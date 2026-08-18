Union dikabarkan sangat ingin merekrut bek tengah tersebut pada musim panas ini, tetapi Toulouse bertekad untuk tidak membiarkan pemain timnas AS itu pergi sebelum akhir musim. Januari, kabarnya, menjadi kompromi yang tepat. McKenzie akan menjadi bek DP kedua yang didatangkan Union dalam beberapa bulan terakhir, setelah merekrut bek kiri Kai Wagner dari Birmingham City pada Juli.

Kabar ini pertama kali dilaporkan oleh The Athletic.



