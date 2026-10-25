Sebagai penutup, penobatan dari Lionel Messi sendiri, yang terhebat di antara semuanya: "Ada generasi baru pesepakbola yang benar-benar sangat hebat... tetapi jika saya harus memilih seorang penerus berdasarkan usianya dan masa depan yang bisa ia miliki, pilihan saya adalah Lamine Yamal. Tak ada keraguan, bagi saya dia yang terbaik. Dia mengingatkan saya pada diri saya saat masih muda." Saat final Piala Dunia di New York, berlangsung serah terima tongkat estafet secara simbolis: pada 2007, pemain Argentina itu menggendong seorang bayi saat sesi pemotretan di Camp Nou. Bayi itu adalah Lamine Yamal, dan 19 tahun kemudian ia menjadi lawan sekaligus penerus Messi di final Piala Dunia 2026. Sudah sepantasnya ia juga menjadi penerusnya dalam urusan Ballon d'Or, yang pertama dari serangkaian gelar. Dengan segala hormat kepada Kane dan Mbappé, yang terakhir adalah satu-satunya yang bisa duduk semeja dengannya.