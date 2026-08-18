Gallagher dan Kennedy hari ini menggunakan Instagram untuk membagikan kabar pribadi bahagia mereka kepada dunia. Kennedy mengunggah serangkaian enam foto indah yang memperlihatkan pasangan itu berdiri bersama di sebuah lapangan, ditemani anjing mereka. Dalam gambar-gambar tersebut, ia terlihat memegang hasil pemindaian bayi dan merangkul perut kehamilannya yang semakin membesar. Menyertai foto-foto itu, Kennedy menulis keterangan: "Petualangan terbesar kami akan segera dimulai. Baby Gallagher, Januari 2027."

Pasangan itu, yang mulai berpacaran pada 2020 dan bertunangan saat liburan ke Mallorca pada Juni, langsung dibanjiri pesan dukungan dari para penggemar dan teman-teman dari seluruh dunia sepak bola setelah unggahan yang menghangatkan hati tersebut.