Getty
Diterjemahkan oleh
Philadelphia Union dikabarkan mencapai kesepakatan untuk merekrut bek tengah USMNT Mark McKenzie dari klub Ligue 1, Toulouse
- Getty
Philadelphia Union mendapatkan pemain yang mereka inginkan
Union dikabarkan sangat ingin merekrut bek tengah tersebut pada musim panas ini, tetapi Toulouse bertekad untuk tidak membiarkan pemain timnas AS itu pergi sebelum akhir musim. Januari, kabarnya, menjadi kompromi yang tepat. McKenzie akan menjadi bek DP kedua yang didatangkan Union dalam beberapa bulan terakhir, setelah merekrut bek kiri Kai Wagner dari Birmingham City pada Juli.
Kabar ini pertama kali dilaporkan oleh The Athletic.
Pulang kampung untuk McKenzie
McKenzie lahir di Bear, Delaware, tetapi menghabiskan masa-masa pembentukan karier sepak bolanya di Akademi Union. Ia hanya bertahan satu tahun di Wake Forest sebelum menandatangani kontrak homegrown dengan Union. Ia mencatatkan 48 penampilan untuk Union dari 2018 hingga 2020 sebelum pindah ke klub Belgia, Genk, pada 2021. Ia membela Toulouse sejak Agustus 2024.
A USMNT talent
Dalam diri McKenzie, Union memiliki talenta USMNT yang benar-benar mumpuni. Ia menjadi bagian dari skuad Mauricio Pochettino pada musim panas ini dan bermain penuh 90 menit saat AS kalah dari Turkiye di fase grup. Bek tengah itu, tanpa diragukan lagi, akan terus menjadi bagian dari tim tersebut, terutama karena usianya baru 27 tahun.
- Getty
Yang lain berikutnya?
Banyak yang berspekulasi bahwa klub-klub MLS akan memburu talenta USMNT menjelang Piala Dunia. FC Cincinnati melakukan upaya serius untuk merekrut Weston McKennie pada tahun sebelum turnamen. NYCFC memiliki minat lama terhadap Christian Pulisic. Tim Ream kembali ke liga ketika ia menandatangani kontrak dengan Charlotte FC pada Agustus 2024.
Namun, dua talenta besar justru bergerak ke arah sebaliknya tak lama setelah turnamen, dengan bek Columbus Crew Max Arfsten dan gelandang Vancouver Whitecaps Sebastian Berhalter sama-sama menandatangani kontrak dengan klub EFL Championship, Middlesbrough.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami