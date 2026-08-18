Getty Images Sport
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'Petualangan terbesar kami akan segera dimulai' - bintang Tottenham Conor Gallagher mengumumkan ia sedang menantikan kelahiran anak pertamanya
Pengumuman yang menghangatkan hati di media sosial
Gallagher dan Kennedy hari ini menggunakan Instagram untuk membagikan kabar pribadi bahagia mereka kepada dunia. Kennedy mengunggah serangkaian enam foto indah yang memperlihatkan pasangan itu berdiri bersama di sebuah lapangan, ditemani anjing mereka. Dalam gambar-gambar tersebut, ia terlihat memegang hasil pemindaian bayi dan merangkul perut kehamilannya yang semakin membesar. Menyertai foto-foto itu, Kennedy menulis keterangan: "Petualangan terbesar kami akan segera dimulai. Baby Gallagher, Januari 2027."
Pasangan itu, yang mulai berpacaran pada 2020 dan bertunangan saat liburan ke Mallorca pada Juni, langsung dibanjiri pesan dukungan dari para penggemar dan teman-teman dari seluruh dunia sepak bola setelah unggahan yang menghangatkan hati tersebut.
- Getty Images Sport
Rekan setim dan teman-teman mengirim ucapan selamat
Pengumuman itu dengan cepat memicu reaksi dari sejumlah figur ternama di dunia sepak bola. Rekan setimnya di Tottenham, Mikey Moore, Pedro Porro, dan Kevin Danso, semuanya meninggalkan komentar dukungan di bawah unggahan tersebut untuk memberi selamat kepada Gallagher. Moore menulis: "Selamat," disertai dua hati biru. Para pemain dari mantan klub Gallagher juga ikut memberikan komentar, dengan bek Atletico Madrid David Hancko dan mantan winger Crystal Palace Wayne Routledge mengungkapkan kebahagiaan mereka.
Selain itu, pasangan dari pemain-pemain ternama Inggris juga menyampaikan ucapan terbaik mereka. Megan Pickford berkomentar: "Selamat, wanita cantik," sementara Kate Kane menulis: "Selamat!" Akun resmi Atletico Madrid juga mengirimkan pesan menyentuh dengan menulis: "Selamat, keluarga yang indah," yang menyoroti kuatnya hubungan yang tetap dijaga Gallagher sejak kepergiannya dari klub Spanyol tersebut awal tahun ini.
Merefleksikan awal yang baru di Tottenham Hotspur
Di atas lapangan, Gallagher sedang mempersiapkan musim penuh pertamanya di Tottenham setelah bergabung dengan klub itu pada Januari. Baru-baru ini, saat berbicara tentang beradaptasi dengan kehidupan di bawah manajer Roberto De Zerbi, Gallagher berkata: "Jauh lebih menyenangkan tidak berada dalam situasi seperti yang kami alami musim lalu. Ini adalah awal yang baru, pemain-pemain baru, wajah-wajah baru. Cara bermain yang baru dan berusaha membuat semua orang berada di pemahaman yang sama untuk mengerti bagaimana kami bermain dan apa yang diinginkan manajer dari kami." Ia menambahkan: "Pada pramusim, itulah yang menjadi fokus utama. Memahami cara kami ingin bermain agar kami siap untuk musim ini."
- AFP
Apa berikutnya untuk Gallagher?
Gallagher kini akan menyeimbangkan persiapan pribadinya yang membahagiakan untuk menjadi ayah dengan komitmen profesionalnya yang krusial. Saat Tottenham merampungkan taktik pramusim mereka di bawah De Zerbi, gelandang itu diperkirakan akan memainkan peran penting dalam kampanye Premier League mereka yang akan datang. Para penggemar akan menantikan untuk melihat apakah kebahagiaan barunya di luar lapangan akan berbuah penampilan dominan saat pertandingan kompetitif dimulai.
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