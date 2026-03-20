Phil Foden, kamu sungguh beruntung! Ada yang masuk dan ada yang tereliminasi saat Thomas Tuchel memasukkan bintang Man City yang sedang mengalami kesulitan ke dalam skuad Inggris yang beranggotakan 35 pemain — namun Trent Alexander-Arnold tetap tak lolos seleksi

Foden telah tampil luar biasa hingga mampu mempertahankan posisinya di skuad, meski penampilannya musim ini nyaris tak ada yang menonjol. Hal ini justru menjadi kritik yang lebih pedas bagi Trent Alexander-Arnold, yang belum menunjukkan performa terbaiknya bersama Real Madrid sejak bergabung dari Liverpool, namun seharusnya masih memiliki kualitas cukup untuk mengamankan tempat di skuad Inggris yang beranggotakan 35 pemain... bukan?

Mungkin Tuchel memang tidak menilai Alexander-Arnold tinggi dan dia tidak bisa mengatakannya secara eksplisit. Ini adalah hal yang harus kita pertimbangkan jika dia memilih Tino Livramento dari Newcastle United dan Djed Spence dari Tottenham Hotspur di atasnya sebagai satu-satunya bek kanan alami dalam skuad Three Lions. Semua orang tahu bahwa pilihan utama Tuchel untuk posisi tersebut adalah mantan favoritnya di Chelsea, Reece James, yang akan absen dalam pemusatan ini karena cedera otot paha. Mengingat catatan kebugaran James yang tidak konsisten, manajer pasti sedang merencanakan skenario cadangan, namun Alexander-Arnold tidak termasuk dalam rencana tersebut.

Alexander-Arnold bahkan tidak bisa beralasan bahwa ia berada di luar negeri dan karenanya tidak menjadi sorotan media Inggris. Ia bermain untuk Real Madrid. Rekan setimnya, Bellingham, telah dipilih. Bahkan Fikayo Tomori dari AC Milan, Jarell Quansah dari Bayer Leverkusen, dan Marcus Rashford yang dipinjamkan ke Barcelona pun masuk dalam skuad.

"Saya tahu ini keputusan yang sulit bagi Trent," jelas Tuchel. "Keputusan sulit seperti ini memang bagian dari pekerjaan.

"Ini adalah keputusan olahraga bahwa kami memilih Jarell Quansah, Tino Livramento, dan Djed Spence yang bisa bermain sebagai bek kanan bagi kami. Saya tahu ini sulit, saya tahu dia nama besar. Dia talenta besar dengan karier yang cemerlang.

"Para bek kanan ini memiliki profil yang sedikit berbeda (dibandingkan Alexander-Arnold), buktinya kami tampil bagus pada September-November dibandingkan apa pun yang ditunjukkan Trent. Saya sering bermain melawan dia dan sering menderita saat dia bermain melawan tim saya. Saya sangat memahami kelebihannya dan apa yang bisa dia berikan."