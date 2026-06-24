Kabar baik bagi tim nasional Amerika Serikat dan Christian Pulisic menjelang pertandingan terakhir Grup D melawan Turki. Pemain Milan tersebut, yang terpaksa absen dalam pertandingan sebelumnya melawan Australia pada 19 Juni lalu akibat kelelahan pada betis yang dialaminya dalam pertandingan pembuka melawan Paraguay, kini telah pulih sepenuhnya untuk pertandingan yang akan digelar di Los Angeles Stadium melawan tim asuhan Vincenzo Montella.
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Piala Dunia 2026, Amerika Serikat kembali diperkuat Pulisic untuk pertandingan terakhir melawan Turki asuhan Montella: bagaimana kondisi pemain Milan tersebut?
RENCANA POCHETTINO
Dalam beberapa hari terakhir, Pulisic telah kembali berlatih dengan intensitas penuh setelah absen sebagai tindakan pencegahan saat melawan Australia, dan diperkirakan akan kembali menjadi starter dalam susunan pemain yang akan diturunkan oleh pelatih kepala Amerika Serikat, Mauricio Pochettino, untuk menghadapi Turki. Kemungkinan besar AS akan menurunkan susunan pemain yang dirotasi, mengingat mereka secara matematis telah memastikan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia berkat dua kemenangan dari dua pertandingan, dan akan menghadapi Turki yang masih mengoleksi 0 poin dan sudah tersingkir.
Piala Dunia PULISIC
Dalam Piala Dunia yang diselenggarakan di kandang sendiri ini, Christian Pulisic hanya bermain selama 45 menit, yaitu pada awal pertandingan melawan Paraguay yang dimenangkan AS dengan skor 4-1. Ia meninggalkan kesan yang sangat baik, memicu gol bunuh diri Bobadilla yang membuat skor sementara menjadi 1-0, serta memberikan assist untuk gol pertama Balogun, sebelum mengalami ketidaknyamanan pada betisnya yang membuat pelatih Pochettino memutuskan untuk membiarkannya di ruang ganti setelah jeda babak pertama dan menggantikannya dengan Berhalter.