Senegal tak berhenti dan menggelar perayaan untuk merayakan gelar Piala Afrika. Federasi Sepak Bola Senegal telah mengonfirmasi bahwa pada Sabtu, 28 Maret, akan diadakan upacara untuk memberikan penghormatan kepada Mané dan rekan-rekannya, yang telah membawa tim nasional mereka kembali ke puncak Afrika. Hal ini terjadi meskipun CAF telah memutuskan untuk memberikan kemenangan secara otomatis kepada Maroko akibat keluarnya tim Leoni della Teranga dari lapangan sebagai bentuk protes terhadap wasit yang, pada menit-menit akhir, memberikan tendangan penalti kepada Maroko setelah berkonsultasi dengan VAR terkait pelanggaran yang dilakukan Diouf terhadap Brahim Díaz.
Piala Afrika, Senegal tak terbendung: setelah mengajukan banding ke CAS terkait kemenangan Maroko yang diputuskan secara default, Senegal kini bersiap menggelar pesta untuk merayakan trofi tersebut
BANDING SENEGAL
Setelah putusan CAF (Konfederasi Sepak Bola Afrika), Senegal pada hari Rabu, 25 Maret, secara resmi mengajukan banding ke CAS, untuk mencoba mengubah kembali jalannya edisi Piala Afrika yang sama sekali tidak berjalan mulus ini. Berikut ini adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Arbitrase Olahraga mengenai apa yang akan terjadi setelah permohonan yang diajukan oleh Leoni della Teranga: "Sebuah panel arbitrase CAS akan ditunjuk untuk memutuskan kasus ini. Setelah itu, jadwal prosedural akan ditetapkan. Sesuai dengan peraturan prosedur CAS, pemohon (Senegal, red.) memiliki waktu 20 hari untuk mengajukan berkas banding yang berisi argumen hukumnya, setelah itu pihak tergugat memiliki waktu 20 hari lagi untuk mengajukan replik yang berisi pembelaan mereka. Pada tahap ini, dan mengingat permintaan penangguhan proses oleh FSF, belum mungkin untuk memperkirakan tenggat waktu prosedural maupun menentukan kapan sidang akan dijadwalkan."
SELANJUTNYA, PESTA
Sementara itu, Senegal bersiap untuk menggelar perayaan trofi secara resmi. Upacara tersebut akan digelar pada Sabtu di Stade de France dan akan berlangsung sebelum pertandingan persahabatan antara Leoni della Teranga dan Peru. Di hadapan 60 ribu penonton dan sejumlah artis undangan, trofi yang diraih Senegal di lapangan akan dipamerkan, sambil menunggu putusan CAS yang berpotensi mengakhiri kontroversi ini selamanya.