5Mesir – IranGMagentaTV
    27 Juni23.00Panama – InggrisLMagentaTV
    27 Juni23.00Kroasia – GhanaLMagentaTV, ZDF
    28 Juni01.30Kolombia – PortugalKMagentaTV, ZDF
    28 Juni01.30Republik Demokratik Kongo – UzbekistanKMagentaTV
    28 Juni04.00Yordania – ArgentinaJMagentaTV
    28 Junipukul 4Aljazair – AustriaJMagentaTV
  • Mexiko FansGetty Images

    Piala Dunia 2026, Pertandingan Pembuka: Mengapa Meksiko, bukan AS, yang membuka Piala Dunia? Lokasi, stadion, waktu, siaran di TV gratis, dan siaran langsung — grup-grupnya

    Grup AMeksikoAfrika SelatanKorea SelatanRepublik Ceko
    Grup BKanadaSwissBosnia dan HerzegovinaQatar
    Grup CBrasilMarokoSkotlandiaHaiti
    Grup DAmerika SerikatTurkiParaguayAustralia
    Grup EJermanEkuadorPantai GadingCuraçao
    Grup FBelandaJepangSwediaTunisia
    Grup GBelgiaMesirIranSelandia Baru
    Grup HSpanyolUruguayArab SaudiKepulauan Cape Verde
    Grup IPrancisSenegalNorwegiaIrak
    Grup JArgentinaAustriaAljazairYordania
    Grup KPortugalKolombiaUzbekistanRepublik Demokratik Kongo
    Grup LInggrisKroasiaGhanaPanama
World Cup
Mexico crest
Mexico
MEX
South Africa crest
South Africa
RSA