Manchester City v Southampton - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Phil Foden menandatangani kontrak jangka panjang baru bersama Manchester City berkat bantuan agen top Erling Haaland

Phil Foden tampaknya akan mengikat masa depannya dalam jangka panjang bersama Manchester City setelah mencapai kesepakatan prinsip terkait kontrak baru di Etihad Stadium. Pemain timnas Inggris tersebut menggunakan jasa agen Erling Haaland, Rafaela Pimenta, untuk menavigasi negosiasi krusial ini dan memastikan posisinya di skuad untuk tahun-tahun mendatang.

  • Masa depan terjamin di Etihad

    Gelandang serang berusia 25 tahun itu siap menandatangani kontrak baru berdurasi empat tahun yang akan memperpanjang masa tinggalnya di Manchester hingga setidaknya musim panas 2030. Menurut The Athletic, perjanjian baru ini akan menggantikan kontraknya saat ini, yang semula akan berakhir pada 2027, dan mencakup opsi perpanjangan selama 12 bulan. Meskipun formalitas akhir masih dalam proses, baik pemain maupun klub telah sepakat untuk melanjutkan kemitraan yang sangat sukses ini.

  • Rafaela PimentaPrime Video

    Faktor Pimenta

    The Athletic menambahkan bahwa Foden meminta bantuan agen ternama dunia, Pimenta, untuk memimpin pembicaraan dengan klub Liga Premier tersebut. Perantara asal Brasil yang juga menangani kepentingan Haaland ini telah mengurus seluruh proses negosiasi guna memastikan kontribusi sang lulusan akademi tercermin dalam kontrak barunya. Kemitraan strategis ini menunjukkan keinginan Foden untuk mendapatkan perwakilan kelas atas saat ia memasuki masa-masa yang diperkirakan akan menjadi puncak karier profesionalnya.

  • Seorang lulusan akademi yang telah menerima berbagai penghargaan

    Perjalanan Foden bersama City dimulai dari level U-9, dan sejak itu ia telah berkembang menjadi salah satu pemain paling berprestasi di era modern klub tersebut. Sejak melakukan debut seniornya pada usia 17 tahun, ia telah mencetak 110 gol dan 66 assist dalam 365 penampilan, sekaligus mengumpulkan koleksi trofi yang luar biasa. Daftar prestasinya sudah mencakup enam gelar Liga Premier, dua Piala FA, dan medali juara Liga Champions, yang mengukuhkan statusnya sebagai sosok kunci di bawah asuhan Pep Guardiola.

  • Manchester City v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Dengan mencatatkan 15 kontribusi gol di semua kompetisi musim ini, Foden telah memainkan peran penting dalam perjuangan City merebut gelar Liga Premier lagi dan melaju ke final Piala FA. Namun, perannya semakin berkurang di bawah asuhan Guardiola dalam beberapa bulan terakhir, dan kini ia harus berlomba dengan waktu untuk bisa masuk ke skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel menjelang Piala Dunia 2026.

