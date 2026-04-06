Drama seputar pemenang edisi terakhir Piala Afrika belum berakhir. Setelah kemenangan Senegal di lapangan dan penyerahan trofi kepada Maroko secara administratif, Senegal kini mendapat lampu hijau untuk mengajukan banding. Hal ini dilaporkan oleh RMC Sport, yang menyebutkan bahwa menjelang akhir pekan, federasi sepak bola Senegal telah menerima alasan keputusan komite banding Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF). Keputusan ini memberikan lampu hijau bagi Senegal untuk memulai proses banding yang akan diajukan ke TAS (Pengadilan Arbitrase Olahraga), sehingga menentang kemenangan Maroko secara administratif.
Piala Afrika, Senegal dapat mengajukan banding ke CAS: kronologi peristiwa dan apa yang terjadi dengan Maroko
"KAMI MEMILIKI WASIT YANG BERPENGALAMAN DALAM HAL-HAL SEPERTI INI"
Direktur Jenderal TAS, Matthieu Reeb, mengomentari situasi ini sebagai berikut: "Kami memiliki semua yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa semacam ini, dengan bantuan arbiter yang ahli dan independen. Kami menyadari bahwa tim dan para pendukung ingin mengetahui keputusan akhir secepat mungkin, oleh karena itu kami akan memastikan bahwa proses arbitrase berjalan secepat mungkin, dengan tetap menghormati hak semua pihak atas proses yang adil."
APA YANG TERJADI ANTARA MAROKO DAN SENEGAL
Pada Januari lalu, Senegal memenangkan final Piala Afrika dengan skor 1-0 atas Maroko, namun hasil pertandingan tersebut dibatalkan pada bulan Maret dan Maroko dinyatakan menang 3-0 secara otomatis setelah para pemain Senegal meninggalkan lapangan selama sekitar 15 menit sebagai bentuk protes atas keputusan wasit yang memberikan tendangan penalti kepada lawan. Komisi Banding CAF menerapkan pasal 82 dan 84 peraturan, yang mengatur kekalahan walkover bagi sebuah tim jika para pemain menolak bermain atau meninggalkan lapangan selama lebih dari sepuluh menit tanpa izin dari wasit. Menurut rekonstruksi, keputusan untuk meninggalkan lapangan diprakarsai oleh pelatih Senegal, Pape Thiaw, yang kemudian diskors selama dua tahun dari semua kegiatan CAF.