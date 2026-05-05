Phil Foden menandatangani kontrak jangka panjang baru bersama Manchester City berkat bantuan agen top Erling Haaland

Gelandang serang berusia 25 tahun itu siap menandatangani kontrak baru berdurasi empat tahun yang akan memperpanjang masa tinggalnya di Manchester hingga setidaknya musim panas 2030. Menurut The Athletic, perjanjian baru ini akan menggantikan kontraknya saat ini, yang semula akan berakhir pada 2027, dan mencakup opsi perpanjangan selama 12 bulan. Meskipun formalitas akhir masih dalam proses, baik pemain maupun klub telah sepakat untuk melanjutkan kemitraan yang sangat sukses ini.