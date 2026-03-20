Phil Foden, kamu sungguh beruntung! Ada yang masuk dan ada yang tereliminasi saat Thomas Tuchel memasukkan bintang Man City yang sedang mengalami kesulitan ke dalam skuad Inggris yang beranggotakan 35 pemain — namun Trent Alexander-Arnold tetap tak lolos seleksi

Ada banyak dukungan kuat bagi kampanye agar Max Dowman masuk dalam skuad Inggris ini di tengah musimnya yang memecahkan rekor bersama Arsenal. Sayangnya, pemain berusia 16 tahun itu belum lolos seleksi kali ini, namun Tuchel telah membuka peluang baginya untuk masuk skuad Piala Dunia jika sang remaja terus mempertahankan performa apiknya.
"Ya, dia berhasil menarik perhatian dengan gol krusialnya melawan Everton. Saat ini dia sedang bersaing, dia adalah talenta yang fantastis dan luar biasa. Dengan usianya yang masih muda, tidak ada keraguan tentang hal itu," kata manajer Inggris tersebut.
"Setiap orang yang saya ajak bicara tentang dia memujinya dan penuh dengan pujian. Kenyataannya, dia bersaing untuk mendapatkan menit bermain, tetapi dia berada di lingkungan yang fantastis dan lingkungan terbaik baginya di klub yang kompetitif dan stabil di mana kerja sama tim adalah aturan nomor satu.
"Dia belajar dari yang terbaik. Dengan para pemain muda ini, tentu saja kami mengenal mereka semua dan melihat mereka. Saat ini, dia berada di posisi yang baik untuk bersaing memperebutkan posisinya dan menit bermain di Arsenal, dan kami selalu memiliki kesempatan untuk mungkin memanggilnya ke Piala Dunia.
"Hal yang penting bagi pemain muda adalah menjaga antusiasme dan momentum. Mereka memiliki keberanian. Tidak perlu memanggilnya sekarang dan menambah tekanan serta ekspektasi yang menyertainya."
Selain Dowman, Jack Grealish pasti menyesali dirinya sendiri karena mengalami cedera yang mengakhiri musimnya. Dia terlihat berbicara dengan Tuchel setelah kemenangan Everton di Aston Villa awal tahun ini, yang mengindikasikan namanya kembali masuk dalam agenda timnas Inggris. Penyerang andalan Newcastle, Harvey Barnes, juga terlewatkan, meskipun menolak tawaran dari Skotlandia dengan harapan bisa kembali ke skuad Three Lions.