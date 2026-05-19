Piala Dunia 2026: Negara mana saja yang lolos dan siapa yang akan ikut serta untuk pertama kalinya? Peserta, jadwal, pengundian, sistem turnamen, babak penyisihan grup, lawan-lawan Jerman

Dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, 45 negara telah memastikan tiket mereka ke putaran final, sementara tiga tuan rumah—AS, Meksiko, dan Kanada—sudah otomatis lolos.

Di Asia, Jepang menunjukkan performa gemilang sejak awal dan menjadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia melalui jalur kompetisi. Di Eropa, Inggris memimpin berkat performa sempurna dengan enam kemenangan dari enam pertandingan, diikuti oleh Prancis, runner-up Piala Dunia, tak lama setelahnya. Jerman menghilangkan keraguan terakhir mengenai kualifikasi mereka dengan penampilan meyakinkan melawan Slovakia. Turki harus melalui jalur playoff dan akhirnya bisa bersorak pada akhir Maret setelah mengalahkan Kosovo.

Di seluruh dunia, ada beberapa debut: Uzbekistan untuk pertama kalinya berpartisipasi di Piala Dunia. Pada 5 Juni 2025, Yordania juga lolos untuk pertama kalinya. Demikian pula, Cape Verde dan Curaçao bisa bersorak: Curaçao lolos ke turnamen Piala Dunia untuk pertama kalinya berkat hasil imbang 0-0 melawan Jamaika.

Semua tim yang lolos