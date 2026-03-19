Piala Dunia 2026, apakah Iran akan memboikot AS? Infantino: "FIFA tidak dapat menyelesaikan konflik geopolitik, kami akan terus mempromosikan perdamaian"

Konflik di Timur Tengah antara Iran dan AS terus menjadi perbincangan hangat dan juga berdampak langsung pada dunia sepak bola, mengingat dalam beberapa bulan ke depan Piala Dunia akan dimulai dan diselenggarakan di Amerika, tepatnya di AS, Kanada, dan Meksiko.

Hanya beberapa hari yang lalu, Menteri Olahraga Iran, Ahmad Donjamali,mengumumkan bahwa Iran tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi dunia tersebut. Inilah pernyataannya, merujuk pada serangan AS dan Israel yang menyebabkan kematian Ayatollah Khamenei: "Karena pemerintah korup ini telah membunuh pemimpin kami, kami tidak berniat untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia."