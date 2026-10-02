Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Philippe Coutinho siap menjalani debut untuk Santos setelah mantan bintang Liverpool itu masuk dalam skuad untuk laga derby Sao Paulo
Playmaker dipercepat untuk laga derby krusial
Gelandang serang berpengalaman itu mendapat panggilan lebih cepat dari yang semula direncanakan setelah membuat Cuca terkesan dengan ketajamannya selama sesi latihan di CT Rei Pele. Kehadirannya menjadi dorongan tepat waktu bagi tim Vila Belmiro, yang masih tanpa Neymar saat sang penyerang melanjutkan pemulihannya dari cedera otot. Laga tunda pekan ke-21 di MorumBIS pada Jumat kini membuka jalan bagi debut yang telah lama dinantikan di kasta tertinggi Brasil.
- TheNews2
Gelandang akhiri jeda panjang dari kompetisi
Pemilihan Cuca bisa menandai berakhirnya absennya Coutinho yang berkepanjangan dari lapangan, yang dimulai setelah kepergiannya dari Vasco da Gama pada Februari karena kelelahan mental. Playmaker itu belum lagi tampil dalam pertandingan kompetitif sejak 14 Februari, ketika ia dicemooh suporter tuan rumah di Sao Januario setelah hasil imbang Campeonato Carioca melawan Volta Redonda. Sambutan yang bermusuhan itu membuat lulusan akademi tersebut menegosiasikan pemutusan kontraknya sebelum teman masa kecilnya Neymar membantu meyakinkannya untuk merampungkan transfer bebas ke Santos bulan lalu.
Musuh lama menghidupkan kembali rivalitas klasik
Babak terbaru derbi San-Sao ini menyusul hasil imbang tegang 1-1 di Urbano Caldeira pada pertemuan sebelumnya musim ini. Di luar gengsi regional, momentum krusial di Campeonato Brasileiro dipertaruhkan saat kedua klub berjuang keluar dari kepadatan papan tengah. Santos berada di peringkat kedelapan dengan 38 poin dari 27 pertandingan, unggul tipis dua poin atas tuan rumah yang menempati posisi ke-11.
- TheNews2
Derby berat menguji ketajaman pertandingan
Sambutan yang tidak bersahabat di MorumBIS menjadi ujian langsung bagi kesiapan fisik Coutinho dalam tempo Serie A yang tanpa henti. Meraih poin maksimal di kandang lawan tetap krusial bagi Santos untuk menghidupkan kembali perburuan mereka menuju zona kualifikasi Copa Libertadores. Setelah laga tunda ini akhirnya terselesaikan, tim asuhan Cuca akan menghadapi rangkaian pertandingan penting yang bisa menentukan musim domestik mereka.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami