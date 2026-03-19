Piala Afrika, Maroko dinyatakan sebagai juara tanpa bertanding: Senegal mengajukan banding ke CAS di Lausanne, pelatihnya berasal dari kalangan militer

Keputusan CAF untuk secara otomatis memberikan gelar Piala Afrika kepada Maroko, dua bulan setelah kekalahan di final melalui perpanjangan waktu melawan Senegal, tentu saja memicu gelombang ketidakpuasan di negara asal Sadio Mané dan rekan-rekannya, yang dijatuhi sanksi pada putusan banding karena meninggalkan lapangan selama sekitar 20 menit setelah penalti yang diberikan—yang kemudian gagal dieksekusi oleh Brahim Diaz.

Keesokan harinya, Senegal melalui Asosiasi Sepak Bola Nasionalnya, mengumumkan niat untuk mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga di Lausanne, guna mencoba membatalkan keputusan yang diambil oleh badan sepak bola Afrika tersebut. Untuk saat ini, trofi dan medali tetap berada di Dakar sambil menunggu berakhirnya kontroversi yang luar biasa ini.