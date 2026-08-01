Foden secara terbuka menyatakan tekadnya untuk membuktikan diri di atas lapangan setelah menandatangani kontrak barunya. Ia mengatakan kepada BBC Sport: "Itu membuat saya merasa tenang dan saya bisa fokus untuk menjadi versi terbaik dari diri saya serta membalas kepercayaan klub sepakbola kepada saya. Senang rasanya melihat dukungan dari klub dan jelas itu sangat berarti. Sudah waktunya saya mencoba membalasnya dan memberi sesuatu kembali kepada klub."

Pemain internasional Inggris itu juga menyambut kedatangan Maresca, dengan meyakini bahwa hubungan yang sudah terjalin di antara mereka akan sangat membantu proses adaptasinya: "Sangat bagus, awal yang baru, manajer baru dan sejauh ini saya benar-benar menikmatinya. Ini sangat aneh, tetapi saya sudah mengenal Enzo sebelumnya, jadi itu juga membantu. Saya cukup mengenalnya dengan baik dan tahu seperti apa dirinya. Itu jelas sangat membantu, memiliki hubungan seperti itu dengannya."

Foden kemudian menjelaskan bagaimana pelatih asal Italia itu menghubunginya secara pribadi setelah ia gagal masuk ke skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026: "Dia [Maresca] menghubungi saya tepat setelah itu untuk menanyakan apakah saya baik-baik saja, yang sangat baik darinya, untuk menunjukkan karakter dan pribadi seperti apa dirinya. Dia peduli kepada semua orang dan ingin memiliki hubungan yang baik dengan tim."

Mengenai peluang City meraih kesuksesan trofi musim ini di tengah transisi besar dalam skuad, Foden menambahkan: "Saya pikir kami bisa memenangkan segalanya, tetapi tentu saja itu sulit. Kami masih memiliki tim yang luar biasa."