Gabriele Stragapede

Piala Afrika, Senegal mengajukan banding ke CAS terkait kemenangan Maroko yang diputuskan secara otomatis: sudah resmi, inilah yang mungkin terjadi selanjutnya

Banding resmi dari Federasi Sepak Bola Senegal telah diajukan.

Piala Afrika 2026 sepertinya tak kunjung berakhir.

Kabar terbaru datang langsung dari Pengadilan Arbitrase Olahraga yang telah mengonfirmasi sebuah berita yang sudah beredar: setelah kemenangan Senegal di lapangan pada 18 Januari lalu dan keputusan yang dibatalkan oleh CAF tepat seminggu yang lalu (18 Maret), kini muncul kejutan baru karena FSF (Federasi Sepak Bola Senegal) memutuskan untuk mengajukan banding ke CAS terhadap keputusan CAF yang memberikan kemenangan 3-0 dan trofi secara otomatis kepada Maroko.

Tujuannya jelas untuk membatalkan keputusan CAF sebelumnya yang menyatakan Senegal kalah secara otomatis karena meninggalkan lapangan selama pertandingan, namun saat ini belum ada tanggal yang ditetapkan untuk sidang.

  • REKONSTRUKSI

    Mari kita ingat kembali apa yang terjadi pada final Piala Afrika: pada menit ke-98, saat skor masih 0-0, wasit memberikan tendangan penalti, setelah dipanggil ke layar monitor oleh VAR, akibat pelanggaran yang dilakukan Diouf terhadapBrahim Diaz.

    Senegal memutuskan untuk meninggalkan lapangan dan kembali ke ruang ganti sebagai bentuk protes, sesuai permintaan pelatih Pape Thiaw. Hanya kapten Sadio Mané yang berhasil membawa timnya kembali ke lapangan dan melanjutkan pertandingan pada menit ke-111.

    Brahim Diaz kemudian gagal mengeksekusi tendangan penalti dengan tendangan chip yang dihalau oleh Edouard Mendy, dan pada babak tambahan waktu, Pape Gueye mencetak gol kemenangan untuk Senegal.

  • APA YANG BISA TERJADI SEKARANG

    Lalu, apa yang akan terjadi sekarang?

    Hal ini dijelaskan dalam siaran pers TAS: "Sebuah panel arbitrase TAS akan ditunjuk untuk memutuskan kasus ini. Setelah itu, jadwal prosedural akan ditetapkan. Sesuai dengan peraturan prosedur TAS, pemohon (Senegal, red.) memiliki waktu 20 hari untuk mengajukan berkas banding yang berisi argumen hukumnya, setelah itu pihak tergugat memiliki waktu 20 hari lagi untuk mengajukan replik yang berisi pembelaan mereka. Pada tahap ini, dan mengingat permintaan penangguhan proses oleh FSF, belum mungkin untuk memperkirakan tenggat waktu prosedural maupun menentukan kapan sidang akan dijadwalkan."

