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USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

Diterjemahkan oleh

Piala Dunia 2026, AS vs Australia 2-0: Tanpa Pulisic, tim asuhan Pochettino kembali menang dan melaju ke babak 16 besar

World Cup
USA vs Australia
USA
Australia

Ikuti pertandingan hari kedua Piala Dunia 2026.

Semua berjalan mulus bagi Amerika Serikat yang juga mengalahkan Australia dan melaju ke babak 16 besar Piala Dunia yang mereka selenggarakan bersama Meksiko dan Kanada.


Tim asuhan Pochettino kembali menang dan tampil meyakinkan dengan mengalahkan Australia 2-0 berkat gol bunuh diri Burgess dan sundulan Freeman. Semua gol tercipta di babak pertama. Dengan raihan tiga poin penuh dan permainan yang cemerlang, USMNT telah memastikan lolos ke babak selanjutnya dan kini juga menjadi kandidat sebagai kuda hitam dalam turnamen yang sangat seimbang ini.

  • GOL DAN MOMEN-MOMEN PENTING

    AS-Australia 2-0


    PENCETAK GOL - 11' gol bunuh diri Burgess, 45' Freeman


    GOL DAN MOMEN PENTING -


    63' - Volpato langsung mendapat peluang, bola melambung tinggi


    52' - Balogun menyia-nyiakan serangan balik yang menjanjikan


    Babak kedua


    52' - Tendangan kaki kiri Dest, mantan pemain Milan ini kembali mengancam


    45' - Dominasi tim Amerika yang menutup babak pertama yang sangat baik dengan McKennie, Balogun, dan Dest tampil menonjol


    44' - Gol kedua! Freeman menyundul bola setelah pantulan, skor menjadi 2-0: gol ini awalnya dianulir karena offside, namun kemudian disahkan

    12' - Leckie langsung mencoba dengan tendangan luar kaki, namun gagal menyamakan kedudukan


    11' - AS unggul! Balogun melaju ke tengah mencari Pepi, namun bola justru mengalami defleksi sial dari Burgess, menjadi gol bunuh diri: 1-0


    1' - Menit pertama dan tembakan pertama: Toure dari tim tamu mencoba menembak, namun bola meleset ke tengah gawang

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  • LAPORAN PERTANDINGAN

    AMERIKA SERIKAT (4-2-3-1): Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson (80' Trusty); Adams, Tillman; Dest (80' Scally), McKennie (96' Reyna), Pepi (74' Berhalter); Balogun (96' Wright). Pelatih: Mauricio Pochettino.
    Cadangan: Turner, Brady, Robinson, Arfsten, McKenzie, Roldan, Aaronson, Weah, Zendejas.


    AUSTRALIA (3-4-3): Beach; Circati, Souttar, Burgess (46' Geria); Italiano, O’Neill, Okon-Engstler (77' Irvine); Bos; Leckie (61' Volpato), Toure (46' Irankunda), Velupillay (46' Metcalfe). Pelatih: Tony Popović.
    Pemain cadangan: Ryan, Izzo, Degenek, Trewin, Behich, Herrington, Devlin, Hrustic, Mabil, Yengi.


    KARTU KUNING - Bos, Circati, Robinson, Italiano, Souttar, Balogun, Richards


    DIKARTU MERAH -


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