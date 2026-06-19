Semua berjalan mulus bagi Amerika Serikat yang juga mengalahkan Australia dan melaju ke babak 16 besar Piala Dunia yang mereka selenggarakan bersama Meksiko dan Kanada.
Tim asuhan Pochettino kembali menang dan tampil meyakinkan dengan mengalahkan Australia 2-0 berkat gol bunuh diri Burgess dan sundulan Freeman. Semua gol tercipta di babak pertama. Dengan raihan tiga poin penuh dan permainan yang cemerlang, USMNT telah memastikan lolos ke babak selanjutnya dan kini juga menjadi kandidat sebagai kuda hitam dalam turnamen yang sangat seimbang ini.