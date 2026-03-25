Piala Afrika, Senegal mengajukan banding ke CAS terkait kemenangan Maroko yang diputuskan secara otomatis: sudah resmi, inilah yang mungkin terjadi selanjutnya

Piala Afrika 2026 sepertinya tak kunjung berakhir.

Kabar terbaru datang langsung dari Pengadilan Arbitrase Olahraga yang telah mengonfirmasi sebuah berita yang sudah beredar: setelah kemenangan Senegal di lapangan pada 18 Januari lalu dan keputusan yang dibatalkan oleh CAF tepat seminggu yang lalu (18 Maret), kini muncul kejutan baru karena FSF (Federasi Sepak Bola Senegal) memutuskan untuk mengajukan banding ke CAS terhadap keputusan CAF yang memberikan kemenangan 3-0 dan trofi secara otomatis kepada Maroko.

Tujuannya jelas untuk membatalkan keputusan CAF sebelumnya yang menyatakan Senegal kalah secara otomatis karena meninggalkan lapangan selama pertandingan, namun saat ini belum ada tanggal yang ditetapkan untuk sidang.