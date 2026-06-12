Piala Dunia 2026: Korea Selatan mengalahkan Republik Ceko 2-1 setelah sempat tertinggal, malam ini giliran Bosnia yang telah menyingkirkan Italia

Korea Selatan mengalahkan Republik Ceko 2-1 setelah sempat tertinggal dalam pertandingan yang merupakan laga pertama Grup A pada babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.





Di Estadio Akron di Zapopan dekat Guadalajara, Meksiko, pada babak kedua Ceko sempat unggul lewat gol Krejci, namun kemudian disusul oleh gol-gol dari Hwang In-Beom dan Oh Hyeon-Gyu.





Dengan demikian, Korea Selatan mengumpulkan tiga poin pertama di klasemen, sama seperti tuan rumah Meksiko (pemenang dalam pertandingan pembuka - BACA DI SINI), yang akan bertanding pada 19 Juni mendatang, sehari setelah pertandingan antara Republik Ceko dan Afrika Selatan, yang keduanya masih tertahan di angka nol.





Malam ini pukul 21.00 waktu Italia, akan digelar pertandingan pertama Grup B antara tuan rumah Kanada dan Bosnia-Herzegovina, yang lolos berkat kemenangan melalui adu penalti melawan Italia di final playoff Eropa.



