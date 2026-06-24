Miguel Almiron diusir, Jude Bellingham tidak. Kontroversi pun muncul di Piala Dunia 2026 terkait perlakuan yang berbeda antara pemain asal Paraguay dan bintang Inggris tersebut. Selama pertandingan Turki melawan Paraguay, mantan pemain Newcastle itu mendapat kartu merah karena menutup mulutnya saat berdebat dengan lawan. Sementara itu, dalam pertandingan Inggris melawan Ghana, bintang Real Madrid itu melakukan hal yang sama, namun tidak mendapat perlakuan yang sama.
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Piala Dunia 2026, Bellingham menutup mulutnya saat pertandingan Inggris vs Ghana namun tidak diusir dari lapangan: hal ini memicu kontroversi
APA YANG TERJADI
Setelah pelanggaran yang dilakukan mantan pemain Dortmund terhadap Jerome Opoku, wasit meniup peluit menandai berakhirnya babak pertama. Bellingham dan pelatih asal Portugal yang menangani Ghana, Carlos Queiroz, mencoba menjelaskan situasi tersebut dengan nada yang cukup sengit. Selama perdebatan tersebut, beberapa pemain ikut campur, dan para fotografer berhasil mengabadikan momen ketika pemain nomor 5 asal Inggris itu sedang berdiskusi dengan kapten Ghana, Jordan Ayew, sambil menutup mulutnya. Wasit tidak mengambil tindakan apa pun terhadap pemain Real Madrid tersebut, yang pada babak kedua kembali ke lapangan seperti biasa dan bermain hingga menit ke-73.