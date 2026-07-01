Phil Foden menjelaskan mengapa kepindahan ke Aston Villa bisa menjadi ‘langkah yang tepat’ setelah kariernya mengalami kemunduran di Man City

Saat ditanya apakah kepindahan ke selatan bisa menguntungkan semua pihak yang terlibat, mantan striker Villa Cascarino — yang berbicara atas nama Tonybet, yang melalui kampanye World Cup Card Collection-nya memungkinkan pelanggan Kanada memenangkan hadiah hingga $150.000 CAD — mengatakan kepada GOAL: “Ini langkah yang hebat jika hal itu bisa membangkitkan semangat Phil Foden kembali.

“Terkadang dalam kariermu, kamu butuh sesuatu yang benar-benar membangkitkan semangatmu. Kamu berpikir, ‘Oke, sekarang aku akan bermain di tim utama’. Dan menurutku, bagi Phil, menjadi pemain cadangan atau hanya duduk di bangku cadangan bukanlah awal yang tepat untuk kariernya di City. Itulah awal kariernya, itulah yang dilakukan pemain muda — kamu memulai, membuktikan diri, masuk ke tim, lalu mungkin masuk sebagai pemain cadangan, kemudian meyakinkan manajer agar sesekali menurunkannya sebagai starter, lalu kamu menjadi pemain reguler.

“Phil Foden justru mengambil jalan yang berlawanan sekarang, bukan? Manajer baru sudah datang, jadi situasinya mungkin berubah. Tapi menurut saya, di usianya dan apa yang sudah dia raih, jika Phil Foden mendapat kesempatan untuk pindah dan bermain di klub lain—terutama klub yang benar-benar bagus—dan hal itu memberinya motivasi serta hasrat lagi untuk membuktikan bahwa orang-orang salah, saya rasa Phil membutuhkannya.

“Lihat saja apa yang telah dilakukan Phil dalam satu setengah tahun terakhir. City telah sukses dalam beberapa tahun terakhir, namun Phil justru kehilangan posisinya di City dan tidak masuk dalam skuad Inggris. Jadi, dia harus melakukan sesuatu.”