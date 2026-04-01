Phil Foden mendapat peringatan tegas dari Thomas Tuchel terkait harapannya di Piala Dunia, karena pelatih timnas Inggris itu mengatakan bintang Man City itu 'kesulitan' menunjukkan kualitasnya di lapangan
Foden menghadapi ketidakpastian terkait skuad Piala Dunia
Keikutsertaan Foden dalam turnamen di Amerika Serikat pada bulan Juni mendatang tampaknya sangat diragukan. Meskipun ia merupakan pemain ternama di Liga Premier bersama City, perjuangannya yang sudah berlangsung lama untuk meniru prestasi klubnya bersama Timnas Inggris membuat Tuchel meragukan kemampuannya. Peringatan ini muncul setelah serangkaian pertandingan persahabatan yang kurang memuaskan, yang berakhir dengan hasil imbang 1-1 melawan Uruguay dan kekalahan 1-0 dari Jepang. Ia baru mencetak empat gol dalam 49 penampilan untuk timnas, dibandingkan dengan 110 gol dalam 360 pertandingan bersama City.
Tuchel menjelaskan ketidakharmonisan di lapangan
Ketika ditanya mengenai penampilan yang kurang memuaskan melawan Uruguay dan Jepang, sang manajer dengan jujur mengakui adanya ketidakseimbangan antara bakat pemain dan penampilannya di lapangan. Menyoroti masalah yang terus berlanjut, ia memberikan penilaian menyeluruh atas situasi tersebut tanpa segan-segan.
"Dia sudah mencoba segalanya. Menurut saya, dia tampil luar biasa di pemusatan latihan, tapi ya, dia kesulitan menunjukkannya di lapangan," katanya.
Manajer asal Jerman itu menjelaskan rasa frustrasinya melihat sang penyerang tampil gemilang di balik layar, sambil menambahkan: "Dia tidak banyak mendapat menit bermain untuk City belakangan ini. Kemudian dia datang ke pemusatan latihan dengan senyum paling cerah dan tampil sangat bagus dalam latihan, dan saya pikir dia akan mengejutkan kami serta bermain dengan semangat dan antusiasme yang sama, tetapi dia kesulitan untuk memberikan dampak penuh."
Tidak ada jaminan tempat bagi sang pengatur serangan
Penilaian paling tajam muncul ketika sang pelatih ditanya apakah ia secara realistis dapat membenarkan pemilihan seorang pemain yang saat ini kesulitan menunjukkan performa terbaiknya di bawah sorotan internasional. Ia tidak menghindar dari kemungkinan adanya pemain ternama yang tidak dipanggil. Menyampaikan pandangannya dengan jelas, ia mengatakan: "Saya bisa. Tapi pertanyaannya adalah apakah kami akan melakukannya. Tidak ada jaminan bahwa ia akan dipanggil." Dengan persaingan yang ketat untuk posisi gelandang serang dan sayap menjelang pengumuman skuad final pada 20 Mei, minimnya kontribusinya dalam mencetak gol menjadi faktor yang sangat signifikan.
Apa langkah selanjutnya bagi Foden?
Pemain berusia 25 tahun itu harus kembali fokus pada City jika ingin meningkatkan peluangnya masuk skuad akhir Tuchel. Tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen Liga Premier Arsenal, klub ini berhasil menjuarai Carabao Cup setelah mengalahkan The Gunners 2-0 di final, namun tersingkir dari kompetisi Eropa setelah dikalahkan Real Madrid.
Ia berharap bisa mengalahkan Liverpool di perempat final Piala FA pada 4 April, dengan tujuan mengamankan posisinya di timnas Inggris untuk pertandingan Grup L Piala Dunia melawan Kroasia pada 17 Juni, Ghana pada 23 Juni, dan Panama pada 27 Juni.