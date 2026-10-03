Mengelola beban fisik mantan playmaker Vasco da Gama itu tetap menjadi hal yang paling utama bagi staf teknis, dengan penampilan kompetitif resmi terakhirnya terjadi pada 14 Februari. Menjelaskan proses pengondisian dan kebugaran pertandingan yang masih harus dibangun sang playmaker sebelum mampu mengemban tempat sebagai starter, sang manajer menambahkan: "Sudah cukup lama sejak terakhir kali Coutinho bermain. Dia seorang profesional sejati, sangat teliti dalam menjaga dirinya sendiri, dan berlatih dengan sangat baik, tetapi dia masih harus meningkatkan kebugarannya. Dia belum berada dalam kondisi ideal untuk bermain penuh 90 menit."