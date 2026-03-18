Piala Afrika: Maroko dinyatakan juara tanpa bertanding? Senegal tidak setuju dan mengajukan banding ke CAS di Lausanne

Kisah yang mencuat dalam beberapa jam terakhir di Afrika ini terus berlanjut

Keputusan CAF untuk secara otomatis memberikan gelar Piala Afrika kepada Maroko, dua bulan setelah kekalahan di final melalui perpanjangan waktu melawan Senegal, tentu saja memicu gelombang ketidakpuasan di negara asal Sadio Mané dan rekan-rekannya, yang dijatuhi sanksi pada putusan banding karena meninggalkan lapangan selama sekitar 20 menit setelah penalti yang diberikan—yang kemudian gagal dieksekusi oleh Brahim Diaz.

Keesokan harinya, Senegal melalui Asosiasi Sepak Bola Nasionalnya, mengumumkan niat untuk mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga di Lausanne, guna mencoba membatalkan keputusan yang diambil oleh badan sepak bola Afrika tersebut. Untuk saat ini, trofi dan medali tetap berada di Dakar sambil menunggu berakhirnya kontroversi yang luar biasa ini.

  • APA YANG TERJADI

    Senegal memutuskan pada hari Selasa untuk mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS), menyusul keputusan panel banding Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) yang menetapkan Maroko sebagai pemenang final Piala Afrika 2025.

    Setelah pengaduan awal ditolak oleh komisi disiplin CAF, Maroko mengajukan banding ke komisi banding CAF. Melawan semua prediksi, komisi banding akhirnya memenangkan Maroko, yang memicu gelombang kemarahan di Senegal.

    Dalam pernyataan resmi, Federasi Sepak Bola Senegal mengecam "keputusan yang tidak adil" tersebut, sekaligus menegaskan komitmennya untuk "membela hak-hak sepak bola Senegal dengan segala cara hukum yang tersedia". Pihak berwenang olahraga di negara tersebut berpendapat bahwa prinsip-prinsip fair play tidak dihormati.

  • PESAN DARI MANE'

    "Apa yang terjadi sudah terlalu berlebihan. Ini bukanlah sepak bola yang kita perjuangkan, ini bukanlah Afrika yang kita yakini," tulis kapten Sadio Mané di Instagram. "Ada terlalu banyak korupsi dalam sepak bola kita dan hal itu sedang mematikan semangat jutaan penggemar di seluruh benua. Para pemain memberikan segalanya di lapangan, tetapi keputusan yang diambil di luar lapanganlah yang menentukan hasil pertandingan dan trofi. Saya sangat kecewa, bukan hanya untuk Senegal, tetapi untuk sepak bola Afrika secara keseluruhan. Kita layak mendapatkan yang lebih baik. Para penggemar layak mendapatkan keadilan, transparansi, dan rasa hormat."

