Pemilihan Cuca bisa menandai berakhirnya absennya Coutinho yang berkepanjangan dari lapangan, yang dimulai setelah kepergiannya dari Vasco da Gama pada Februari karena kelelahan mental. Playmaker itu belum lagi tampil dalam pertandingan kompetitif sejak 14 Februari, ketika ia dicemooh suporter tuan rumah di Sao Januario setelah hasil imbang Campeonato Carioca melawan Volta Redonda. Sambutan yang bermusuhan itu membuat lulusan akademi tersebut menegosiasikan pemutusan kontraknya sebelum teman masa kecilnya Neymar membantu meyakinkannya untuk merampungkan transfer bebas ke Santos bulan lalu.