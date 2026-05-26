Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Phil Neville dipecat oleh Portland Timbers setelah klub MLS tersebut mengeluarkan pernyataan pedas yang menyebut penampilan bek mantan Manchester United itu "jauh di bawah ekspektasi"
Tekanan akhirnya terasa setelah performa buruk di MLS
Masa bakti Neville bersama Portland Timbers berakhir setelah kekalahan 3-1 dari San Jose Earthquakes pada Minggu lalu. Hasil tersebut membuat Portland berada di peringkat ketiga dari bawah di Wilayah Barat dan tertinggal delapan poin dari zona play-off otomatis MLS. Klub tersebut mengonfirmasi pada Senin bahwa Neville telah hengkang atas kesepakatan bersama.
Keputusan ini diambil pada tahap krusial musim ini, dengan Portland berharap dapat membangkitkan kembali performa mereka selama jeda Piala Dunia mendatang. Neville bergabung dengan Timbers pada 2023 setelah meninggalkan Inter Miami. Meskipun memimpin skuad yang dianggap mampu bersaing di papan atas, Portland kesulitan menjaga konsistensi dan gagal mengatasi masalah pertahanan yang terus-menerus sepanjang musim ini.
Portland menjelaskan alasan di balik pergantian pelatih
Manajer Umum Portland Timbers, Ned Grabavoy, mengakui bahwa klub belum menunjukkan kemajuan yang diharapkan di bawah kepemimpinan Neville.
"Kami menghargai komitmen dan upaya Phil selama masa kerjanya bersama Portland Timbers," kata Grabavoy di situswebresmi klub. "Phil membawa antusiasme dan semangat dalam menjalankan perannya, dan merupakan suatu kebahagiaan bekerja bersamanya. Kami mendoakan yang terbaik bagi Phil dalam kesempatan barunya."
"Selama musim jeda ini, kami telah melakukan diskusi mendalam mengenai area-area yang perlu kami kembangkan dan perbaiki. Pada akhirnya, kami belum melihat kemajuan yang kami butuhkan, dan yang paling penting, hasilnya jauh di bawah ekspektasi."
Kekecewaan lain dalam karier kepelatihan Neville
Selama berkarier di Portland, Neville mencatatkan musim dengan rekor gol terbanyak dan dua kali lolos ke babak playoff, namun pencapaian positif tersebut terhalangi oleh kegagalan di babak awal dan performa yang tidak konsisten. Ia mengakui bahwa hasil yang diraih selama masa jabatannya di Oregon belum cukup memuaskan.
"Saya menyadari bahwa kami berada di bisnis yang mengutamakan hasil, dan hasilnya belum sesuai dengan harapan klub sepak bola ini," akunya. "Kepada Timbers Army - kalianlah alasan saya merasa terinspirasi untuk mencoba membawa kesuksesan bagi klub ini. Teruslah mendukung para pemain dan klub di kota yang indah ini. Saya akan merindukan kalian semua."
- Getty Images Sport
Portland mulai mencari arah baru
Portland kini akan mencari pelatih kepala baru yang mampu menstabilkan pertahanan tim dan menghidupkan kembali upaya mereka untuk merebut tempat di babak playoff. Dengan mendekatnya jeda dalam kalender MLS, jajaran petinggi Timbers memiliki kesempatan untuk memulai kembali sebelum paruh kedua musim ini.
Sementara itu, Neville kembali ke bursa transfer setelah mengalami kegagalan manajerial yang kembali menjadi sorotan. Reputasinya sebagai mantan pemain tetap kuat, namun mendapatkan peran kepelatihan level atas lainnya mungkin akan sulit setelah masa-masa yang mengecewakan di MLS.