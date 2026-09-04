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Pewaris takhta Raja Virgil van Dijk! Apakah Liverpool sudah memiliki rencana suksesi? Mantan bek Liverpool membahas para pangeran Anfield Jeremy Jacquet & Giovanni Leoni
Van Dijk akan berstatus bebas transfer pada 2027
Pertanyaan sudah cukup lama muncul soal apa yang akan terjadi ketika Van Dijk, setelah sembilan setengah tahun yang penuh kenangan, meninggalkan Merseyside. Bek tengah asal Belanda yang dominan itu akan meninggalkan kekosongan besar di tim Liverpool.
Ia telah menjadi sosok raksasa bagi Liverpool, memenangi dua gelar Liga Primer, Liga Champions, dan finis sebagai runner-up dalam pemungutan suara Ballon d’Or yang bergengsi. Pemain berusia 35 tahun yang berkelas itu seharusnya akan melampaui 400 penampilan untuk klubnya saat ini sebelum mengucapkan perpisahan yang emosional.
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Jacquet & Leoni menyimpan potensi besar
Van Dijk masih memegang peran penting musim ini, saat ia memimpin lini belakang yang agak rapuh, dengan bek sayap Jeremie Frimpong dan Milos Kerkez perlu meningkatkan performa masing-masing, sementara pemain pinjaman Ronald Araujo bersaing untuk mendapatkan menit bermain reguler.
Bek tengah Prancis berbakat Jacquet langsung menyatu dengan tim setelah menuntaskan transfer senilai £55 juta ($74 juta) dari Rennes, sementara Leoni, pemain Italia berusia 19 tahun, menerima banyak pujian di negaranya sebelum mengalami cedera ACL yang tidak beruntung saat menjalani debutnya bersama Liverpool dalam laga Carabao Cup melawan Southampton. Ia telah absen hampir setahun.
Apakah Liverpool punya rencana suksesi untuk Van Dijk?
Jacquet dan Leoni bisa menjadi sosok yang membantu mengisi peran Van Dijk di Anfield. Ketika ditanya apakah itu akan terjadi, dengan rencana jangka panjang yang sudah disusun, mantan bek Liverpool Warnock, yang berbicara dalam kerja sama dengan Gambler Media, mengatakan kepada GOAL: “Mungkin. Saya pikir hal yang sulit adalah mencoba menggantikan, tentu saja, pemain dengan status seperti Van Dijk.
“Dan tanda-tandanya menjanjikan, terutama dari Leoni, bahkan setelah satu pertandingan, tetapi juga dari pembicaraan di sekitar Serie A dan bagaimana dia tampil di Italia. Namun, tekanan akan selalu datang begitu Anda mencapai level tertentu.
“Akan ada lebih banyak pembicaraan, membahas Van Dijk dan apakah mereka bisa menjadi pewaris takhta, mengambil alih peran Van Dijk? Dan itu semua soal bagaimana perkembangan mereka dari sekarang sampai mungkin sekitar usia 26 atau 27 tahun, ketika Anda belajar begitu banyak tentang permainan dan menjadi lebih baik dalam memahaminya.
“Dan pada dasarnya itulah yang harus Anda lakukan ketika Anda seorang bek tengah. Anda harus membaca permainan dengan lebih baik, Anda harus menempatkan diri di posisi yang lebih baik, dan itu bagian dari proses. Jadi sangat sulit untuk mengatakan apakah mereka akan menjadi penerusnya karena mereka berada di jalur yang tepat. Tetapi ada begitu banyak hal yang bisa terjadi, seperti cedera dan penurunan performa, beban mengenakan seragam itu terkadang terlalu berat, juga posisi klub saat ini.
“Ketika Anda memikirkan saat Virgil van Dijk masuk ke tim Liverpool, rasanya hampir seperti dia dan Alisson adalah dua kepingan terakhir dari puzzle. Dan dia masuk dengan sempurna ke dalam sistem yang hebat, tim yang hebat. Saat ini, Liverpool sedang berada dalam fase transisi dan itu terkadang sulit untuk dimainkan.”
- Getty
Jadwal Liverpool 2026-27: Ipswich berikutnya
Jacquet, meski terlihat mulus dalam pergerakannya dan nyaman saat menguasai bola, masih menunggu nirbobol kompetitif pertamanya sebagai pemain Liverpool. Liverpool ditahan imbang 2-2 oleh Newcastle dan Nottingham Forest dalam laga pembuka mereka pada 2026-27.
Tim asuhan Andoni Iraola akan kembali beraksi di Premier League pada Jumat, saat memburu kemenangan pertama musim ini, dengan menjalani lawatan ke Portman Road dan menghadapi tim promosi, Ipswich.
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