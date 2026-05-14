Phil Foden 'sangat berbakat' menurut Pep Guardiola, yang menyatakan bahwa Man City membutuhkan bakat sang playmaker untuk meraih kemenangan penting atas Crystal Palace

Meskipun kemenangan ini membuat City tetap dalam perburuan gelar, mereka tetap bergantung pada kegagalan Arsenal di laga-laga terakhirnya. The Gunners memimpin dengan selisih dua poin dengan dua pertandingan tersisa, yang berarti City hanya bisa terus menang dan berharap ada hasil yang menguntungkan dari tim lain. Guardiola bersikap realistis terhadap situasi ini, dengan mengakui bahwa momentum masih ada di pihak tim asuhan Mikel Arteta di London Utara.

"Tergantung pada mereka [Arsenal]. Jika mereka memenangkan dua pertandingan - tidak ada yang bisa dilakukan, tidak ada yang bisa dibicarakan. Yang bisa kami lakukan hanyalah bersiap-siap untuk berjaga-jaga. Dua pertandingan terakhir akan sulit," aku Guardiola. Ia juga merefleksikan tantangan dalam menembus tim-tim yang bermain defensif, sambil menambahkan: "Selalu menghadapi sepuluh pemain dan blok rendah memang tidak mudah, tapi saya sudah bekerja sejak hari pertama untuk mencari cara menyerang blok rendah. Saya harus berada di posisi yang tepat dan melupakannya. Klub-klub bagus, pemain-pemain kelas atas menciptakan percikan, satu pemain seperti Phil hari ini menciptakan aksi, atau [Rayan] Cherki di pertandingan terakhir - tidak lebih rumit dari itu."