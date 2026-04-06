Piala Afrika, Senegal dapat mengajukan banding ke CAS: kronologi peristiwa dan apa yang terjadi dengan Maroko

Pada Januari lalu, Senegal memenangkan final Piala Afrika dengan skor 1-0 atas Maroko, namun hasil pertandingan tersebut dibatalkan pada bulan Maret dan Maroko dinyatakan menang 3-0 secara otomatis setelah para pemain Senegal meninggalkan lapangan selama sekitar 15 menit sebagai bentuk protes atas keputusan wasit yang memberikan tendangan penalti kepada lawan. Komisi Banding CAF menerapkan pasal 82 dan 84 peraturan, yang mengatur kekalahan walkover bagi sebuah tim jika para pemain menolak bermain atau meninggalkan lapangan selama lebih dari sepuluh menit tanpa izin dari wasit. Menurut rekonstruksi, keputusan untuk meninggalkan lapangan diprakarsai oleh pelatih Senegal, Pape Thiaw, yang kemudian diskors selama dua tahun dari semua kegiatan CAF.



