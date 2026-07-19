Piala Dunia 2026 menghadirkan perebutan Ballon d'Or yang paling sulit diprediksi sepanjang sejarah: Rodri dan Mbappé adalah rintangan sesungguhnya bagi kemenangan kesembilan Leo Messi

Lalu bagaimana? Mungkinkah, terlepas dari kekalahan di pertandingan terpenting dan di akhir penampilan di mana sosoknya sama sekali tak terlihat—juga akibat strategi pertahanan total yang diterapkan seluruh tim Argentina—Leo Messi yang akan kembali keluar sebagai pemenang? Seperti pada tahun 2010, ketika pada saat itu pula Piala Dunia diangkat oleh Spanyol, namun perjalanan “La Pulga” dan “Albiceleste” terhenti jauh lebih awal. Jika saat itu “kontroversi” tentang pengambilan gelar tersebut dari Iniesta atau Xavi, atau pemain Inter Milan seperti Sneijder dan Milito, dibenarkan oleh angka-angka gemilang di akhir musim itu bersama Barcelona – yang memang berakhir tanpa gelar Liga Champions di tahun “Triplete” Mourinho – kali ini, Ballon d’Or kesembilan yang mungkin diraih oleh pemain sepak bola terhebat yang masih hidup akan terasa lebih dapat diterima bagi para skeptis atau para pengkritiknya berkat Piala Dunia yang benar-benar tidak masuk akal, pada usia 39 tahun, setidaknya hingga babak final.