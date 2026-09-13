AFP
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Phil Foden membalas! Bintang Manchester City mengejek fans Manchester United yang murka setelah kemenangan kontroversial di derby
Foden membungkam penonton Old Trafford
Foden sama sekali tidak berniat menunjukkan simpati kepada rival sekotanya setelah membantu timnya meraih tiga poin penting, bahkan dari pinggir lapangan. Saat meninggalkan Old Trafford setelah peluit akhir berbunyi, pemain berusia 26 tahun itu direkam para suporter sambil tersenyum lebar dan memberi gestur skor "1-0" dengan jari-jarinya ke arah pendukung Manchester United.
Gestur provokatif itu muncul sebagai respons langsung atas rentetan hinaan dan cemoohan dari tribun, dengan beberapa fans terdengar menyebut gelandang itu sebagai "cheat" setelah ia lebih dulu diusir keluar.
- AFP
Foden mengejek fans Manchester United
Rekaman viral itu, yang dibagikan secara luas di media sosial, memperlihatkan Foden tampak sama sekali tidak terusik oleh atmosfer bermusuhan tersebut. Terlepas dari kekecewaan pribadinya akibat kartu merah yang ia terima, kemenangan itu memastikan City mempertahankan start 100 persen mereka di musim Premier League, sehingga menyamai perolehan poin Arsenal di puncak klasemen.
Bagi United, kekalahan ini membuat mereka terpuruk di peringkat ke-13 dengan hanya empat poin, sebuah kenyataan yang tampaknya dengan senang hati diingatkan Foden kepada mereka saat ia menuju bus tim.
Drama kartu merah dan momen panas Fernandes
Pertandingan meledak hidup pada menit ke-23 ketika wasit Michael Oliver mengacungkan kartu merah langsung untuk Foden. Insiden itu terjadi setelah konfrontasi fisik dengan kapten Manchester United Bruno Fernandes, yang awalnya menjatuhkan pemain City itu di dekat garis tepi lapangan. Dalam momen hilang ketenangan yang tidak biasa, Foden tampak menendang ke arah pemain internasional Portugal itu saat berusaha kembali berdiri.
Kartu merah itu membuat tim asuhan Enzo Maresca harus bermain dengan sepuluh orang selama lebih dari satu jam, tetapi mereka mendapat ganjaran atas daya juang mereka ketika Erling Haaland mencetak gol pada menit ke-60.
- Getty Images Sport
Maresca menyerukan konsistensi dalam perwasitan
Berbicara setelah pertandingan, pelatih kepala Manchester City Enzo Maresca memuji karakter skuadnya, tetapi mempertanyakan mengapa Fernandes lolos dari hukuman atas perannya dalam insiden Foden.
Maresca kemudian ditanya secara langsung apakah ia merasa pengusiran gelandang bintangnya merupakan keputusan yang tepat dari para ofisial. Ia menjawab dengan menyiratkan bahwa jika Foden harus pergi, ia seharusnya tidak pergi sendirian. Bos City itu mengatakan kepada para wartawan: "Itu bisa kartu merah, tetapi dalam aksi yang sama itu juga bisa kartu merah untuk Bruno. Ya begitulah."
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