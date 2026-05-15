“Phil Foden sepertinya tak akan terjadi,” namun Frank Lampard diyakini akan mendatangkan “nama besar” ke Coventry, seiring dengan masuknya satu lagi pemenang gelar bersama Man City ke dalam pembicaraan transfer Liga Premier

Coventry mungkin telah menghabiskan seperempat abad di luar Liga Premier, bahkan sempat terlupakan, tetapi kehadiran Lampard di bangku cadangan mereka diperkirakan akan membawa manfaat yang cukup besar.

Ketika ditanya apakah ikon Chelsea dan Inggris itu akan memungkinkan The Sky Blues untuk berbelanja di pasar yang sebelumnya tertutup bagi mereka, Morrison menjawab: “Ya, 100%. Itu poin yang bagus yang Anda sampaikan.

“Saya pikir dengan koneksi Frank, apa yang telah dia lakukan, orang-orang yang dia kenal, bermain di Liga Premier, klub-klub yang pernah dia bela, dan pemain-pemain yang dia kenal, dia pasti akan berbelanja dan melakukan pembicaraan dengan orang-orang di musim panas. Dia mungkin sudah melakukan pembicaraan sekarang, karena musim mereka sudah berakhir.

“Dengan agen dan sebagainya, mereka akan berusaha menyelesaikan urusan mereka lebih awal. Dengan Piala Dunia, mungkin akan sulit untuk menyelesaikan urusan karena banyak pemain yang mungkin Anda minati, atau pemain lain, akan sedang liburan atau berada di Piala Dunia.

“Tapi yang ingin dilakukan Frank adalah tidak memulai musim dengan skuad yang sama. Dia ingin mendatangkan setidaknya beberapa pemain, dan jendela transfer masih terbuka, lalu mencoba merekrut beberapa pemain lagi agar bisa mengintegrasikan mereka ke dalam timnya untuk pra-musim.

“Saya sudah sering mengatakan ini, menurut saya Coventry, di antara semua tim yang akan promosi, adalah yang paling cocok. Jika ada tim yang akan bertahan, mungkin mereka, karena Frank, orang-orang yang dia kenal, dan pemain-pemain yang bisa dia tarik ke klub sepak bola itu.”