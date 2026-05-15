Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Phil Foden, yang dikenal sebagai ‘pemain tim’, bersiap untuk tetap ‘bersabar’ di Man City di tengah spekulasi soal kontrak baru dan bursa transfer musim panas

Phil Foden menegaskan bahwa ia siap bersabar di Manchester City menjelang perpanjangan kontrak baru yang menggiurkan, meskipun paruh kedua musim ini berjalan penuh tantangan. Lulusan akademi klub tersebut, yang telah menarik minat dari berbagai klub di Eropa, kembali menegaskan statusnya sebagai pemain yang mengutamakan kepentingan tim dan berfokus untuk membantu klub meraih gelar juara lainnya.

  • Lulusan akademi berkomitmen untuk masa depan

    City dilaporkan hampir menyelesaikan kesepakatan kontrak jangka panjang baru untuk Foden, yang secara efektif mengakhiri spekulasi transfer musim panas dari sejumlah klub raksasa Liga Premier dan Eropa. Pemain berusia 25 tahun ini, yang kontrak saat ini hampir memasuki tahun terakhir, telah mencapai kesepakatan prinsip untuk tetap bertahan di Etihad hingga 2030 dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Terobosan ini terjadi meskipun musim 2025-26 berjalan sulit, di mana pemain internasional Inggris ini kesulitan mendapatkan waktu bermain dan performa yang konsisten.

    Foden mengutamakan kesuksesan tim

    Merefleksikan musim yang penuh pasang surut, Foden menekankan pentingnya mempertahankan sikap profesional sambil menunggu kesempatan di bawah asuhan Pep Guardiola. Melalui situs web resmi City, ia mengatakan: “Dua sisi yang berbeda. Paruh pertama musim ini sangat bagus, paruh kedua sedikit kurang, hal ini sering terjadi pada banyak pesepakbola. Kamu harus terus berjuang, tetap percaya pada diri sendiri. Saya adalah pemain tim, saya berusaha membantu tim sebisa mungkin dan saya selalu siap untuk mencoba membantu mereka, kapan pun saya mendapat kesempatan."

  • Kesabaran membuahkan hasil

    Foden baru-baru ini mencapai 100 kontribusi gol di Liga Premier, sebuah pencapaian yang ditandai dengan dua assist dalam kemenangan 3-0 atas Crystal Palace pada 13 Mei. Ia menambahkan: “Butuh kerja sama semua orang untuk meraih gelar juara. Pada Rabu lalu, saya mendapat kesempatan untuk bermain, dan saya hanya senang bisa membantu tim.

    “Itulah intinya, saling mendukung dan saling membela. Terkadang hal seperti itu terjadi, semua orang kan manusia. Kami memiliki pemain-pemain hebat di tim yang siap bermain, [saya] hanya perlu tetap sabar dan terus bekerja keras dalam latihan.”

    Minggu yang menentukan bagi City

    Tim asuhan Guardiola akan menghadapi delapan hari terakhir musim yang sangat menentukan, saat ini tertinggal dua poin dari pemuncak klasemen Arsenal dalam perebutan gelar juara. City akan terlebih dahulu menghadapi Chelsea di final Piala FA di Wembley pada Sabtu ini, sebuah laga yang berpotensi menentukan nasib mereka dalam perburuan gelar domestik musim ini. Musim ini kemudian akan ditutup dengan laga tandang krusial di Liga Premier ke markas Bournemouth pada Selasa, sebelum laga kandang penutup yang berpotensi menentukan gelar juara melawan Aston Villa pada Minggu pekan depan.

