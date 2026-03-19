Piala Dunia 2026, apakah Iran akan memboikot AS? Infantino: "FIFA tidak dapat menyelesaikan konflik geopolitik, kami akan terus mempromosikan perdamaian"

Pimpinan FIFA tidak tampak terlalu khawatir dengan konflik di Timur Tengah menjelang Piala Dunia di AS

Konflik di Timur Tengah antara Iran dan AS terus menjadi perbincangan hangat dan juga berdampak langsung pada dunia sepak bola, mengingat dalam beberapa bulan ke depan Piala Dunia akan dimulai dan diselenggarakan di Amerika, tepatnya di AS, Kanada, dan Meksiko.

Hanya beberapa hari yang lalu, Menteri Olahraga Iran, Ahmad Donjamali,mengumumkan bahwa Iran tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi dunia tersebut. Inilah pernyataannya, merujuk pada serangan AS dan Israel yang menyebabkan kematian Ayatollah Khamenei: "Karena pemerintah korup ini telah membunuh pemimpin kami, kami tidak berniat untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia."

  • PERUBAHAN ARAH

    Namun, setelah pernyataan menteri Iran tersebut, Federasi Sepak Bola Iran (FFIRI) justru berbalik arah; mereka menarik kembali pernyataan sebelumnya dan menegaskan niat untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia, namun meminta agar pertandingan digelar di Meksiko. Pejabat FFIRI, Mehdi Taj, kemudian bersikap tegas mengenai hal ini dan juga menyatakan: "Kami akan mempersiapkan diri untuk Piala Dunia. Kami akan memboikot Amerika Serikat, tetapi bukan Piala Dunia." Perlu diingat bahwa saat ini tim nasional Iran seharusnya memainkan pertandingan fase grup di Amerika Serikat.

  • KATA-KATA INFANTINO

    Mengingat dinamika ini, Presiden FIFA, Gianni Infantino, tidak tampak terlalu khawatir menjelang Piala Dunia. Inilah komentarnya dalam rapat Dewan FIFA di Zurich: "FIFA tidak dapat menyelesaikan konflik geopolitik, namun kami berkomitmen untuk menggunakan kekuatan sepak bola dan Piala Dunia FIFA guna menjalin hubungan dan mempromosikan perdamaian, karena pikiran kami tertuju pada mereka yang menderita akibat perang yang sedang berlangsung. FIFA berharap agar semua tim yang berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA bertanding dengan semangat fair play dan saling menghormati. Kami memiliki jadwal. Dalam waktu dekat kami akan mendapatkan konfirmasi mengenai 48 tim peserta dan kami ingin Piala Dunia FIFA berlangsung sesuai rencana."

