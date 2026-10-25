Penghargaan Ballon d'Or setiap tahun diberikan kepada pesepakbola yang paling menonjol sepanjang musim kompetisi. Adakah yang lebih layak menerimanya daripada Lamine Yamal? Dari sudut pandang pribadi semata, pemain kelahiran 2007 itu telah meraih, hanya dalam dua belas bulan terakhir, gelar La Liga kedua secara beruntun, Piala Super Spanyol, dan Piala Dunia bersama timnas Spanyol, pada usia baru 19 tahun. Trofi-trofi itu menambah daftar prestasinya yang bisa membuat iri pesepakbola yang sudah lama pensiun. Namun, anggapan bahwa penghargaan individu dalam olahraga beregu semata-mata hanya perlu merayakan kemenangan setidaknya merupakan pemikiran yang usang dan ketinggalan zaman. Bintang Barcelona itu sudah menjadi simbol sebuah generasi dan kandidat terkuat untuk menjadi penerus Lionel Messi.
Pewaris Messi, Piala Dunia, dan penampilan fenomenal di La Liga? Bukan, ia hanya yang terbaik dari semuanya: mengapa Yamal layak meraih Ballon d'Or
SIMBOL GENERASI BARU
"Saya arogan? Mereka yang berkata begitu, pada akhirnya, justru senang bersenang-senang dengan saya". Pemain fenomenal yang lahir dari ayah asal Maroko dan ibu asal Guinea Khatulistiwa itu tidak berbasa-basi saat menanggapi kritik terhadap kepribadiannya. Ia kembali menegaskan pencalonannya untuk penghargaan yang akan diserahkan malam ini dengan penuh keyakinan, seraya menekankan bahwa ia hanya berusaha bersikap sealami mungkin di dunia sepakbola yang orang-orangnya tampak tak lagi terbiasa mendengar jawaban yang tulus. Sikap percaya diri, tetapi tidak pernah arogan seperti pesepakbola lain, misalnya Vinicius, serta kesadaran bahwa ia memikul beban generasi baru, simbol percampuran budaya yang tengah mewarnai Eropa.
MESIN PEMECAH REKOR
Apa yang telah disebutkan sejauh ini saja sudah cukup untuk memberinya penghargaan, tetapi ada pula yang gemar memaparkan statistik untuk membenarkan penghargaan tersebut. Jadi, berikut rinciannya: Yamal adalah pencetak gol termuda kedua dalam sejarah Liga Champions, di belakang rekan setimnya, Ansu Fati; pencetak gol termuda sepanjang sejarah El Clasico melawan Real Madrid; peraih Trofi Kopa, yang diberikan kepada pemain terbaik dunia di bawah usia 21 tahun, sekaligus pemenang termuda dalam sejarah penghargaan itu; peraih Golden Boy; pemain termuda yang mencapai 100 penampilan bersama Barcelona; pencetak gol termuda dalam sejarah semifinal Liga Champions; serta pemain pertama dalam sejarah yang memenangi Trofi Kopa dua kali. Belum lagi trofi bersama tim, termasuk Piala Dunia tahun ini, yang menjadi gelar kedua dalam sejarah Spanyol.
Penerus Messi
Sebagai penutup, penobatan dari Lionel Messi sendiri, yang terhebat di antara semuanya: "Ada generasi baru pesepakbola yang benar-benar sangat hebat... tetapi jika saya harus memilih seorang penerus berdasarkan usianya dan masa depan yang bisa ia miliki, pilihan saya adalah Lamine Yamal. Tak ada keraguan, bagi saya dia yang terbaik. Dia mengingatkan saya pada diri saya saat masih muda." Saat final Piala Dunia di New York, berlangsung serah terima tongkat estafet secara simbolis: pada 2007, pemain Argentina itu menggendong seorang bayi saat sesi pemotretan di Camp Nou. Bayi itu adalah Lamine Yamal, dan 19 tahun kemudian ia menjadi lawan sekaligus penerus Messi di final Piala Dunia 2026. Sudah sepantasnya ia juga menjadi penerusnya dalam urusan Ballon d'Or, yang pertama dari serangkaian gelar. Dengan segala hormat kepada Kane dan Mbappé, yang terakhir adalah satu-satunya yang bisa duduk semeja dengannya.
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