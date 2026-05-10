Phil Foden mengambil keputusan besar terkait masa depannya di Man City, sementara ‘beberapa klub di Liga Premier dan luar negeri’ memantau peluang transfer yang mungkin terjadi
Cityzens berupaya mengikat pemain andalannya hingga tahun 2030
City semakin mendekati penyelesaian kontrak jangka panjang baru untuk Foden, yang secara efektif memupus harapan beberapa klub raksasa Liga Premier dan Eropa yang tengah memantau situasinya. Kontrak pemain berusia 25 tahun itu kini mendekati tahun terakhirnya, sehingga membuka peluang bagi klub-klub pesaing untuk mencoba membujuk lulusan akademi tersebut agar hengkang dari klub yang telah membesarkannya sejak kecil.
Namun, Foden memilih untuk tetap bertahan, dengan kesepakatan prinsip yang telah dicapai untuk memperpanjang masa tinggalnya di Etihad hingga 2030. Kesepakatan baru ini juga mencakup opsi perpanjangan selama 12 bulan, yang akan membuat sang playmaker tetap berada di Manchester hingga usianya 31 tahun. Terlepas dari laporan ketertarikan dari luar negeri, gelandang kelahiran Stockport ini tetap teguh pada keinginannya untuk melanjutkan perjalanannya di bawah naungan City.
Pesaing dalam bursa transfer waspada penuh akibat penurunan performa
Ketidakpastian seputar masa depan Foden semakin meningkat akibat performa yang kurang memuaskan selama musim 2025-26. Gelandang kreatif ini tengah mengalami kesulitan dalam mencetak gol belakangan ini, dengan hanya mencatatkan satu kontribusi gol dalam 25 penampilannya terakhir bersama klub. Gol terakhirnya tercipta saat melawan Crystal Palace pada pertengahan Desember lalu, sebuah statistik yang membuat sebagian pihak bertanya-tanya apakah ia akan pindah klub.
"Jika ada indikasi bahwa Phil Foden tidak berencana menandatangani kontrak baru di Man City, pasti akan ada sejumlah klub di dalam dan luar negeri yang tertarik pada pemain internasional Inggris ini," jelas Football Insider. "Sudah pasti bahwa kedua belah pihak senang untuk melanjutkan hubungan mereka bersama. Foden adalah anak City sejati."
Guardiola tetap percaya pada lulusan akademi
Meskipun performanya menurun secara statistik, Pep Guardiola dan staf City tetap sepenuhnya yakin bahwa Foden adalah pilar utama era baru klub ini. Dengan kemungkinan hengkangnya pemain senior seperti Bernardo Silva dan John Stones pada musim panas ini, mempertahankan Foden dianggap sebagai prioritas mutlak bagi departemen olahraga untuk menjaga kesinambungan dalam skuad.
Football Insider menambahkan: "Mungkin performanya sedikit menurun musim ini, tetapi City masih sepenuhnya mendukungnya dan mengandalkannya untuk masa depan jangka panjang mereka juga, itulah mengapa mereka akan memberinya kontrak baru ini hingga 2030 dengan opsi perpanjangan satu tahun. Dia memiliki peran besar untuk dimainkan bagi City dan mereka tentu tidak ingin melihat salah satu produk akademi mereka pindah ke klub lain, jadi mereka pasti senang sekarang setelah mereka menyetujui kontrak baru ini secara prinsip."
Masa depan Rodri masih belum pasti
Meskipun masa depan Foden tampaknya sudah jelas, hal yang sama tidak berlaku bagi gelandang jangkar Rodri. Pemenang Ballon d’Or 2024 ini telah menjalani musim yang diwarnai cedera, hanya tampil sebagai starter dalam 16 pertandingan Liga Premier, dan kontraknya saat ini tinggal tersisa satu tahun lagi. Ada spekulasi yang semakin menguat bahwa pemain asal Spanyol ini bisa menjadi bagian dari perombakan lini tengah yang lebih luas bersama Silva yang akan hengkang. Rodri sebelumnya telah secara terbuka mengungkapkan kekagumannya terhadap proyek-proyek tertentu, dan mengakui bahwa ia tidak akan bisa menolak tawaran pindah ke Real Madrid jika kesempatan itu muncul. Dengan pembicaraan perpanjangan kontrak yang belum dimulai, City menghadapi kemungkinan nyata kehilangan jenderal lini tengah mereka pada saat yang sama ketika mereka merayakan komitmen baru Foden terhadap klub.