Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
FBL-WC2026-EUR-DRAWAFP

Diterjemahkan oleh

Piala Dunia 2026: Negara mana saja yang lolos dan siapa yang akan ikut serta untuk pertama kalinya? Peserta, jadwal, pengundian, sistem turnamen, babak penyisihan grup, lawan-lawan Jerman

World Cup

Pada tahun 2026, Piala Dunia akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko untuk pertama kalinya dengan total 48 tim. Namun, negara-negara mana saja yang berhasil lolos? SPOX akan memberitahukannya kepada Anda!

Pada musim panas 2026, Piala Dunia FIFA akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pengundian grup telah dilakukan pada Desember 2025, dan semua peserta babak final yang untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 tim kini telah ditetapkan.

Piala Dunia 2026 secara langsung di MagentaTV

Daftar sekarang

SPOX akan memberitahukan kepada Anda negara-negara mana saja yang lolos dan peserta mana saja yang ikut serta untuk pertama kalinya.

  • Piala Dunia 2026: Negara mana saja yang lolos dan siapa saja yang ikut serta untuk pertama kalinya? - Peserta

    Dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, 45 negara telah memastikan tiket mereka ke putaran final, sementara tiga tuan rumah—AS, Meksiko, dan Kanada—sudah otomatis lolos.

    Di Asia, Jepang menunjukkan performa gemilang sejak awal dan menjadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia melalui jalur kompetisi. Di Eropa, Inggris memimpin berkat performa sempurna dengan enam kemenangan dari enam pertandingan, diikuti oleh Prancis, runner-up Piala Dunia, tak lama setelahnya. Jerman menghilangkan keraguan terakhir mengenai kualifikasi mereka dengan penampilan meyakinkan melawan Slovakia. Turki harus melalui jalur playoff dan akhirnya bisa bersorak pada akhir Maret setelah mengalahkan Kosovo.

    Di seluruh dunia, ada beberapa debut: Uzbekistan untuk pertama kalinya berpartisipasi di Piala Dunia. Pada 5 Juni 2025, Yordania juga lolos untuk pertama kalinya. Demikian pula, Cape Verde dan Curaçao bisa bersorak: Curaçao lolos ke turnamen Piala Dunia untuk pertama kalinya berkat hasil imbang 0-0 melawan Jamaika.

    • Semua tim yang lolos
    AsosiasiNegara
    Eropa Inggris, Prancis, Kroasia, Portugal, Norwegia, Jerman, Belanda, Swiss, Spanyol, Belgia, Austria, Skotlandia, Turki, Republik Ceko, Swedia, Bosnia-Herzegovina
    Afrika Maroko, Tunisia, Mesir, Aljazair, Ghana, Kepulauan Cape Verde, Afrika Selatan, Senegal, Pantai Gading, Republik Demokratik Kongo
    Asia dan Australia Jepang, Iran, Uzbekistan, Yordania, Korea Selatan, Australia, Qatar, Arab Saudi, Irak
    Amerika Selatan Argentina, Ekuador, Brasil, Paraguay, Uruguay, Kolombia
    Amerika Utara dan Tengah AS, Meksiko, Kanada, Curacao, Haiti, Panama
    Oseania Selandia Baru
    • Iklan

  • Piala Dunia 2026: Negara mana saja yang lolos dan siapa saja yang ikut serta untuk pertama kalinya? - Pengundian

    Pengundian grup Piala Dunia 2026 digelar pada tanggal 5 Desember di Kennedy Center, Washington, D.C. Dalam acara tersebut, dua belas grup babak penyisihan grup diundi, yang dapat Anda lihat ringkasannya di sini:

    Grup AMeksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, Republik Ceko
    Grup BBosnia-Herzegovina, Kanada, Qatar, Swiss
    Grup CBrasil, Maroko, Haiti, Skotlandia
    Grup DTurki, AS, Australia, Paraguay
    Grup EJerman, Curacao, Pantai Gading, Ekuador
    Grup FBelanda, Jepang, Swedia, Tunisia
    Grup GBelgia, Mesir, Iran, Selandia Baru
    Grup HSpanyol, Uruguay, Kepulauan Cape Verde, Arab Saudi
    Grup IPrancis, Norwegia, Senegal, Irak
    Grup JArgentina, Austria, Aljazair, Yordania
    Grup KPortugal, Kolombia, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan
    Grup LInggris, Kroasia, Ghana, Panama
  • deutschland-luxemburg-1200Getty Images

    Piala Dunia 2026: Negara mana saja yang lolos dan siapa yang ikut serta untuk pertama kalinya? - Sistem kompetisi, babak penyisihan grup, lawan-lawan Jerman

    Ke-48 peserta Piala Dunia mendatang dibagi ke dalam empat pot undian berdasarkan peringkat dunia terbaru. Dengan demikian, undian untuk babak penyisihan grup terdiri dari empat pot undian yang masing-masing berisi dua belas tim.

    Di pot 1, tiga tuan rumah, yaitu AS, Kanada, dan Meksiko, sudah pasti masuk. Tempat-tempat lainnya diberikan berdasarkan peringkat dunia FIFA terkini. Termasuk di dalamnya adalah Jerman setelah menjadi juara grup di babak kualifikasi – sebuah keuntungan, karena tim DFB dengan demikian pasti terhindar dari tim-tim kuat seperti Argentina atau Prancis di babak penyisihan grup.

    Jerman akhirnya masuk ke grup yang menantang, di mana tujuan utamanya tentu saja tetap lolos ke babak gugur. Tim asuhan Pelatih Nasional Julian Nagelsmann akan memulai pertandingan pada 14 Juni melawan Curacao, enam hari kemudian akan bertanding melawan Pantai Gading. Pada pertandingan terakhir babak penyisihan grup, tim DFB akan menghadapi Ekuador pada 25 Juni.

  • Piala Dunia 2026: Jadwal

    • Babak penyisihan: 11 Juni hingga 27 Juni 
    • Babak 32 besar: 28 Juni hingga 3 Juli 
    • Babak 16 besar: 4 Juli hingga 7 Juli 
    • Perempat final: 9 Juli hingga 11 Juli 
    • Semifinal: 14 Juli dan 15 Juli 
    • Final: 19 Juli