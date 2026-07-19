Kita sedang menghadapi salah satu keputusan tersulit dan—apa pun hasilnya—paling kontroversial dalam sejarah sepak bola dan Ballon d’Or sejak penghargaan yang diluncurkanoleh France Football ini pertama kali diperkenalkan. Sejak dulu kala, pada tahun-tahun Piala Dunia, hampir tidak pernah—atau paling banyak hanya dalam beberapa kesempatan saja—turnamen tersebut berakhir tanpa ada seorang pemain yang muncul sebagai penguasa mutlak atau bintang utama di final, serta memastikan kemenangan atas penghargaan individu yang paling didambakan itu berbulan-bulan sebelumnya.
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Piala Dunia 2026 menghadirkan perebutan Ballon d'Or yang paling sulit diprediksi sepanjang sejarah: Rodri dan Mbappé adalah rintangan sesungguhnya bagi kemenangan kesembilan Leo Messi
KASUS ANEH MESSI DAN MBAPPE'
Dengan berpikir secara objektif dan jernih, serta tidak terbawa emosi dan antusiasme atas beberapa aksi gemilang yang disaksikan dalam edisi Piala Dunia yang tak berujung ini, pilihan para juri Ballon d'Or tentu saja tidak akan mudah. Pasalnya, Kylian Mbappé dan Lionel Messi—dua pemain yang dari segi statistik (10 gol dan satu assist untuk yang pertama, 8 gol dan 4 assist untuk yang kedua) menonjol di atas yang lain—tidak berhasil membawa pulang gelar juara. Dalam dua momen krusial—semifinal bagi Mbappé dan final serta pertandingan terakhir kariernya di Piala Dunia bagi Messi—keduanya jauh dari menjadi tokoh utama. Di belakang mereka, ada banyak juara atau pemain hebat (Dembelé, Olise, Kane, Haaland, hanya untuk menyebut beberapa di antaranya), tetapi tidak ada yang mampu menggeser kepemimpinan kedua pemain yang disebutkan di atas.
MENGAPA YAMAL TIDAK AKAN MENANG?
Final di New York antara Spanyol dan Argentina jelas digambarkan sebagai titik balik, termasuk dalam konteks Ballon d'Or: kemungkinan penyerahan tongkat estafet antara Messi yang “sudah tua” dan pewaris yang ditunjuk, Yamal, atau pengukuhan status Messi yang masih tak tertandingi jika juara bertahan berhasil meraih kemenangan. Pada akhirnya, bintang muda Barcelona-lah yang merayakan kemenangan bersama rekan-rekannya, meskipun ia tampil di Piala Dunia ini dalam kondisi fisik yang sangat tidak prima, bahkan nyaris tak terlihat di final. Ia hanya mencetak satu gol sepanjang turnamen, dan mengingat penampilannya yang kurang memuaskan bersama Barcelona di Liga Champions, tampaknya ia harus menunggu lebih lama lagi untuk meraih Ballon d’Or (kemungkinan yang pertama dari serangkaian penghargaan).
MENGAPA MESSI HARUS MENANG
Lalu bagaimana? Mungkinkah, terlepas dari kekalahan di pertandingan terpenting dan di akhir penampilan di mana sosoknya sama sekali tak terlihat—juga akibat strategi pertahanan total yang diterapkan seluruh tim Argentina—Leo Messi yang akan kembali keluar sebagai pemenang? Seperti pada tahun 2010, ketika pada saat itu pula Piala Dunia diangkat oleh Spanyol, namun perjalanan “La Pulga” dan “Albiceleste” terhenti jauh lebih awal. Jika saat itu “kontroversi” tentang pengambilan gelar tersebut dari Iniesta atau Xavi, atau pemain Inter Milan seperti Sneijder dan Milito, dibenarkan oleh angka-angka gemilang di akhir musim itu bersama Barcelona – yang memang berakhir tanpa gelar Liga Champions di tahun “Triplete” Mourinho – kali ini, Ballon d’Or kesembilan yang mungkin diraih oleh pemain sepak bola terhebat yang masih hidup akan terasa lebih dapat diterima bagi para skeptis atau para pengkritiknya berkat Piala Dunia yang benar-benar tidak masuk akal, pada usia 39 tahun, setidaknya hingga babak final.
AKHIR YANG PAHIT
8 gol dan 4 umpan penentu, 2 di antaranya tercipta dalam semifinal legendaris melawan Argentina, peran sebagai pemimpin teknis yang lebih menonjol dibandingkan saat kemenangan di Qatar 2022, serta rasa rindu yang mulai hari ini akan menyelimuti semua penggemar olahraga indah ini karena, kecuali ada kejutan besar, kita tidak akan bisa lagi menyaksikan keindahan sebesar itu di lapangan sepak bola ajang paling bergengsi di dunia, Piala Dunia. Ia pensiun sebagai legenda sejati, dan meskipun final di New York berisiko sedikit menodai turnamen ini dan sejarahnya dalam kompetisi tersebut, penghargaan seumur hidup berupa Ballon d’Or yang kesekian kalinya akan memiliki nilai simbolis yang tak terukur.
WASPADAI KEMBALI RODRI
Bagaimana jika yang menang bukanlah Messi? Petunjuk yang mungkin telah diberikan oleh para juri yang membagikan penghargaan individu sebelum penyerahan Piala kepada Spanyol. Di luar prediksi, penghargaan pemain terbaik Piala Dunia jatuh kepada Rodri, otak dan metronom dari tim yang bermain dan bergerak sesuai ritme yang telah ditemukan kembali, layaknya sang bintang Manchester City asuhan Guardiola. Kembali ke level keunggulan sebelum cedera parah pada tahun 2024. Kembali ke level saat ia memenangkan Ballon d’Or dua tahun lalu setelah menjuarai Kejuaraan Eropa.
TIDAK ADA YANG SEPERTI MBAPPE'
Jika kita hanya melihat dari segi angka-angka, kandidat alternatif kedua yang saat ini bersaing dengan Erling Haaland untuk gelar penyerang nomor sembilan terbaik di dunia tak lain adalah Kylian Mbappé. Dia adalah pencetak gol terbanyak di La Liga dengan 25 gol dalam 31 pertandingan, di Liga Champions dengan 15 gol dalam 11 pertandingan, di Piala Dunia edisi ini dengan 10 gol, dan bahkan pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah kompetisi tersebut setelah mengungguli sang legenda Messi dengan selisih satu gol. Memang benar ia belum memenangkan trofi apa pun, tetapi setidaknya di Piala Dunia ini ia benar-benar hampir mencapai final ketiga berturut-turut yang bersejarah, yang hanya digagalkan oleh Spanyol yang luar biasa.
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