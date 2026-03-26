Piala Afrika, Senegal tak terbendung: setelah mengajukan banding ke CAS terkait kemenangan Maroko yang diputuskan secara default, Senegal kini bersiap menggelar pesta untuk merayakan trofi tersebut

Setelah putusan CAF (Konfederasi Sepak Bola Afrika), Senegal pada hari Rabu, 25 Maret, secara resmi mengajukan banding ke CAS, untuk mencoba mengubah kembali jalannya edisi Piala Afrika yang sama sekali tidak berjalan mulus ini. Berikut ini adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Arbitrase Olahraga mengenai apa yang akan terjadi setelah permohonan yang diajukan oleh Leoni della Teranga: "Sebuah panel arbitrase CAS akan ditunjuk untuk memutuskan kasus ini. Setelah itu, jadwal prosedural akan ditetapkan. Sesuai dengan peraturan prosedur CAS, pemohon (Senegal, red.) memiliki waktu 20 hari untuk mengajukan berkas banding yang berisi argumen hukumnya, setelah itu pihak tergugat memiliki waktu 20 hari lagi untuk mengajukan replik yang berisi pembelaan mereka. Pada tahap ini, dan mengingat permintaan penangguhan proses oleh FSF, belum mungkin untuk memperkirakan tenggat waktu prosedural maupun menentukan kapan sidang akan dijadwalkan."