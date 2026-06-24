Dalam beberapa hari terakhir, Pulisic telah kembali berlatih dengan intensitas penuh setelah absen sebagai tindakan pencegahan saat melawan Australia, dan diperkirakan akan kembali menjadi starter dalam susunan pemain yang akan diturunkan oleh pelatih kepala Amerika Serikat, Mauricio Pochettino, untuk menghadapi Turki. Kemungkinan besar AS akan menurunkan susunan pemain yang dirotasi, mengingat mereka secara matematis telah memastikan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia berkat dua kemenangan dari dua pertandingan, dan akan menghadapi Turki yang masih mengoleksi 0 poin dan sudah tersingkir.