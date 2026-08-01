AFP
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Phil Foden ungkap misi 'awal baru' di bawah Enzo Maresca saat bintang Manchester City berjanji membalas kepercayaan klub
Foden bidik awal baru
Gelandang City, Foden, bertekad memulai babak baru dalam kariernya di bawah manajer yang baru ditunjuk, Maresca, setelah memperpanjang masa baktinya bersama klub hingga 2030. Pemain berusia 26 tahun itu mengalami penurunan performa yang cukup signifikan dalam dua musim terakhir, gagal mencetak gol dalam 31 penampilan terakhirnya untuk klub dan tim nasional. Meski demikian, jajaran petinggi Manchester City menunjukkan kepercayaan penuh terhadap potensinya dengan menawarinya kontrak baru berdurasi empat tahun.
- Nexpher Images
Bintang Manchester City memuji dukungan
Foden secara terbuka menyatakan tekadnya untuk membuktikan diri di atas lapangan setelah menandatangani kontrak barunya. Ia mengatakan kepada BBC Sport: "Itu membuat saya merasa tenang dan saya bisa fokus untuk menjadi versi terbaik dari diri saya serta membalas kepercayaan klub sepakbola kepada saya. Senang rasanya melihat dukungan dari klub dan jelas itu sangat berarti. Sudah waktunya saya mencoba membalasnya dan memberi sesuatu kembali kepada klub."
Pemain internasional Inggris itu juga menyambut kedatangan Maresca, dengan meyakini bahwa hubungan yang sudah terjalin di antara mereka akan sangat membantu proses adaptasinya: "Sangat bagus, awal yang baru, manajer baru dan sejauh ini saya benar-benar menikmatinya. Ini sangat aneh, tetapi saya sudah mengenal Enzo sebelumnya, jadi itu juga membantu. Saya cukup mengenalnya dengan baik dan tahu seperti apa dirinya. Itu jelas sangat membantu, memiliki hubungan seperti itu dengannya."
Foden kemudian menjelaskan bagaimana pelatih asal Italia itu menghubunginya secara pribadi setelah ia gagal masuk ke skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026: "Dia [Maresca] menghubungi saya tepat setelah itu untuk menanyakan apakah saya baik-baik saja, yang sangat baik darinya, untuk menunjukkan karakter dan pribadi seperti apa dirinya. Dia peduli kepada semua orang dan ingin memiliki hubungan yang baik dengan tim."
Mengenai peluang City meraih kesuksesan trofi musim ini di tengah transisi besar dalam skuad, Foden menambahkan: "Saya pikir kami bisa memenangkan segalanya, tetapi tentu saja itu sulit. Kami masih memiliki tim yang luar biasa."
Maresca mendukung playmaker Inggris
Kesulitan Foden musim lalu diperparah oleh kombinasi cedera pergelangan kaki dan masalah di luar lapangan. Namun, Maresca memahami potensi besar sang playmaker dan telah berjanji memberikan dukungan penuhnya untuk membantunya menemukan kembali performa terbaiknya.
Ia berkata: "Phil sangat penting, sama seperti yang lain. Mengenal Phil sejak bertahun-tahun lalu, saya tahu sebagus apa dirinya. Sudah menjadi tugas saya untuk membantunya menjadi Phil yang sama-sama kita inginkan. Yang paling utama adalah bahagia dan menikmati sepak bola. Jika dia merasa baik, dia bisa membantu kami memenangkan gelar."
- Nexpher Images
Pembangunan ulang City di bawah Maresca
Maresca akan memimpin City untuk pertama kalinya dalam laga persahabatan hari Sabtu melawan Inter Milan di Hong Kong. Meski kehilangan sosok berpengalaman seperti Bernardo Silva dan John Stones, Foden tetap optimistis bahwa Manchester City bisa bersaing di semua kompetisi musim ini. Kebangkitan Foden akan sangat penting bagi harapan City untuk membuka era baru yang sukses di bawah manajer baru mereka.
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