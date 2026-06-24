Piala Dunia 2026, Bellingham menutup mulutnya saat pertandingan Inggris vs Ghana namun tidak diusir dari lapangan: hal ini memicu kontroversi

Setelah pelanggaran yang dilakukan mantan pemain Dortmund terhadap Jerome Opoku, wasit meniup peluit menandai berakhirnya babak pertama. Bellingham dan pelatih asal Portugal yang menangani Ghana, Carlos Queiroz, mencoba menjelaskan situasi tersebut dengan nada yang cukup sengit. Selama perdebatan tersebut, beberapa pemain ikut campur, dan para fotografer berhasil mengabadikan momen ketika pemain nomor 5 asal Inggris itu sedang berdiskusi dengan kapten Ghana, Jordan Ayew, sambil menutup mulutnya. Wasit tidak mengambil tindakan apa pun terhadap pemain Real Madrid tersebut, yang pada babak kedua kembali ke lapangan seperti biasa dan bermain hingga menit ke-73.



