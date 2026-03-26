Menjelang awal musim semi, kini saatnya memikirkan Piala Dunia 2026: susunan grup hampir lengkap, sambil menunggu babak playoff yang akan digelar dalam beberapa hari ke depan, sehingga semua perhatian akan tertuju pada daftar pemain yang harus dikirimkan oleh 48 tim nasional peserta kepada FIFA.
Piala Dunia 2026: Kapan daftar pemain awal dan daftar pemain resmi diumumkan, serta berapa banyak pemain yang akan dipanggil untuk setiap tim nasional
FIFA telah mengumumkan secara resmi bahwa daftar pemanggilan untuk Piala Dunia akan diperluas menjadi 26 pemain. Jika dikalikan dengan 48 tim nasional, jumlahnya menjadi 1.248 pemain. Daftar pemanggilan awal, yang berisi 35 hingga 55 pemain, diharapkan dirilis pada 11 Mei, sedangkan daftar pemanggilan final pada 30 Mei. Semoga 26 dari 1.248 pemain tersebut adalah pemain Italia.
MENUJU AWAL ACARA
Daftar pemain yang dipanggil awal akan diumumkan sebulan sebelum pertandingan pembuka turnamen antara Meksiko dan Afrika Selatan. Ketika daftar tersebut resmi diumumkan pada 30 Mei, tinggal kurang dari dua minggu lagi hingga 11 Juni.