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Philippe Coutinho bersinar pada debutnya bersama Santos saat Cuca mengeluarkan peringatan kebugaran setelah kemenangan atas Sao Paulo
Playmaker memicu comeback derby yang menentukan
Gelandang berpengalaman itu langsung memberi dampak pada debutnya di MorumBIS, memulai pergerakan yang berujung pada gol penentu kemenangan dari Gabriel Barbosa. Masuk saat jeda babak pertama menggantikan Alvaro Barreal, Coutinho dengan cerdik melewati Robert Arboleda untuk membantu Alvinegro memastikan kemenangan comeback 2-1 atas Sao Paulo. Hasil tersebut memastikan kemenangan liga kelima secara beruntun bagi tim asuhan Cuca, sekaligus secara signifikan memangkas jarak ke posisi kualifikasi Copa Libertadores.
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Pelatih memuji dampak instan di pertandingan
Berbicara dalam konferensi pers usai pertandingan, Cuca memuji kualitas individu yang ditunjukkan oleh rekrutan marquee-nya, meski menit bermain sang playmaker melampaui ekspektasi awal staf pelatih. Merefleksikan kontribusi menentukan gelandang serang itu dalam memastikan tiga poin penuh di derby tersebut, Cuca menyoroti: "Kami mengatur menit bermain Coutinho hari ini, yang bahkan sebenarnya tidak direncanakan sebanyak itu. Namun, dia sudah menunjukkan kualitasnya yang luar biasa dan terlibat langsung dalam gol kemenangan. Saya pikir semuanya dikelola dengan sangat baik."
"Ia belum berada dalam kondisi ideal"
Mengelola beban fisik mantan playmaker Vasco da Gama itu tetap menjadi hal yang paling utama bagi staf teknis, dengan penampilan kompetitif resmi terakhirnya terjadi pada 14 Februari. Menjelaskan proses pengondisian dan kebugaran pertandingan yang masih harus dibangun sang playmaker sebelum mampu mengemban tempat sebagai starter, sang manajer menambahkan: "Sudah cukup lama sejak terakhir kali Coutinho bermain. Dia seorang profesional sejati, sangat teliti dalam menjaga dirinya sendiri, dan berlatih dengan sangat baik, tetapi dia masih harus meningkatkan kebugarannya. Dia belum berada dalam kondisi ideal untuk bermain penuh 90 menit."
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Raksasa yang sedang menanjak menghadapi pemuncak klasemen
Kemenangan kelima beruntun Santos mengangkat mereka ke posisi ketujuh dengan 41 poin, mendekatkan mereka ke zona Copa Libertadores. Tim asuhan Cuca kini menghadapi ujian berat atas kebangkitan mereka saat menjamu pemuncak klasemen Flamengo di Vila Belmiro pada Kamis, 8 Oktober. Laga besar itu menjadi awal dari rangkaian berat, dengan pertandingan tandang beruntun melawan Atletico Mineiro dan Fluminense segera menyusul.
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