AS-Australia 2-0





PENCETAK GOL - 11' gol bunuh diri Burgess, 45' Freeman





GOL DAN MOMEN PENTING -





63' - Volpato langsung mendapat peluang, bola melambung tinggi





52' - Balogun menyia-nyiakan serangan balik yang menjanjikan





Babak kedua





52' - Tendangan kaki kiri Dest, mantan pemain Milan ini kembali mengancam





45' - Dominasi tim Amerika yang menutup babak pertama yang sangat baik dengan McKennie, Balogun, dan Dest tampil menonjol





44' - Gol kedua! Freeman menyundul bola setelah pantulan, skor menjadi 2-0: gol ini awalnya dianulir karena offside, namun kemudian disahkan

12' - Leckie langsung mencoba dengan tendangan luar kaki, namun gagal menyamakan kedudukan





11' - AS unggul! Balogun melaju ke tengah mencari Pepi, namun bola justru mengalami defleksi sial dari Burgess, menjadi gol bunuh diri: 1-0





1' - Menit pertama dan tembakan pertama: Toure dari tim tamu mencoba menembak, namun bola meleset ke tengah gawang