Phil Neville dipecat oleh Portland Timbers setelah klub MLS tersebut mengeluarkan pernyataan pedas yang menyebut penampilan bek mantan Manchester United itu "jauh di bawah ekspektasi"

Masa bakti Neville bersama Portland Timbers berakhir setelah kekalahan 3-1 dari San Jose Earthquakes pada Minggu lalu. Hasil tersebut membuat Portland berada di peringkat ketiga dari bawah di Wilayah Barat dan tertinggal delapan poin dari zona play-off otomatis MLS. Klub tersebut mengonfirmasi pada Senin bahwa Neville telah hengkang atas kesepakatan bersama.

Keputusan ini diambil pada tahap krusial musim ini, dengan Portland berharap dapat membangkitkan kembali performa mereka selama jeda Piala Dunia mendatang. Neville bergabung dengan Timbers pada 2023 setelah meninggalkan Inter Miami. Meskipun memimpin skuad yang dianggap mampu bersaing di papan atas, Portland kesulitan menjaga konsistensi dan gagal mengatasi masalah pertahanan yang terus-menerus sepanjang musim ini.