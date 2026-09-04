Pewaris takhta Raja Virgil van Dijk! Apakah Liverpool sudah memiliki rencana suksesi? Mantan bek Liverpool membahas para pangeran Anfield Jeremy Jacquet & Giovanni Leoni

Jacquet dan Leoni bisa menjadi sosok yang membantu mengisi peran Van Dijk di Anfield. Ketika ditanya apakah itu akan terjadi, dengan rencana jangka panjang yang sudah disusun, mantan bek Liverpool Warnock, yang berbicara dalam kerja sama dengan Gambler Media, mengatakan kepada GOAL: “Mungkin. Saya pikir hal yang sulit adalah mencoba menggantikan, tentu saja, pemain dengan status seperti Van Dijk.

“Dan tanda-tandanya menjanjikan, terutama dari Leoni, bahkan setelah satu pertandingan, tetapi juga dari pembicaraan di sekitar Serie A dan bagaimana dia tampil di Italia. Namun, tekanan akan selalu datang begitu Anda mencapai level tertentu.

“Akan ada lebih banyak pembicaraan, membahas Van Dijk dan apakah mereka bisa menjadi pewaris takhta, mengambil alih peran Van Dijk? Dan itu semua soal bagaimana perkembangan mereka dari sekarang sampai mungkin sekitar usia 26 atau 27 tahun, ketika Anda belajar begitu banyak tentang permainan dan menjadi lebih baik dalam memahaminya.

“Dan pada dasarnya itulah yang harus Anda lakukan ketika Anda seorang bek tengah. Anda harus membaca permainan dengan lebih baik, Anda harus menempatkan diri di posisi yang lebih baik, dan itu bagian dari proses. Jadi sangat sulit untuk mengatakan apakah mereka akan menjadi penerusnya karena mereka berada di jalur yang tepat. Tetapi ada begitu banyak hal yang bisa terjadi, seperti cedera dan penurunan performa, beban mengenakan seragam itu terkadang terlalu berat, juga posisi klub saat ini.

“Ketika Anda memikirkan saat Virgil van Dijk masuk ke tim Liverpool, rasanya hampir seperti dia dan Alisson adalah dua kepingan terakhir dari puzzle. Dan dia masuk dengan sempurna ke dalam sistem yang hebat, tim yang hebat. Saat ini, Liverpool sedang berada dalam fase transisi dan itu terkadang sulit untuk dimainkan.”