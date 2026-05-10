Phil Foden mengambil keputusan besar terkait masa depannya di Man City, sementara ‘beberapa klub di Liga Premier dan luar negeri’ memantau peluang transfer yang mungkin terjadi

City semakin mendekati penyelesaian kontrak jangka panjang baru untuk Foden, yang secara efektif memupus harapan beberapa klub raksasa Liga Premier dan Eropa yang tengah memantau situasinya. Kontrak pemain berusia 25 tahun itu kini mendekati tahun terakhirnya, sehingga membuka peluang bagi klub-klub pesaing untuk mencoba membujuk lulusan akademi tersebut agar hengkang dari klub yang telah membesarkannya sejak kecil.

Namun, Foden memilih untuk tetap bertahan, dengan kesepakatan prinsip yang telah dicapai untuk memperpanjang masa tinggalnya di Etihad hingga 2030. Kesepakatan baru ini juga mencakup opsi perpanjangan selama 12 bulan, yang akan membuat sang playmaker tetap berada di Manchester hingga usianya 31 tahun. Terlepas dari laporan ketertarikan dari luar negeri, gelandang kelahiran Stockport ini tetap teguh pada keinginannya untuk melanjutkan perjalanannya di bawah naungan City.