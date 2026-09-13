Phil Foden membalas! Bintang Manchester City mengejek fans Manchester United yang murka setelah kemenangan kontroversial di derby

Foden sama sekali tidak berniat menunjukkan simpati kepada rival sekotanya setelah membantu timnya meraih tiga poin penting, bahkan dari pinggir lapangan. Saat meninggalkan Old Trafford setelah peluit akhir berbunyi, pemain berusia 26 tahun itu direkam para suporter sambil tersenyum lebar dan memberi gestur skor "1-0" dengan jari-jarinya ke arah pendukung Manchester United.

Gestur provokatif itu muncul sebagai respons langsung atas rentetan hinaan dan cemoohan dari tribun, dengan beberapa fans terdengar menyebut gelandang itu sebagai "cheat" setelah ia lebih dulu diusir keluar.



