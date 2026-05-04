Phil Foden & Morgan Gibbs-White absen! Legenda Inggris menyebut tiga gelandang serang yang akan ia bawa ke Piala Dunia 2026 di tengah persaingan ketat untuk posisi gelandang serang

Waddle, yang telah membela Timnas Inggris dalam 62 pertandingan — mengatakan kepada GOAL saat ditanya siapa yang akan dia pilih jika harus membuat keputusan seleksi yang sulit: "Bagi saya, Rogers adalah yang paling konsisten di antara mereka semua. Saya sudah sering menonton permainannya. Menurut saya, dia lincah, kuat, dan penuh percaya diri saat ini. Saya tidak tahu apakah kakinya akan tetap kuat. Dia sudah banyak bermain sepak bola. Saya tidak tahu apakah dia akan kelelahan saat Piala Dunia tiba.

“Saya suka Palmer. Dia tidak sedang dalam performa terbaiknya bersama Chelsea sebagai tim. Saya tidak hanya mengkritik Palmer, tapi dia vital bagi tim dan dia sangat tidak konsisten musim ini. Dia memulai musim dengan bagus, lalu performanya menurun, mengalami cedera ringan, dan sejak itu penampilannya naik-turun.

“Saya suka Eze di Arsenal, tapi dia tidak mendapat cukup waktu bermain di Arsenal. Saya suka tekniknya, bakatnya. Saya pikir dia punya visi yang bagus. Dia punya teknik yang luar biasa.

“Bellingham, menurut saya, dia bisa bermain sebagai gelandang - dia punya stamina, saya tidak akan memainkannya sebagai nomor 10. Saya tahu dia bisa mencetak gol, dia punya stamina untuk masuk ke kotak penalti, dia bisa mencakup area luas. Dia pemain yang sangat sederhana - menerima bola, mengoper, berlari.

“Jika berbicara soal kreativitas, saya akan memilih Rogers, Palmer, dan Eze. Saya pikir Phil Foden, sayangnya, usia sudah mulai memengaruhi performanya—tingkat energi, cedera, apa pun itu, dia tidak sama seperti yang kita lihat dari Phil Foden selama bertahun-tahun.

“Saya baru-baru ini membaca, ada yang menulis bahwa dia mungkin bahkan tidak akan masuk skuad. Saya pikir ada kemungkinan besar dia tidak akan masuk. Dia tidak bermain baik dengan seragam City musim ini. Kita tahu dia pernah memiliki masa-masa indah di City, tapi pada saat ini, saya pikir ada pemain lain yang lebih layak untuk jersey nomor 10 itu.”