Phil Foden, kamu sungguh beruntung! Ada yang masuk dan ada yang tereliminasi saat Thomas Tuchel memasukkan bintang Man City yang sedang mengalami kesulitan ke dalam skuad Inggris yang beranggotakan 35 pemain — namun Trent Alexander-Arnold tetap tak lolos seleksi

Thomas Tuchel telah mengumumkan skuad Inggris untuk laga persahabatan bulan ini di kandang melawan Uruguay dan Jepang. Dua pertandingan ini akan menjadi kesempatan terakhir bagi pelatih asal Jerman itu untuk mengamati skuadnya secara mendalam sebelum musim klub berakhir, dan ia mengambil langkah yang agak tak biasa dalam menentukan susunan pemainnya, dengan memanggil 35 pemain namun pada dasarnya membagi tim menjadi dua kelompok.

"Kami memutuskan untuk membaginya menjadi dua kelompok, sehingga kami memanggil pemain-pemain yang belum pernah kami lihat dan belum banyak bermain untuk memperluas pilihan, serta meningkatkan persaingan dalam perebutan tiket pesawat ke AS," jelas Tuchel.

"Kemudian mulai Jumat dan Sabtu, sekelompok pemain akan bergabung ke kamp - 10 atau 11 pemain yang mendapat istirahat sebelumnya, dan kami akan membawa kelompok baru serta campuran pemain untuk pertandingan melawan Jepang."

Dengan sembilan tempat tambahan dalam skuad ini dibandingkan dengan seleksi maksimum 26 pemain yang akan dimiliki Tuchel untuk Piala Dunia, ada lebih banyak kejutan dan kontroversi daripada biasanya. GOAL menguraikan pemenang & pecundang dari seleksi Inggris terbaru Tuchel...

    PEMENANG: Phil Foden

    Phil Foden belum mencetak gol sejak 14 Desember. Itu sendiri sudah merupakan statistik yang cukup mengejutkan. Dia telah diturunkan ke bangku cadangan Manchester City dan telah bermain kurang dari 30 menit dalam satu pertandingan sebanyak 10 kali (sepuluh kali) pada tahun 2026. Mereka hanya masih bertahan dalam perebutan gelar Liga Premier dan telah tersingkir dari Liga Champions, dengan Foden bermain total nol menit dalam dua leg melawan Real Madrid.

    Angka-angka tersebut bukanlah satu-satunya faktor yang menceritakan kisah ini. Secara kasat mata, Foden tampak lebih lambat dan lemah, mungkin karena penurunan kepercayaan diri atau masalah cedera yang belum diungkapkan ke publik. Pemenang yang pantas dari penghargaan PFA Players' Player of the Year 2023-24 belum mencapai standar yang sama sejak meraih penghargaan tersebut. Namun demikian, ia berhasil mempertahankan posisinya di skuad Tuchel.

    Foden hanya mencetak empat gol dalam 47 penampilan untuk Inggris, artinya ia memiliki salah satu rasio gol per pertandingan terendah di skuad di antara pemain yang pernah mencetak gol untuk The Three Lions. Dengan Tuchel yang ingin memangkas pemain yang kurang berkontribusi dalam skuadnya, lulusan akademi City ini adalah salah satu bintang utamanya yang paling berisiko jika ia tidak tampil maksimal. Ia akan bersaing dengan Cole Palmer untuk memperebutkan tempat di starting XI saat menghadapi Uruguay, sementara Jude Bellingham akan bersaing dengan Morgan Rogers untuk pertandingan melawan Jepang.

    PEMENANG: Trent Alexander-Arnold

    Foden telah tampil luar biasa hingga mampu mempertahankan posisinya di skuad, meski penampilannya musim ini nyaris tak ada yang menonjol. Hal ini justru menjadi kritik yang lebih pedas bagi Trent Alexander-Arnold, yang belum menunjukkan performa terbaiknya bersama Real Madrid sejak bergabung dari Liverpool, namun seharusnya masih memiliki kualitas cukup untuk mengamankan tempat di skuad Inggris yang beranggotakan 35 pemain... bukan?

    Mungkin Tuchel memang tidak menilai Alexander-Arnold tinggi dan dia tidak bisa mengatakannya secara eksplisit. Ini adalah hal yang harus kita pertimbangkan jika dia memilih Tino Livramento dari Newcastle United dan Djed Spence dari Tottenham Hotspur di atasnya sebagai satu-satunya bek kanan alami dalam skuad Three Lions. Semua orang tahu bahwa pilihan utama Tuchel untuk posisi tersebut adalah mantan favoritnya di Chelsea, Reece James, yang akan absen dalam pemusatan ini karena cedera otot paha. Mengingat catatan kebugaran James yang tidak konsisten, manajer pasti sedang merencanakan skenario cadangan, namun Alexander-Arnold tidak termasuk dalam rencana tersebut.

    Alexander-Arnold bahkan tidak bisa beralasan bahwa ia berada di luar negeri dan karenanya tidak menjadi sorotan media Inggris. Ia bermain untuk Real Madrid. Rekan setimnya, Bellingham, telah dipilih. Bahkan Fikayo Tomori dari AC Milan, Jarell Quansah dari Bayer Leverkusen, dan Marcus Rashford yang dipinjamkan ke Barcelona pun masuk dalam skuad.

    "Saya tahu ini keputusan yang sulit bagi Trent," jelas Tuchel. "Keputusan sulit seperti ini memang bagian dari pekerjaan.

    "Ini adalah keputusan olahraga bahwa kami memilih Jarell Quansah, Tino Livramento, dan Djed Spence yang bisa bermain sebagai bek kanan bagi kami. Saya tahu ini sulit, saya tahu dia nama besar. Dia talenta besar dengan karier yang cemerlang.

    "Para bek kanan ini memiliki profil yang sedikit berbeda (dibandingkan Alexander-Arnold), buktinya kami tampil bagus pada September-November dibandingkan apa pun yang ditunjukkan Trent. Saya sering bermain melawan dia dan sering menderita saat dia bermain melawan tim saya. Saya sangat memahami kelebihannya dan apa yang bisa dia berikan."

    PEMENANG: Jude Bellingham

    Bellingham, sahabat dekat Alexander-Arnold, kembali masuk dalam skuad meskipun baru saja pulih sepenuhnya. Gelandang tersebut absen selama sebulan terakhir akibat cedera otot paha belakang, dan mengingat Tuchel sebelumnya selalu menempatkan Rogers sebagai gelandang serang utama dalam pemusatan latihan sebelumnya, posisi Bellingham mungkin terancam. Namun, ia tetap masuk dalam daftar 35 pemain, dan Tuchel mengaku telah menyiapkan rencana khusus.

    "Semua pihak memiliki kepentingan yang sama, yang tidak selalu terjadi; saya ingin Jude berada di kamp, Jude ingin berada di kamp, dan Real Madrid senang dia datang ke kamp," katanya.

    "Kami bisa memberikan latihan tim untuknya, yang akan sedikit sulit di Real Madrid karena jeda internasional. Semua persyaratan terpenuhi - sangat penting untuk mengatur ekspektasi yang tepat mengenai Jude di kamp ini. Kami akan melanjutkan kemajuan dan integrasinya ke dalam latihan tim.

    "Kami akan sangat berhati-hati agar tidak mengambil risiko apa pun terkait cedera ulang pada Jude. Sangat jarang baginya mengalami cedera otot, jadi kami akan sangat berhati-hati. Skenario terbaik adalah dia mendapat beberapa menit bermain melawan Jepang dan kami akan menyesuaikan dari hari ke hari."

    PEMENANG: Manchester United

    Tiga bulan lalu, Kobbie Mainoo tampaknya akan hengkang dari Manchester United. Ia jelas tidak disukai oleh pelatih kepala Ruben Amorim, yang tuntutannya yang berlebihan terhadap para gelandang tengahnya membuat bintang jebolan akademi klub itu hampir tak pernah mendapat kesempatan bermain. Transfer ke Napoli nyaris terwujud pada musim panas lalu, dan seandainya Amorim tetap bertahan, hal itu mungkin saja terjadi pada bursa transfer musim dingin.

    Namun, terbebas dari kendali Amorim, Mainoo kembali bersinar. Ia selalu menjadi starter di bawah asuhan manajer baru Michael Carrick dan kini dibalas dengan pemanggilan kembali ke skuad Inggris, menerima panggilan pertamanya dari Tuchel.

    Di tempat lain di Old Trafford, Harry Maguire kembali dipanggil ke skuad Inggris setelah absen cukup lama, meski Luke Shaw terlewatkan di posisi bek kiri, dengan Lewis Hall dari Newcastle dan Nico O'Reilly dari Manchester City lebih diutamakan. Namun, mungkin lebih baik bagi United jika bek kiri alami mereka diberi istirahat menjelang akhir musim Premier League.

    Pemilihan Mainoo dan Maguire berarti ini adalah kali pertama Tuchel memanggil pemain United, kecuali Rashford yang sedang dipinjamkan ke Barcelona. "Bukan karena benci Man United! Ini hanya untuk mengakui prestasi Manchester United sebagai tim," kata Tuchel mengenai rekor ini pada Jumat.

    "Harry dan Kobbie telah menjadi bagian penting dari performa luar biasa mereka. Ini adalah kesempatan terakhir bagi saya untuk mengenal pemain baru, dan Kobbie adalah salah satunya. Harry bukanlah pemain baru, tetapi dia baru bagi saya di kamp ini. Saya ingin melihat mereka berinteraksi dengan pemain lain, merasakan permainan mereka di lapangan untuk mengambil keputusan yang jelas."

    PEMENANG: Ollie Watkins

    Ollie Watkins adalah pahlawan Inggris kurang dari dua tahun yang lalu. Ia menjadi pilihan utama dari bangku cadangan untuk memberi Harry Kane waktu istirahat di Euro 2024, dan tampil lebih gemilang lagi dalam laga semifinal yang menegangkan melawan Belanda, dengan mencetak gol penentu kemenangan di menit-menit akhir yang membawa The Three Lions ke final lagi.

    Kini, Watkins sudah melewati dua pemanggilan timnas tanpa dipanggil. Penampilan terakhirnya untuk Inggris terjadi dalam kemenangan 3-0 atas Wales pada Oktober, pertandingan di mana bintang Aston Villa itu mencetak gol. Sama seperti Alexander-Arnold, ini mungkin karena Tuchel tidak tertarik dengan apa yang ditawarkan Watkins.

    Dominic Solanke dan Dominic Calvert-Lewin keduanya dipanggil ke pemusatan latihan ini, sementara Foden, Anthony Gordon, dan Jarrod Bowen semuanya memiliki pengalaman bermain sebagai penyerang tengah (No.9), jika Kane tidak tersedia. Ini mungkin menjadi akhir karier Watkins bersama timnas Inggris.

    Berbicara tentang dua pemain bernama Dominic yang dipanggil sebelum Watkins, Tuchel mengatakan: "Saya pikir mereka memiliki profil yang sama. Harry Kane tidak berada di kamp pada awalnya, jadi saya ingin melihat keduanya dan mengetahui lebih banyak tentang Dom Solanke. Dominic Calvert-Lewin telah menjalani musim yang bagus bersama Leeds dan sangat menentukan.

    "Keduanya juga penendang penalti yang bagus, ngomong-ngomong. Saya ingin melihat apa yang mereka mampu lakukan dan apakah mereka bisa mengisi kekosongan. Saya ingin mengenal mereka lebih jauh dan kita lihat saja. Persaingan sudah dimulai - mereka akan bersaing untuk mendapatkan menit bermain melawan Uruguay. Mereka antusias dengan pemanggilan ini dan memahami situasinya, yang tentu membantu.

    "Saya merasa sudah memiliki gambaran yang sangat jelas tentang apa yang bisa diberikan Ollie kepada kami, jadi saya ingin melihat dua pemain lainnya."

    PEMENANG: Max Dowman dan para pemain sayap lainnya yang terlupakan

    Ada banyak dukungan kuat bagi kampanye agar Max Dowman masuk dalam skuad Inggris ini di tengah musimnya yang memecahkan rekor bersama Arsenal. Sayangnya, pemain berusia 16 tahun itu belum lolos seleksi kali ini, namun Tuchel telah membuka peluang baginya untuk masuk skuad Piala Dunia jika sang remaja terus mempertahankan performa apiknya.

    "Ya, dia berhasil menarik perhatian dengan gol krusialnya melawan Everton. Saat ini dia sedang bersaing, dia adalah talenta yang fantastis dan luar biasa. Dengan usianya yang masih muda, tidak ada keraguan tentang hal itu," kata manajer Inggris tersebut.

    "Setiap orang yang saya ajak bicara tentang dia memujinya dan penuh dengan pujian. Kenyataannya, dia bersaing untuk mendapatkan menit bermain, tetapi dia berada di lingkungan yang fantastis dan lingkungan terbaik baginya di klub yang kompetitif dan stabil di mana kerja sama tim adalah aturan nomor satu.

    "Dia belajar dari yang terbaik. Dengan para pemain muda ini, tentu saja kami mengenal mereka semua dan melihat mereka. Saat ini, dia berada di posisi yang baik untuk bersaing memperebutkan posisinya dan menit bermain di Arsenal, dan kami selalu memiliki kesempatan untuk mungkin memanggilnya ke Piala Dunia.

    "Hal yang penting bagi pemain muda adalah menjaga antusiasme dan momentum. Mereka memiliki keberanian. Tidak perlu memanggilnya sekarang dan menambah tekanan serta ekspektasi yang menyertainya."

    Selain Dowman, Jack Grealish pasti menyesali dirinya sendiri karena mengalami cedera yang mengakhiri musimnya. Dia terlihat berbicara dengan Tuchel setelah kemenangan Everton di Aston Villa awal tahun ini, yang mengindikasikan namanya kembali masuk dalam agenda timnas Inggris. Penyerang andalan Newcastle, Harvey Barnes, juga terlewatkan, meskipun menolak tawaran dari Skotlandia dengan harapan bisa kembali ke skuad Three Lions.

    PEMENANG: Klub-klub papan tengah Liga Premier

    Salah satu hal yang paling mencolok dari pemilihan Tuchel adalah ia tidak ragu memilih pemain yang membela klub-klub yang dianggap lebih lemah. Calvert-Lewin dari Leeds United, misalnya, sedang berjuang menghindari degradasi dari Liga Premier, namun catatan 10 golnya musim ini merupakan yang terbaik sejak sebelum Euro 2020 dan karenanya ia mendapat panggilan timnas.

    Nama mengejutkan lainnya adalah gelandang Everton, James Garner, yang dipilih di atas Conor Gallagher dari Tottenham dan Curtis Jones dari Liverpool, di antara yang lain. Adam Wharton dari Crystal Palace dan Elliot Anderson dari Nottingham Forest kembali masuk dalam kelompok ini, sementara kapten West Ham, Bowen, juga kembali masuk.

    Tuchel tidak mendiskriminasi pemain dari klub papan tengah. Justru, ia masih menuntut standar yang lebih tinggi dari para pemain di klub-klub besar. Bagi mereka yang tidak masuk dalam kelompok 35 pemain ini, hal ini seharusnya memberi secercah harapan bahwa jika Anda dalam performa terbaik dan bermain bagus, Anda memiliki peluang untuk mewakili Inggris terlepas dari situasinya. "Tidak ada yang naik pesawat ke Amerika!" serunya.