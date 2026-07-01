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Phil Foden menjelaskan mengapa kepindahan ke Aston Villa bisa menjadi ‘langkah yang tepat’ setelah kariernya mengalami kemunduran di Man City
Bintang Villa, Rogers, kabarnya dibanderol seharga £130 juta
Jika salah satu bintang Three Lions hengkang dari Villa Park, apakah klub bisa mencari pemain lain untuk menggantikannya? Rogers akan memberikan suntikan dana yang cukup besar bagi Unai Emery dan timnya jika ia dijual, dengan kabar yang menyebutkan bahwa label harga sebesar £130 juta ($172 juta)—yang memecahkan rekor—telah disematkan padanya.
Meskipun regulasi PSR dan FFP perlu diperhitungkan, Villa akan memiliki dana yang cukup besar yang siap dibelanjakan. Mereka akan mampu membelanjakan dana tersebut untuk mendatangkan pengganti yang tepat yang memenuhi banyak kriteria dalam hal kreativitas.
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Foden gagal masuk dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia
Foden mungkin masuk dalam radar mereka, mengingat beberapa pendukung sudah mengemukakan gagasan tersebut di media sosial. Meskipun pemain berusia 26 tahun itu akan kesulitan memutus ikatan sepanjang kariernya dengan City—mengingat segala pencapaiannya di sana—tak bisa dipungkiri bahwa performanya belakangan ini mengalami stagnasi.
Catatan 10 gol pada musim 2025-26 turut menyebabkan gelandang serang yang lincah ini gagal masuk dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia. Mungkin saja awal yang baru dapat membantunya kembali ke jalur yang benar, dengan tantangan baru dan kesempatan bermain reguler yang memungkinkan semangat profesionalnya kembali berkobar.
Apakah pindah ke Aston Villa merupakan langkah yang tepat bagi Foden?
Saat ditanya apakah kepindahan ke selatan bisa menguntungkan semua pihak yang terlibat, mantan striker Villa Cascarino — yang berbicara atas nama Tonybet, yang melalui kampanye World Cup Card Collection-nya memungkinkan pelanggan Kanada memenangkan hadiah hingga $150.000 CAD — mengatakan kepada GOAL: “Ini langkah yang hebat jika hal itu bisa membangkitkan semangat Phil Foden kembali.
“Terkadang dalam kariermu, kamu butuh sesuatu yang benar-benar membangkitkan semangatmu. Kamu berpikir, ‘Oke, sekarang aku akan bermain di tim utama’. Dan menurutku, bagi Phil, menjadi pemain cadangan atau hanya duduk di bangku cadangan bukanlah awal yang tepat untuk kariernya di City. Itulah awal kariernya, itulah yang dilakukan pemain muda — kamu memulai, membuktikan diri, masuk ke tim, lalu mungkin masuk sebagai pemain cadangan, kemudian meyakinkan manajer agar sesekali menurunkannya sebagai starter, lalu kamu menjadi pemain reguler.
“Phil Foden justru mengambil jalan yang berlawanan sekarang, bukan? Manajer baru sudah datang, jadi situasinya mungkin berubah. Tapi menurut saya, di usianya dan apa yang sudah dia raih, jika Phil Foden mendapat kesempatan untuk pindah dan bermain di klub lain—terutama klub yang benar-benar bagus—dan hal itu memberinya motivasi serta hasrat lagi untuk membuktikan bahwa orang-orang salah, saya rasa Phil membutuhkannya.
“Lihat saja apa yang telah dilakukan Phil dalam satu setengah tahun terakhir. City telah sukses dalam beberapa tahun terakhir, namun Phil justru kehilangan posisinya di City dan tidak masuk dalam skuad Inggris. Jadi, dia harus melakukan sesuatu.”
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Foden diprediksi akan menandatangani kontrak baru bersama Man City di tengah spekulasi mengenai masa depannya
Foden harus mengambil beberapa keputusan penting karena kontraknya saat ini di Manchester hanya tersisa 12 bulan lagi. Kabarnya, persyaratan kontrak baru telah disepakati — yang akan mengikatnya hingga tahun 2030.
Namun, perpanjangan kontrak apa pun dapat dimanfaatkan untuk menjaga harga jual gelandang berkelas ini setinggi mungkin, dengan City—yang sedang memasuki era pasca-Pep Guardiola di bawah bimbingan pelatih kepala baru Enzo Maresca—berpotensi membuka diri terhadap tawaran untuk bintang lokal yang telah mengoleksi enam gelar Liga Premier dan satu gelar Liga Champions.