Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Phil Foden & Morgan Gibbs-White absen! Legenda Inggris menyebut tiga gelandang serang yang akan ia bawa ke Piala Dunia 2026 di tengah persaingan ketat untuk posisi gelandang serang
Tanggal terakhir bagi Tuchel untuk mengumumkan skuad Piala Dunia beranggotakan 26 pemainnya
Inggris telah menyelesaikan persiapan praturnamen mereka — setelah dengan mudah melewati babak kualifikasi tanpa hambatan — dan Tuchel harus menentukan skuad beranggotakan 26 pemain paling lambat 30 Mei.
Banyak kursi di pesawat itu yang masih diperebutkan, namun persaingan untuk mengisi posisi tertentu lebih ketat daripada yang lain. Hal itu jelas terlihat pada kedalaman bakat yang dimiliki di posisi nomor 10.
- Getty
Bellingham bisa mundur lebih ke belakang untuk mendukung pemain nomor 10
Meskipun ada beberapa pertanyaan seputar hubungannya dengan Tuchel, Jude Bellingham, sang ‘Galactico’ Real Madrid, diperkirakan akan mendapat tempat di tim. Ia mungkin akan ditempatkan sebagai gelandang nomor 8 yang mampu menggerakkan serangan Three Lions dari lini tengah.
Dalam hal peran yang lebih maju, Eberechi Eze adalah nama lain yang masuk dalam daftar. Dia telah menemukan kembali performa terbaiknya di Arsenal dalam beberapa pekan terakhir, sementara Foden - yang dulunya dijamin masuk skuad - kini kesulitan mendapatkan tempat starter dan performa terbaiknya di Manchester City yang sedang mengejar gelar Liga Premier.
Gibbs-White adalah pemain lain yang tampil gemilang dengan serangkaian gol untuk Nottingham Forest, namun Waddle percaya bahwa lonjakan performa tersebut mungkin datang terlalu terlambat untuk menggusur pemain internasional yang lebih mapan dari skuad Inggris.
Pemain nomor 10 mana yang akan dipilih Inggris jika ada tiga yang lolos seleksi?
Waddle, yang telah membela Timnas Inggris dalam 62 pertandingan — berbicara atas nama Genting Casino, sebuah kasino online premium yang menawarkan permainan slot bertemasepak bola — mengatakan kepada GOAL saat ditanya siapa yang akan dia pilih jika harus membuat keputusan seleksi yang sulit: “Bagi saya, Rogers adalah yang paling konsisten di antara mereka semua. Saya sudah sering menonton permainannya. Menurut saya, dia lincah, kuat, dan penuh percaya diri saat ini. Saya tidak tahu apakah kakinya akan tetap kuat. Dia sudah banyak bermain sepak bola. Saya tidak tahu apakah dia akan kelelahan saat Piala Dunia tiba.
“Saya suka Palmer. Dia tidak sedang dalam performa terbaiknya bersama Chelsea sebagai tim. Saya tidak hanya mengkritik Palmer, tapi dia vital bagi tim dan dia sangat tidak konsisten musim ini. Dia memulai musim dengan bagus, lalu performanya menurun, mengalami cedera ringan, dan sejak itu penampilannya naik-turun.
“Saya suka Eze di Arsenal, tapi dia tidak mendapat cukup waktu bermain di Arsenal. Saya suka tekniknya, bakatnya. Saya pikir dia punya visi yang bagus. Dia punya teknik yang luar biasa.
“Bellingham, menurut saya, dia bisa bermain sebagai gelandang - dia punya stamina, saya tidak akan memainkannya sebagai nomor 10. Saya tahu dia bisa mencetak gol, dia punya stamina untuk masuk ke kotak penalti, dia bisa mencakup area luas. Dia pemain yang sangat sederhana - menerima bola, mengoper, berlari.
“Jika berbicara soal kreativitas, saya akan memilih Rogers, Palmer, dan Eze. Saya pikir Phil Foden, sayangnya, usia sudah mulai memengaruhi performanya—tingkat energi, cedera, apa pun itu, dia tidak sama seperti yang kita lihat dari Phil Foden selama bertahun-tahun.
“Saya baru-baru ini membaca, ada yang menulis bahwa dia mungkin bahkan tidak akan masuk skuad. Saya pikir ada kemungkinan besar dia tidak akan masuk. Dia tidak bermain baik dengan seragam City musim ini. Kita tahu dia pernah memiliki masa-masa indah di City, tapi pada saat ini, saya pikir ada pemain lain yang lebih layak untuk jersey nomor 10 itu.”
- Getty
Inggris bertekad mengakhiri 60 tahun kekecewaan di Piala Dunia 2026
Tuchel cenderung mempercayai para pemain yang sudah teruji dan berpengalaman dalam pertandingan besar, hal ini memberikan secercah harapan bagi Foden. Ia bisa mengakhiri musim ini dengan gemilang di level klub, meraih trofi bergengsi dalam prosesnya, dan membuktikan layak dipanggil ke Piala Dunia.
Pemilihan Eze akan menjadi kejutan, mengingat para pesaingnya, namun pemain cadangan selalu berguna dan cedera yang tidak terduga juga perlu dipertimbangkan sebelum Tuchel menyusun skuad yang ia yakini mampu mengakhiri 60 tahun kekecewaan di level internasional.