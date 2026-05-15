“Phil Foden sepertinya tak akan terjadi,” namun Frank Lampard diyakini akan mendatangkan “nama besar” ke Coventry, seiring dengan masuknya satu lagi pemenang gelar bersama Man City ke dalam pembicaraan transfer Liga Premier
Lampard membawa Coventry kembali ke Liga Premier setelah absen selama 25 tahun
Lampard telah memulihkan reputasinya sebagai manajer di wilayah West Midlands; masa-masa sulit selama masa jabatannya di Stamford Bridge dan Everton pun terlupakan setelah ia membawa gelar juara Championship ke CBS Arena.
Setelah mengambil alih kendali di Coventry pada November 2024, Lampard telah mengakhiri penantian selama 25 tahun untuk kembali ke kasta tertinggi bagi tim yang pernah terpuruk hingga ke League Two sebelum merangkak naik kembali di tangga EFL.
Nilainya sedang melonjak, dengan spekulasi bahwa posisi kepelatihan domestik dan internasional yang menonjol dapat diisi dalam waktu dekat, namun untuk saat ini fokus penuh tertuju pada memastikan Coventry siap menghadapi berbagai tantangan yang akan dihadirkan kompetisi Premier League.
Beberapa pemain berpengalaman telah dikaitkan dengan The Sky Blues, dengan pemilik klub yang ambisius siap mendukung manajer mereka. Bahkan ada usulan bahwa Lampard sebaiknya mempertimbangkan untuk meminjam bintang Inggris Foden - mengingat ia kesulitan mendapatkan tempat starter reguler di Manchester City.
Foden dipastikan absen, apakah Coventry akan membidik pemain seperti Stones?
Menanggapi spekulasi yang kini ramai beredar, mantan striker Coventry, Morrison—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL bekerja sama dengan Freebets.com—mengatakan: “Ya, soal Phil Foden itu nggak bakal terjadi. Dia bakal menandatangani kontrak baru di Man City, jadi nggak ada kemungkinan. Frank punya koneksi yang bagus, tapi aku rasa dia nggak bakal bisa mendapatkannya.
“Tapi saya bisa melihat ada pemain lain. Saya melihat mereka dikaitkan dengan Ross Barkley, jadi siapa tahu. Dia punya pengalaman di Premier League dan sudah berpengalaman. Saya pikir akan banyak pemain yang mereka cari dengan pengalaman di Premier League. Saya pikir itu diperlukan.
“Saat naik dari Championship ke Premier League, Anda butuh setidaknya lima atau enam pemain yang sudah mengenal Premier League dan punya pengalaman. Coventry punya tim bagus dengan beberapa pemain bagus dan menjanjikan di sana, tapi mereka butuh pengalaman Premier League. Jadi, orang-orang seperti Ross Barkley, mungkin beberapa bek tengah berpengalaman di Premier League.”
Morrison menambahkan saat menyebut nama lain yang menonjol: “Saya tidak mengatakan ini bisa terjadi, tapi lihatlah John Stones—tapi saya rasa John Stones akan bergabung dengan tim empat atau lima besar.
“Tapi John Stones, dengan pengalamannya, pindah ke klub seperti Coventry, dan dia habis kontrak, meninggalkan Man City, kamu pasti berpikir, betapa hebatnya rekrutan itu. Jadi di situlah kamu harus mencari pemain. Saya tidak berpikir mereka akan mendapatkan John Stones, tapi pemain-pemain berpengalaman di Liga Premier yang benar-benar menguasai liga itu.”
Lampard menjadi kartu as dalam urusan transfer bagi Coventry yang baru saja promosi
Coventry mungkin telah menghabiskan seperempat abad di luar Liga Premier, bahkan sempat terlupakan, tetapi kehadiran Lampard di bangku cadangan mereka diperkirakan akan membawa manfaat yang cukup besar.
Ketika ditanya apakah ikon Chelsea dan Inggris itu akan memungkinkan The Sky Blues untuk berbelanja di pasar yang sebelumnya tertutup bagi mereka, Morrison menjawab: “Ya, 100%. Itu poin yang bagus yang Anda sampaikan.
“Saya pikir dengan koneksi Frank, apa yang telah dia lakukan, orang-orang yang dia kenal, bermain di Liga Premier, klub-klub yang pernah dia bela, dan pemain-pemain yang dia kenal, dia pasti akan berbelanja dan melakukan pembicaraan dengan orang-orang di musim panas. Dia mungkin sudah melakukan pembicaraan sekarang, karena musim mereka sudah berakhir.
“Dengan agen dan sebagainya, mereka akan berusaha menyelesaikan urusan mereka lebih awal. Dengan Piala Dunia, mungkin akan sulit untuk menyelesaikan urusan karena banyak pemain yang mungkin Anda minati, atau pemain lain, akan sedang liburan atau berada di Piala Dunia.
“Tapi yang ingin dilakukan Frank adalah tidak memulai musim dengan skuad yang sama. Dia ingin mendatangkan setidaknya beberapa pemain, dan jendela transfer masih terbuka, lalu mencoba merekrut beberapa pemain lagi agar bisa mengintegrasikan mereka ke dalam timnya untuk pra-musim.
“Saya sudah sering mengatakan ini, menurut saya Coventry, di antara semua tim yang akan promosi, adalah yang paling cocok. Jika ada tim yang akan bertahan, mungkin mereka, karena Frank, orang-orang yang dia kenal, dan pemain-pemain yang bisa dia tarik ke klub sepak bola itu.”
Coventry akan membahas perpanjangan kontrak dengan Lampard
Kontrak Lampard di Coventry hanya berlaku hingga musim panas 2027, namun ia diperkirakan akan memulai pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak. Tak heran jika The Sky Blues sangat ingin mempertahankan jasanya selama mungkin.
Pengalamannya yang luas akan dimanfaatkan dengan baik pada bursa transfer mendatang, di mana diperkirakan akan ada banyak pergerakan pemain masuk dan keluar dari CBS Arena sebelum Liga Premier kembali digelar di sana pada bulan Agustus.