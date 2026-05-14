Phil Foden 'sangat berbakat' menurut Pep Guardiola, yang menyatakan bahwa Man City membutuhkan bakat sang playmaker untuk meraih kemenangan penting atas Crystal Palace
Foden mencetak rekor bersejarah di Liga Premier
Foden menampilkan permainan apik sebagai pengatur serangan untuk mencapai tonggak sejarah, dengan mencatatkan kontribusi gol ke-100-nya di Liga Premier dalam kemenangan telak atas The Eagles. Pemain internasional Inggris itu menjadi motor di balik setiap serangan positif tim asuhan Guardiola, memberikan sentuhan yang dibutuhkan untuk menembus pertahanan blok rendah lawan yang kokoh. Assist pertamanya merupakan momen yang sangat brilian, saat ia mengoper bola kepada Antoine Semenyo melalui tendangan tumit tanpa melihat ke belakang yang memukau, hingga membuat barisan pertahanan Palace tercengang.
Guardiola memuji gelandang serang yang 'penuh kualitas'
Meskipun menjadi sosok yang kurang menonjol dalam beberapa pekan terakhir, Foden memaksimalkan kesempatan langka sebagai starter dengan memberikan dua umpan brilian di babak pertama. Berbicara setelah pertandingan, Guardiola menyoroti pentingnya memiliki pemain dengan kehebatan individu seperti itu. Pelatih City itu mengatakan kepada BBC Match of the Day: "Dalam pertandingan seperti ini, lawan bermain dengan formasi pertahanan yang rapat—itulah saatnya bakat para pemain sayap, seperti Phil pada gol pertama. Dalam pertandingan seperti ini, kualitaslah yang membuat perbedaan. Dan Phil memiliki semua itu dalam dirinya. Saya sangat bahagia dan puas. Phil, kita tahu kualitasnya. Saya sangat menghargainya. Pelari dan pejuang yang luar biasa. Di sepertiga akhir lapangan, dia menjadi pemicu yang luar biasa. Saya sangat senang dengan itu."
Perburuan gelar juara masih di luar kendali City
Meskipun kemenangan ini membuat City tetap dalam perburuan gelar, mereka tetap bergantung pada kegagalan Arsenal di laga-laga terakhirnya. The Gunners memimpin dengan selisih dua poin dengan dua pertandingan tersisa, yang berarti City hanya bisa terus menang dan berharap ada hasil yang menguntungkan dari tim lain. Guardiola bersikap realistis terhadap situasi ini, dengan mengakui bahwa momentum masih ada di pihak tim asuhan Mikel Arteta di London Utara.
"Tergantung pada mereka [Arsenal]. Jika mereka memenangkan dua pertandingan - tidak ada yang bisa dilakukan, tidak ada yang bisa dibicarakan. Yang bisa kami lakukan hanyalah bersiap-siap untuk berjaga-jaga. Dua pertandingan terakhir akan sulit," aku Guardiola. Ia juga merefleksikan tantangan dalam menembus tim-tim yang bermain defensif, sambil menambahkan: "Selalu menghadapi sepuluh pemain dan blok rendah memang tidak mudah, tapi saya sudah bekerja sejak hari pertama untuk mencari cara menyerang blok rendah. Saya harus berada di posisi yang tepat dan melupakannya. Klub-klub bagus, pemain-pemain kelas atas menciptakan percikan, satu pemain seperti Phil hari ini menciptakan aksi, atau [Rayan] Cherki di pertandingan terakhir - tidak lebih rumit dari itu."
Perhatian kini beralih ke final Piala FA
Setelah mengantongi tiga poin lagi di liga, City kini mengalihkan perhatian ke Wembley dan final Piala FA melawan Chelsea. Guardiola melakukan enam pergantian dalam susunan pemainnya untuk laga melawan Palace, dengan memberi istirahat kepada Erling Haaland dan Jeremy Doku agar skuadnya tetap segar untuk peluang meraih gelar ganda di kompetisi domestik. Pelatih asal Catalan itu waspada terhadap ancaman yang ditimbulkan The Blues meski performa mereka di liga kurang konsisten.
"Yang bisa kami lakukan hanyalah tidur secepat mungkin dan mempersiapkan diri untuk Piala FA. Itulah yang harus kami lakukan," kata Guardiola. "Piala FA, rasa hormat yang luar biasa. Kami kalah dalam dua kesempatan terakhir karena kami tidak cukup baik. Kami akan pergi ke sana untuk menang. Kami harus siap secara fisik dan mental melawan tim yang tidak sedang dalam musim terbaiknya, tetapi kualitas mereka tetap ada. Tentu saja, mereka akan melakukan yang terbaik, dan kami harus melakukan yang terbaik untuk mencoba menang."